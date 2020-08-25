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Российский газ теряет ценность для Турции, - И.Субботин
00:09 26.08.2020

Анкара начала путь к энергетической независимости

Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ
25.08.2020

Турция не исключает, что может найти новые месторождения природного газа в Черном море. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре. Накануне турецкое руководство объявило об обнаружении в этом регионе газового месторождения "Сакарья", его объемы, по официальным оценкам, 320 млрд куб. м. Находка дала властям повод говорить о шаге в сторону энергетической независимости. Эксперты допускают, что в долгосрочной перспективе Турция может попытаться снизить объемы поставок российского газа или начать торг о более приемлемой для нее цене.

В исследованиях своего сектора в Черном море Анкара останавливаться не намерена. "Обнаруженные запасы газа являются лишь частью большего источника, – отметил Эрдоган. – Хорошие новости продолжат поступать: там не может быть только одной скважины.

Мы также ожидаем хороших новостей из Средиземного моря". Эффект от заявления президента Турции попытался усилить министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез, который выразил уверенность в том, что Турция обладает всеми возможностями для освоения новых морских залежей. "Вне всяких сомнений, мы способны сами разрабатывать свои месторождения. Партнеров Турции в этом вопросе нет", – заметил кроме того министр.

Повод для воодушевления появился у Турции 21 августа. Тогда Эрдоган официально объявил об открытии черноморского месторождения "Сакарья". "Эта находка крайне важна с точки зрения энергетической независимости нашей страны, – пояснил турецкий лидер. – До этого времени мы были полностью зависимы от поставок энергоносителей из-за рубежа, тратили сотни миллионов долларов на это. Но в 2017 году мы обновили нашу энергетическую стратегию, расширили флот исследовательских и буровых судов". По словам Эрдогана, объемы месторождения составляют 320 млрд куб. м. В ближайшее время Анкара будет решать технические вопросы, которые касаются добычи газа из этого месторождения, и специалисты "незамедлительно приступят к бурению".

Через несколько лет Турция планирует поставлять это топливо на внутренний рынок. Глава Международного энергетического агентства Фатих Бирол заявил, что потенциальная стоимость нового газового месторождения в Черном море в нынешних условиях достигает 80 млрд долл. Он считает, что для того, "чтобы начать разработку месторождения таких масштабов", потребуются инвестиции в объеме 6 млрд долл. "Сакарья", по словам Бирола, сможет обеспечить добычу от 10 до 15 млрд куб. м природного газа ежегодно. Он отметил, что это составляет "треть всего потребляемого в Турции газа". По его мнению, намерение властей Турции приступить к поставкам газа к 2023 году будет сложной, но "не невозможной задачей": такие прецеденты есть.

Донмез ранее обращал внимание на то, что "газ, обнаруженный в Черном море, очень высокого качества", если учитывать предварительные технические оценки. "Однако мы не остановим работу по поиску энергоресурсов, – пояснил министр. – Бурение будет продолжено. Сейсмические исследования будут проведены еще на территории в 6 тыс. кв. км". К настоящему моменту Анкара ведет сейсморазведку и в Средиземном море. Отправка турецкого исследовательского судна Oruc Reis с этой целью в район греческого Додеканеса уже привела к обострению отношений с Афинами и спровоцировала дискуссию о санкциях внутри Евросоюза. Корабль в сопровождении Вооруженных сил Турции вторгся в спорную зону.

Не исключено, что тема месторождения "Сакарья" может несколько снизить общественное недовольство в Турции, которая испытывает острый экономический кризис. Министр финансов и казначейства и зять Эрдогана Берат Албайрак уже выразил уверенность, что обнаружение новых залежей в Черном море поможет стране забыть о дефиците бюджета и перейти к профицитным экономическим показателям. "Турция сделала большой шаг на пути к полной энергетической независимости, – сказал министр. – Могу сказать, что с экономической точки зрения эта находка и ее потенциал смогут убрать из нашей повестки вопрос о дефиците платежного баланса, и мы войдем в этап, когда будем говорить о профиците бюджета и излишках валюты".

В разговоре с "НГ" бывший депутат турецкого парламента и старший директор турецкой программы в американском Фонде защиты демократий Айкан Эрдемир заявил, что пока перспектива монетизации найденных в Черном море запасов неясна. "Хотя отраслевые эксперты прогнозируют семилетний процесс, – отметил аналитик. – Несмотря на то что еще слишком рано обсуждать непосредственное влияние открытого газового месторождения на турецко-российские отношения, в долгосрочной перспективе Анкара, вероятно, будет использовать тему внутренней добычи, чтобы преодолеть зависимость от российского газа и договориться о более низкой цене. В целом можно с уверенностью сказать, что Турция продолжит импортировать нефть, газ и сжиженный природный газ в течение следующего десятилетия, но при этом будет иметь большее пространство для маневра среди своих ключевых поставщиков, включая Азербайджан, РФ и США".

Источник - ng.ru
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