Переживет ли Навальный лечение в Шаритэ? Шоу продолжается

20:53 25.08.2020 Новичок 2.0, или Хайли лайкли по-немецки

Алексей Иванов



Шоу продолжается, и это надолго. Все до чертиков предсказуемо.



Немецкие врачи якобы нашли у Алексея Навального следы интоксикации. Соответствующее сообщение распространил клинический комплекс Charite, куда российский блогер помещен фондом Cinema fоr Peace (финансируемого Ротшильдами), где рожала радистка Кэт по сюжету романа "Семнадцать мгновений весны", и где в свое время под руководством сотрудников ЦРУ сфабриковали диагноз Виктора Ющенко (отравление диоксидином): "Клинические результаты указывают на интоксикацию субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретная субстанция до сих пор не известна, и будут проводиться новые исследования". В сообщении клиники Charite сказано, что Навального лечат атропином, исход лечения пока не известен, не исключаются последствия для нервной системы.



Далее официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт выступил с классическим хайли лайкли - дескать, отравление Навального "отчасти вероятно" и ему "нужно предоставить личную защиту". На пресс-конференции в Киеве высказался министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас - мол, отравление возможно, но "в деле Навального отсутствуют многие факты: медицинские и, вероятно, криминологические". Фрау канцлерин Ангела Меркель: "Виновных необходимо выявить и привлечь к ответственности. Учитывая выдающуюся роль господина Навального в политической оппозиции в России, властям там следует тщательно расследовать произошедшее и сделать это с полной прозрачностью". Навальный получил в Германии статус "гостя канцлера". Создатель Cinema for Peace, "продюсер-правозащитник" Яка Бизиль грустно поведал желтой газетке Bild (детище клуба "Атлантический мост", связывающего германскую элиту с американскими хозяевами), что "отравленный" Навальный "будет выведен из строя как политик на месяцы". Кстати, Bild отметился громким заголовком "Захочет ли Путин убить Навального и в Германии?".



"Отравление Навального больше не гипотеза, а факт", - радостно заявила в Twitter пресс-секретарша блогера Кира Ярмыш, амбициозная ростовская деваха, словившая в эти дни подлинный хайп в качестве самопровозглашенного "единственно верного источника" новостей о здоровье шефа. Продюсер YouTube-канала "Навальный LIVE" Любовь Соболь: "Теперь официально - Алексей Навальный был отравлен. Навальный был отравлен веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. На коленке такое не сделать. Это безусловно указывает на спецслужбы". Ведущий YouTube-канала "Навальный LIVE" Владимир Милов: "Отравление Навального общественно опасным способом - террористический акт со стороны российских спецслужб. Демократическим странам нужно открыть свое расследование (мы этого добьемся в итоге). Путину доверия нет, он убийца и отравитель". Либеральный социолог-видеоблогер, ведущая авторской программы на "Эхе Москвы", экс-член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Екатерина Шульман: "И опозорились, и скрыть ничего не сумели. Но надо иметь в виду, что в актах политического террора демонстративность - необходимый элемент". Один из юристов навальненского ФБК Александр Головач: "Отличительная черта всех нападений на Навального (и покушений на других оппозиционеров) - они не расследуются. Это и лучше всего указывает на заказчика". Глава московского муниципального округа Красносельский Илья Яшин: "После покушения на Навального власть включила заезженную пластинку - президенту это невыгодно. Чушь собачья. Именно у Путина был мотив и все возможности. Именно он должен стать подозреваемым. Мне кажется важным четко это прояснить. Я обвиняю Путина. Я записал обращение к Путину, где говорю о его личной ответственности за покушение на Навального. Требую от следственных органов возбудить уголовное дело по статье 277 УК РФ и допросить Путина в качестве подозреваемого". Сотрудник ФБК Илья Пахомов (который поднес Навальному в омском аэропорту стакан с чайком): "Полностью согласен с Ильей Яшиным, что ни одно покушение и убийство последних лет, начиная от Политковской, заканчивая Навальным не могло быть сделано без участия и одобрения Путина. Присоединяюсь к требованию допросить его в качестве подозреваемого". Главред The New Times Евгения Альбац, обращаясь к соратникам по либеральной клоаке, бьет тревогу в связи с тем, что "в Германии много бывших сотрудников штази - коллег Путина".



