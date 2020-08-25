Лукашисты схватили 2 членов "ДемПравительства" Беларуси. 23-летняя БелоЭфиопка Гебремариам cкрылась в ночи

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20:41 25.08.2020

В Беларуси задержаны двое членов Координационного совета
Членов Координационного совета белорусской оппозиции - доверенное лицо Светланы Тихановской Ольгу Ковалькову и представителя стачечного комитета Минского тракторного завода Сергея Дылевского - накануне задержали. Административное производство открыто из-за незаконной организации забастовок.

Министерство внутренних дел Беларуси заявило об участии порядка 2000 человек в протестных акциях по всей стране 24 августа. В понедельник было составлено 39 протоколов об административных нарушениях, сообщил белорусский портал TUT.BY.

Участников протестов вновь начали задерживать - теперь это не участники уличных акций, а лидеры стачечных комитетов Минского тракторного завода, Минского завода колесных тягачей и "Беларуськалия".

Задержанного утром в понедельник сопредседателя стачкома "Беларуськалия" Анатолия Бокуна оштрафовали на 25 базовых величин за участие в несанкционированном массовом мероприятии. После суда его отпустили. Работник МТЗ Александр Лавринович, задержанный также 24 августа, остается в изоляторе на Окрестина.

Кроме того, в понедельник у проходной МТЗ задержали членов Координационного совета, доверенное лицо Светланы Тихановской Ольгу Ковалькову и представителя стачкома завода Сергея Дылевского. Как стало известно позже, они задержаны в рамках административного процесса, их обвиняют в незаконной организации забастовок. Сергею Дылевскому, по последним данным, суд назначил 10 суток ареста.

Бывшего директора Купаловского театра, члена Координационного совета Павла Латушко вызвали на допрос по уголовному делу о создании совета, в Следственный комитет. Его допрос длился 3,5 часа, он выступает в качестве свидетеля. На среду - повестка у еще одного члена совета, Нобелевского лауреата Светланы Алексиевич.

Правозащитный центр "Весна", Белорусский Хельсинкский комитет, Всемирная организация против пыток (OMCT) и Международная федерация прав человека (FIDH) обратились к специальному докладчику ООН с призывом ко вмешательству в связи с жестким разгоном демонстраций в предыдущие дни.

Правозащитники напомнили, что более 6000 человек были задержаны, они находились в заключении до 10 дней, их местонахождение было неизвестно. С 12 по 20 августа центр получил свидетельские показания более 450 пострадавших. Несмотря на многочисленные сообщения о насилии над задержанными, Следственный комитет не возбудил ни одного уголовного дела.

Источник - gazeta.uz
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