И спустилась Тьма. Самый передовой штат США (Калифорния) не может вырваться из блэкаутов

16:15 25.08.2020 Калифорнии не хватило солнца: "золотой штат" погрузился во тьму

Блэкауты на западном побережье США ставят под вопрос быстрое развитие "зеленой" энергетики по всему миру



Дмитрий Мигунов



Самый населенный штат США, Калифорния, в последние две недели пережил события, приличествующие разве что постсоветскому пространству в 1990-е, - многочисленные веерные отключения электричества, затронувшие несколько миллионов человек. Хотя непосредственной причиной блэкаута стала сильная жара, резко увеличившая потребление, кризис вскрыл проблему нехватки производственных мощностей и средств хранения электроэнергии, что в свою очередь стало последствием форсированного перехода штата на возобновляемые источники. Соответствующие электростанции не смогли в полной мере обеспечить спрос экономики, по размерам сопоставимой с Германией. Энтузиасты "зеленой" энергетики потерпели одно из самых тяжелых поражений за последнее время. Подробности - в материале "Известий".



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Блэкаут 2020 года стал не первым в истории Калифорнии. Еще более масштабное отключение электроэнергии произошло в 2001 году. В течение нескольких месяцев сотни тысяч жителей "золотого штата" оставались без света несколько раз на многие часы. Периодические отключения электроэнергии обошли только лос-анджелесскую агломерацию.



Причин у того энергетического кризиса было множество. Во-первых, Калифорния в 1990-е была одним из самых быстрорастущих штатов США (во многом из-за стремительного развития Кремниевой долины). Население увеличилось на 13%, тогда как новых электростанций штат практически не строил. Свою роль сыграла и комбинация дерегулирования и усиления регулирования одновременно. Если оптовые цены в начале 1990-х были отпущены, то розничные в значительной степени управлялись чиновниками. В итоге первые зачастую оказывались выше вторых.



К этому нужно добавить и многочисленные рыночные махинации. Энергокомпании часто закрывали станции на "ремонт", чтобы дополнительно раздуть цены в период пикового спроса. Электроэнергия периодически продавалась с наценкой в десятки раз больше обычной. Такими действиями отличилась компания Enron - та самая, что буквально через несколько месяцев объявила о банкротстве, а ее топ-менеджмент пошел под суд.



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Но еще одним фактором кризиса стала и ориентация Калифорнии на "чистые" источники энергии. Штат избавлялся от классических угольных ТЭС ввиду их низкой экологичности, вместо это предпочитая закупать энергию с ГЭС северо-западных штатов США (Вашингтон, Орегон, Айдахо) и провинций Канады. Но в 2001 году в этих регионах выпало осадков значительно меньше среднего показателя, из-за чего местные станции не сгенерировали должного количества электроэнергии, тем самым усилив дефицит в Калифорнии.



В прошлом году штат снова подвергся массовым отключениям - они затронули 2,5 млн человек, но в тот раз все происходило "по плану". Остановку электростанций обосновали необходимостью борьбы с природными пожарами, которые бушевали на протяжении нескольких месяцев. Дело в том, что в период сильных ветров электрооборудование часто приводит к возгораниям с серьезными последствиями.



В прошлом энергокомпаниям вчинили немало исков, а корпорация PG&E была вынуждена объявить о банкротстве. После этого энергетики предпочли отключаться заблаговременно, считая это лучшим вариантом в сравнении с колоссальными судебными издержками. Основная проблема состояла в том, что потребителей энергии толком не предупредили об отключениях. Потребители столкнулись с множеством неудобств и прямых финансовых убытков, а в отдельных случаях дело дошло до смерти пациентов, находящихся в больницах на кислородном обеспечении.



Нынешний кризис, как и в 2000–2001 годах, вызван нехваткой генерирующих мощностей. Непосредственной причиной послужила волна жары, обрушившаяся на западное побережье США в августе. Потребление электроэнергии на кондиционирование взлетело, к чему энергосистема, как и 20 лет назад, оказалась не готова.



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Фундаментальные проблемы тогда и сейчас кое в чем оказались схожими. В первую очередь это продолжающийся рост населения, который на сей раз спровоцирован массовой миграцией скорее из-за рубежа, чем из других штатов, - американцы из Калифорнии в основном уезжали. За последние 10 лет население увеличилось на 2,7 млн человек. Рост потребления электроэнергии замедлился, но быстрое распространение электромобилей снова начало оказывать влияние на увеличение спроса.



