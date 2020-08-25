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КырПравительство приняло "Стратегию управления госдолгом до 2023 года"
16:13 25.08.2020

Правительство приняло стратегию управления госдолгом до 2023 года

Правительство Кыргызстана приняло стратегию управления государственным долгом на 2020–2023 годы. Документ почти идентичен тому, что был принят на 2018-2020 годы.

Главные тезисы стратегии:

- иностранные кредиты будут привлекаться на наиболее приоритетные программы и проекты, которые будут содействовать экономическому росту;
- доля гранта в иностранном кредите должна быть не менее 35%. Исключение – займы Международного валютного фонда, которые привлекаются для получения экстренной финансовой помощи;
- долги перед одним кредитором не должны превышать 50% от общей суммы внешнего госдолга;
- государственные ценные бумаги будут выпускаться только в национальной валюте;
- срок обращения гособлигаций будет до 10 лет;
- правительство не будет предоставлять госгарантий для определенных предприятий;
- размер госдлога не должен превышать 56% к ВВП, внешний госдолг – 36%. Максимальный размер госдолга – 250% к доходам республиканского бюджета.

Правительство заверяет, что обслуживание госдолга будет проводиться своевременно и в полном объеме.

К концу июня госдолг Кыргызстана составил 4 млрд 773 млн долларов (362 млрд 764 млн сомов). Из них 4 млрд 106 млн долларов – внешний госдолг, 667 млн долларов – внутренний.

На фоне пандемии коронавируса и экономического кризиса правительство Кыргызстана сообщало о переговорах с кредиторами по реструктуризации уже действующих кредитов.

Источник - Радио Азаттык
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