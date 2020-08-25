Партию "Кыргызстан" сняли с выборов. Ввиду полного раздолбайства руководства

21:02 25.08.2020

ЦИК вернул документы партии "Кыргызстан", она отстранена от выборов



Центральная избирательная комиссия приняла решение вернуть политической партии "Кыргызстан" документы. Решение приняли члены ЦИК 25 августа на своем заседании.



По сути это означает отстранение от участия в выборах в Жогорку Кенеш.



Партии, участвующие в выборах, должны были до 18:00 24 августа подать документы в ЦИК.



Ранее выяснилось, что соответствующие документы, а также список кандидатов ЦИК предоставило доверенное лицо, что стало нарушением.



Уполномоченная партия Эльвира Абильдиева сообщила, что не смогла принести документы из-за состояния здоровья.



Лидер партии Канат Исаев заявил, что это человеческий фактор и попросил ограничиться предупреждением.



Председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова ответила, что у принесшего лица не было доверенности.



"Если посмотреть закон, то там написано четко, что уполномоченный должен передать документы. Статус уполномоченного очень высок, он подписывает документы от имени партии, уполномоченный представляет партию. Это очень важный юридический аспект", - сообщила Шайлдабекова. Она отметила, что институт уполномоченного введен для того, чтобы исключить внутрипартийные споры.



Член ЦИК Бахтияр Кадыров отметил, что партия проявила неорганизованность. "Что мешало вам за 40 календарных дней сформировать список и сдать его, а не прийти к звонку? Кто принес документы? Кто этот человек, который принес, положил и ушел?" - сказал Кадыров.



Член партии Талант Мамытов назвал нарушение не "смертельно опасным". "Одним партиям предоставляете возможность донести документы, а другим нет. Партия не отрицает, что нарушения есть", - сказал Мамытов и назвал такие действия "политикой", начавшейся до выборов.



Член ЦИК, который состоял в рабочей группе по приему документов, Кайрат Осмоналиев сообщил, что даже предоставленные документы были в неполном объеме. "Поступили личные дела 60 кандидатов, когда по закону должно быть не менее 70. Ваши документы были в неполном объеме. Не вводите общественность в заблуждение. Ко всем партиям у нас одинаковое отношение. Мы принимаем правовое решение", - сообщил Осмоналиев.



Из 9 присутствующих на заседании членов ЦИК 8 проголосовали за возврат документов, 1 проголосовал против.