В качестве главной же причины энергетических проблем "золотого штата" называется переориентация всей энергосистемы на возобновляемые источники. В последние десятилетия администрация штата приложила титанические усилия в борьбе с выбросами углекислого газа, причем эту политику вели как республиканский губернатор Арнольд Шварценеггер, так и демократический Джерри Браун, чьи полномочия истекли в прошлом году. Новый руководитель штата Гэвин Ньюсом также поначалу выражал полную лояльность "озеленению" топливно-энергетического сектора Калифорнии.



Власти штата всячески поощряли переход как крупных энергокомпаний, так и частных пользователей на солнечную энергию. За последние 10 лет число домов, оборудованных солнечными панелями на крышах, выросло почти в 20 раз и вплотную приблизилось к отметке 1 млн. В 2019 году общий объем выработки энергии солнечными электростанциями составил 28,5 гигаватт-часов, а суммарные мощности отрасли - 12,3 гигаватта. Выработка этими источниками достигла 14,3% от всей производимой электроэнергии.



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Параллельно штат жестко ограничивал генерацию на угольной основе. В 2015–2016 годах государственные страховые и пенсионные фонды штата отозвали все свои инвестиции в угольную энергетику. К началу 2020 года в штате осталась только одна угольная электростанция, чья мощность составила 63 мегаватта - менее 0,2% от всех электроэнергетических мощностей территории. Экологически более чистый и обеспечивающий меньшие выбросы CO2 природный газ также "пострадал": были закрыты станции с суммарной мощностью 9 гигаватт. Этого достаточно, чтобы обеспечивать электричеством 6,8 млн домов - добрую треть, а то и половину жилищного фонда штата.



Популярность данной программы у экологически ориентированного населения Калифорнии и определенные успехи, сделанные в увеличении генерации, заслонили плохо решаемую на данный момент проблему нестабильности возобновляемых источников и, соответственно, накопления энергии. Дело в том, что скачок потребления приходится именно на вечерние часы, когда люди приходят домой и включают свои кондиционеры.



Основной способ решить эту проблему - производство батарей (варианты с хранением электричества в виде водорода пока еще по большей части не доведены до ума). Нынешнего количества аккумуляторов для удовлетворения спроса явно недостаточно. Их общая мощность составляет 500 мегаватт, тогда как потребности оцениваются примерно в 12 гигаватт - в 24 раза больше. Выпуск такого числа батарей обойдется примерно в $19 млрд. Общая мощность всех батарей, произведенных в мире в следующем году, составит 4,6 гигаватта.



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Калифорния обычно может рассчитывать на соседей, которые в основном являются энергетически избыточными регионами. Однако на сей раз волна жары затронула и их самих, так что обеспечить необходимый объем поставок они не смогли.



В 2016 году Гэвин Ньюсом говорил, что Калифорния занимается "бизнесом будущего и это бизнес на возобновляемых источниках энергии". После веерных отключений августа 2020 года его позиции претерпели заметные изменения. В своем обращении к населению губернатор призвал "протрезветь" насчет перспектив "зеленой" энергетики. По его словам, другие источники должны представлять адекватную поддержку на случай масштабного роста потребления. Более того, он постановил смягчить правила, ограничивающие использование дизельных генераторов и других "грязных" источников энергии.



Решение Ньюсома, как и нынешний калифорнийский кризис в целом, может нанести серьезный урон позициям радикальных сторонников перехода на "зеленые" технологии в энергетике. В плане кандидатов на пост президента и вице-президента США от Демократической партии Джо Байдена и Камалы Харрис предусматриваются расходы на эти цели объемом $2 трлн, значительная часть которых будет потрачена именно на возобновляемые источники.



Однако сложившаяся ситуация довольно ясно дает понять, что сейчас слишком резкое продвижение в этом направлении чревато негативными последствиями для потребителей, что может поубавить оптимизма в отношении "зеленой" энергетики как среди населения, так и избираемых политиков, причем не только в Калифорнии или США в целом, но и по всему миру. Источник - Известия

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