Вечером 24 августа верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, сославшись на данные из Charite, грозно насупил брови: "Европейский союз решительно осуждает то, что представляется покушением на господина Навального. Крайне важно, чтобы российские власти незамедлительно начали независимое и прозрачное расследование отравления господина Навального. Предварительные результаты обследования в клинике "Шарите" показывают, что лидер российской оппозиции Алексей Навальный был отравлен во время пребывания в Сибири. Российский народ, как и международное сообщество, требует установить факты, стоящие за отравлением господина Навального. Виновные должны быть привлечены к ответственности". Помощник президента США по нацбезопасности Роберт О’Брайен в интервью Fox News: "Это вызывает серьезную обеспокоенность. Если выяснится, что за этим стоят русские, это повлияет на отношения США и России. [Навальный] очень смелый политик, который противостоит Путину, и мы думаем и молимся о нем и его семье".



Как и следовало ожидать, на вершине конструкции полыхнуло слово Novichok. Правая рука Навального Леонид Волков: "Самый известный всему миру ингибитор холинэстеразы называется "Новичок"". "Препарат, которым отравили Навального, из той же группы, что и боевые вещества, которые используются очень давно - от газа зарин, который распыляли в токийском метро, до "Новичка". Можно сделать вывод, что это осознанное отравление - использование против человека вещества из арсенала боевой токсикологии", - объявил журналистам BBC реаниматолог больницы в Хайфе (Израиль) Михаил Фремдерман. Работник отделения анестезиологии и реанимации клиники Tufts Medical Center в США Константин Балонов: "Найденное у Навального вещество - это препарат из той же серии абсолютно, что и "Новичок". Это препараты из группы, которые использовались как боевые отравляющие вещества, чтобы убивать людей на войне". Депутат муниципального собрания района Зюзино г. Москвы Константинас Янкаускас разместил в соцсетях "заключение" своего младшего брата (как бы биолога) Станисловаса Янкаускаса:



"В Телеграме объявлена неделя юного химика и специалистов в ингибиторах этой самой хреназы. (И все такие, на самых серьезных щах, используют copy paste, чтобы не очипятаться в хреназе, о существовании которой слышат впервые в жизни)", - иронизирует писатель Дмитрий Конаныхин. Блогер Сергей Колясников: "Группа веществ, одним из которых, согласно заявлению немецкой клиники "Шарите", мог быть отравлен Навальный - это ингибиторы холинэстеразы, среди которых числятся такие боевые отравляющие вещества как зарин и зоман. Правда, отравись Навальный ими, вместе с ним пострадала бы и половина Омска, но кому сегодня интересны такие мелочи? Как и то что атропин, назначенный Навальному немецкими врачами, в России применили еще в первые минуты его госпитализации. Впрочем, есть в деле Навального и другие интересные совпадения. Например, фонд Cinema for Peace, который так бодро вписался за Лешу, в 2014 году выступал в качестве спонсора тура в Соединенные Штаты скандальной группы Pussy Riot. А саму клинику Шарите связывают с НКО The Voice Project, которое известно помощью "борцам с режимом" (один из ее учредителей Хантер Хини имеет непосредственную связь с западными спцеслужбами и участвовал в операциях в так называемой "черной" Африке, связан с Михаилом Ходорковским). Ну а пока ждем дальнейшего развития истерии. Немецкий Bild уже вторые сутки рассказывает, как Путин отравил Навального. Сегодня в дело пошла клизма с зарином (одного килограмма зарина достаточно, чтобы убить миллион человек). Что нас ожидает завтра, даже не берусь предположить".



Заместитель главврача Омской больницы скорой медицинской помощи N1 Анатолий Калиниченко опроверг инфу об отравлении: "Диагноз "отравление" был одним из первых, он был и у "скорой помощи". Поэтому пациента и доставили в токсикологическое отделение. Если бы мы нашли отравление, чем-то подтвержденное, то для нас это было бы намного проще. Но мы получили окончательный ответ от двух лабораторий о том, что химико-токсикологических веществ, которые можно было бы расценить как яды или как продукты действия ядов, не выявлено". Он подчеркнул: "Ни один диагноз я ни с кем не согласовывал. Никакого давления не было". Завотделением анестезиологии-реанимации № 1 московского Центра им. Пирогова Борис Теплых, который в составе делегации столичных врачей вылетал в Омск, пояснил РИА Новости, что в сообщении немецких врачей речь идет "о клинических данных, а не о самом веществе, которое ни нами, ни, видимо, ими на данный момент обнаружено не было". Руководитель отдела клинической токсикологии Научно-исследовательского института скорой помощи имени И. И. Джанелидзе Алексей Лодягин констатировал, что симптомы Навального, с которыми он поступил в Омске, не похожи на отравление ингибиторами холинэстеразы.



