КырПравительство приняло "Стратегию управления госдолгом до 2023 года"

16:13 25.08.2020

Правительство приняло стратегию управления госдолгом до 2023 года



Правительство Кыргызстана приняло стратегию управления государственным долгом на 2020–2023 годы. Документ почти идентичен тому, что был принят на 2018-2020 годы.



Главные тезисы стратегии:



- иностранные кредиты будут привлекаться на наиболее приоритетные программы и проекты, которые будут содействовать экономическому росту;

- доля гранта в иностранном кредите должна быть не менее 35%. Исключение – займы Международного валютного фонда, которые привлекаются для получения экстренной финансовой помощи;

- долги перед одним кредитором не должны превышать 50% от общей суммы внешнего госдолга;

- государственные ценные бумаги будут выпускаться только в национальной валюте;

- срок обращения гособлигаций будет до 10 лет;

- правительство не будет предоставлять госгарантий для определенных предприятий;

- размер госдлога не должен превышать 56% к ВВП, внешний госдолг – 36%. Максимальный размер госдолга – 250% к доходам республиканского бюджета.



Правительство заверяет, что обслуживание госдолга будет проводиться своевременно и в полном объеме.



К концу июня госдолг Кыргызстана составил 4 млрд 773 млн долларов (362 млрд 764 млн сомов). Из них 4 млрд 106 млн долларов – внешний госдолг, 667 млн долларов – внутренний.



На фоне пандемии коронавируса и экономического кризиса правительство Кыргызстана сообщало о переговорах с кредиторами по реструктуризации уже действующих кредитов.