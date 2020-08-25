Скончалась актриса Народная артистка Узбекистана Дильбар Икрамова

20:32 25.08.2020

Скончалась актриса Дильбар Икрамова

Актриса театра и кино, народная артистка Узбекистана Дильбар Икрамова скончалась в возрасте 73 лет.



Актриса Узбекского национального академического драматического театра, народная артистка Узбекистана Дильбар Икрамова скончалась 25 августа в возрасте 73 лет, сообщила пресс-служба Министерства культуры.



Дильбар Икрамова родилась 17 июля 1947 года в Бекабаде Ташкентской области. В 1970 году окончила Ташкентский государственный театрально-художественный институт имени А. Н. Островского (сейчас - Государственный институт искусств и культуры Узбекистана имени М. Уйгура).



Играла в таких постановках, как "В ночь лунного затмения", "Женитьба", "Золотая стена", "Горизонт" и другие. С 1980-х также активно снималась в кино и известна своими ролями в фильмах "Бунт невесток", "Шариф и Мариф", "Единственная память", "Влюбленный", "Измена" и другие.