"Интересно, что в текущих проблемах со здоровьем Алексея Навального никто пока не увидел возможное следствие его прежних болячек. Напомним, что в мае 2017 года главный российский оппозиционер после ожога роговицы прошел через операцию на глазе, которую ему провели в клинике в Барселоне. Одним из последствий такого ожога может быть нарушение внутриглазного давления, как в сторону его уменьшения, так и увеличения. Ну а ингибиторы холинэстеразы, число специалистов по которым сегодня внезапно начало зашкаливать, это не только "Новичок", это еще и лекарственные препараты, которые применяют при повышенном внутриглазном давлении. На всякий случай добавим, что с 2017 года Навального ведет один и тот же личный врач, офтальмолог Анастасия Васильева. Которая, безусловно, должна быть полностью в курсе изложенных выше обстоятельств. И которая, конечно, полностью осведомлена о том, принимает ли Навальный какие-то лекарства для нормализации внутриглазного давления, а если принимает - то какие именно. Тем не менее, версия о воздействии глазных препаратов госпожой Васильевой публично не рассматривалась, она поспешила сразу заявить журналистам об отравлении своего клиента", - замечает ТГ-канал "Бойлерная". ТГ-канал "Медиатехнолог": "Давайте лучше обсудим то, что все упустили из виду: Ярмыш в самом начале говорила, что Навальный ни с кем не контактировал, ничего не употреблял, кроме чая, который потом как оказалось ему принес его помощник. Это значит, что в случае если его отравили, есть 3 версии попадания этого "яда" в его организм. ⁃ В самолете или аэропорту с помощью аэрозоля или нанесения его на какую-то поверхность. Но тогда пострадавших было бы сотни. ⁃ С лекарствами ранее. Возможно. ⁃ Из чая, который еще раз напомню, принес ему его помощник, попадание через ЖКТ объясняет почему "накрыло" только в самолете". ТГ-канал "Выборный": "Еще раз стоит напомнить, что российские врачи версию с отравлением категорически отвергли. Немецкая сторона говорит только "о некоторой вероятности". Но такие формулировки - они, как из анекдота про блондинку и шанс встретить за угром динозавра. Либо встретишь, либо нет. А вот сторонники Навального и прочая "прогрессивная общественность" невзирая на эти осторожные оговорки уже для себя все решила, и дружным хором орет про то, что отравление - свершившийся факт. И снова создается такое ощущение, что вся эта "тусовочка" на самом деле люто хочет, чтобы Навального именно отравили и именно насмерть. Потому, что это открывает дорогу огромному количеству "гешефтов". Ну, а то, что гешефты эти сопряжены с откровенным людоедством, так когда "хорошелицых это смущало?".



Адвокат Виолетта Волкова напомнила: "24.11.2006 с научной конференции в Ирландии Егор Гайдар был госпитализирован в больницу Дублина с симптомами тяжелейшего отравления. А 25.11, придя в себя, в полубреду настоял на транспортировке в российское посольство (это из реанимации!) и улетел в Москву. В России его спасли. Егор Тимурович прекрасно понимал, кто стоит за покушением на него, и не захотел оказаться третьим в связке Политковская-Литвиненко-.... Родственники Навального, похоже, повезли его на заклание".



Переживет ли Навальный лечение в "Шарите"? Помрет во цвете лет? Станет овощем? Да без разницы, поскольку новый этап антироссийской истерии уже стартовал, информационные помойки заряжены по-максимуму, русофобское фейкометство шествует по известным, затасканным, плесневелым лекалам. Идеальным же пропагандистским инструментарием является все-таки не больной, а мертвый Навальный. Источник - завтра

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1598377980

Новости Казахстана

- Fitch подтвердило рейтинг Казахстана на уровне "BBB", прогноз "Стабильный"

- Кадровые перестановки

- Что происходит сегодня в Каскабулаке?

- Е. Тугжанов посетил ряд столичных объектов, возобновивших свою деятельность

- О снятии ограничений на рейсы между РК и Турцией

- В Министерстве обороны проведено заседание комиссии по противодействию коррупции в Вооруженных Силах

- Рабочий график главы государства

- Премьер-Министр РК А. Мамин провел встречу с главой "Роскосмоса" Д. Рогозиным

- Состоялось заседание Комиссии по присуждению Государственной премии РК в области науки и техники имени аль-Фараби

- Те, кто продавал дипломы медиков, сейчас лечатся у тех, кто их купил - Ашимбаев