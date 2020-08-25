Ротенберги стали богатейшей семьей России

00:17 26.08.2020

Ротенберги стали богатейшей семьей страны: Но это просто издевка, считают коммунисты

Близкие к власти строители возглавили топ-10 богатейших семейных кланов России



Дмитрий Кокко

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Никита Масленников

Юрий Афонин



Согласно свежему рейтингу самых богатейших кланов России за 2020 год, на первое место спустя шесть лет ворвались Ротенберги с состоянием 5,45 млрд долларов, которые за 2019 год заработали примерно 270 млн долларов на четверых.



Об этом сообщает журнал Forbes. Впрочем, основная часть средств была получена за счет продажи активов. Компания "Стройгазмонтаж" была продана "Газпрому" за 75 млрд рублей в конце 2019 года. На втором месте чета Гурьевых с 5,1 млрд долларов и агропромышленным концерном "Фосагро", на третьем - клан Гуцериевых с 3,2 млрд долларов.



Несмотря на мировой экономический кризис и повсеместное падение доходов населения и бизнесов по итогам 2020 года, богатейшие семейства России едва ли станут беднее. Однако высока вероятность того, что участники поменяются местами.



Бизнесы Ротенбергов, вероятно, столкнутся с сокращением государственных инфраструктурных проектов и пересмотром инвестиционных программ по газовым трубопроводам "Газпрома". Впрочем, все гигантские стройки откладывать не будут. Уже сегодня объединенные активы семейства и ВЭБ. РФ - СП "Нацстройпроект" получили контракт на строительство обхода города Аксай в Ростовской области стоимостью чуть меньше 86 млрд рублей и будут претендовать на строительство второго моста через Обь в районе Сургута примерно за 40 млрд рублей.



- Пока ситуация неустойчивая. Я не уверен, что Ротенберги сохранят за собой первую строчку рейтинга из-за снижения приоритетности инфраструктурных проектов, - прогнозирует экономист Никита Масленников. - В числе лидеров они, безусловно, останутся. Опыт показал, что они достаточно гибкие бизнесмены, которые адекватно реагируют на макроэкономическую финансовую реальность. Думаю, у них есть немалые шансы остаться в тройке богатейших кланов России на ближайшие пару лет уж точно.



"СП": - Расскажите подробнее о рисках в сфере строительства инфраструктуры.



- Существуют риски для всех бизнесов, связанных с инфраструктурными проектами. Это касается не только Ротенбергов, хотя они на слуху. Риски связаны прежде всего с тем, что существует неопределенность в корректировке национальных проектов, в том числе плана по магистральной инфраструктуре и развитию транспортных коммуникаций.



"СП": - Насколько урезание нацпроектов может быть тяжелым для отрасли?



- Пока мы не узнаем параметры этих проектов, увязанных с новым финансовым планированием бюджета на 2021?2023 годы, говорить однозначно очень трудно. По ощущениям, средства на инфраструктурные проекты будут сокращены. Во-первых, значительная сумма перераспределилась на антикризисные меры и, во-вторых, в 2021-2022 годах Минфин будет проводить достаточно жесткую бюджетную консолидацию, сокращая примерно на 10% ассигнования на все незащищенные статьи. Поясню, защищенные статьи - это социальные расходы, пенсии, зарплаты бюджетникам, расходы на медицину и так далее.



Остальные статьи будут сокращаться, в том числе и расходы на государственную программу по вооружениям - около 5%. Естественно, это не минует государственные инвестиции в инфраструктурные программы. Таким образом, для кого-то из инвесторов возникает риск откладывания таких проектов в долгий ящик.



"СП": - Какие-то меры по стимулированию инвестиций в инфраструктуру предпринимаются?



- В конце недели изменились критерии участия в проектной фабрике ВЭБа. Теперь достаточно 10% собственных средств, чтобы начать проект, а остальное может быть сформировано за счет пула кредиторов. Этот пул еще надо сформировать. Пока проектная фабрика ВЭБа особых успехов не показала.



В этом смысле есть риск проседания больших проектов: сокращение объемов госинвестиций, некоторые проблемы с финансированием. Риск их откладывания, но в более отдаленной перспективе. Все это может сказаться на динамике рейтингов Forbes для тех бизнесменов, которые специализируются на экономическом профиле.



"СП": - Одним из партнеров Ротенбергов традиционно выступает "Газпром", есть ВЭБ. РФ - государственная корпорация развития, какие-то изменения в этом направлении?



- Это еще один риск для Ротенбергов - взаимоотношения с "Газпромом", у которого довольно сложные позиции на экспортных рынках. Российский трубный газ остается важной частью в энергоснабжении Евросоюза, но тем не менее он вступает во все более сложную конкуренцию с сжиженным природным газом. Объем экспорта будет сокращаться. Сейчас уже возникают проблемы с загрузкой "Турецкого потока" и "Северного потока-2". В результате инфраструктурные проекты "Газпрома", которые затевались по трубному газу, тоже могут оказаться в подвешенном состоянии.



В какой мере в них участвует Ротенберги, я не могу сказать. Если предположить, что они устойчивые партнеры "Газпрома", то, естественно, их бизнесы будут зависеть от состояния компании. Компании придется изменить какие-то инвестиционные планы и это может скорректировать их не в пользу Ротенбергов.



"СП": - На чем еще может заработать семья Ротенбергов?



- Есть определенный шанс, связанный с тем же "Газпромом". Доклад Счетной палаты РФ показал, что в ближайшие три года план газификации регионов структурой компании "Газпром межрегионгаз" был выполнен на 15%. В Госдуме предлагают субсидировать "Газпром" в целях форсирования проектов газификации. Если у Ротенбергов есть к этому вкус, умение и производственно необходимый потенциал, то почему бы и нет. Это может компенсировать потери по другим инфраструктурным проектам, - подытожил эксперт.



С точки зрения "глубинного народа" богатство близких к власти предпринимателей, сидящих на государственных подрядах, выглядит как издевка. Однако Forbes ведет и персональный рейтинг самых богатых бизнесменов России, чьи состояния могут достигать 15?20 млрд долларов. В основном, это сырьевики, отметил депутат Госдумы от КПРФ Юрий Афонин.



- Источник их богатств - добыча сырья и его первый черный передел. Это еще раз указывает, что в системе глобального капитализма России сейчас отведено место сырьевой периферии. А Ротенберги с их строительными проектами сильно отстают от сырьевиков, - подытожил Афонин. -



Мы, коммунисты, считаем, что Россия обязательно должна уйти от сырьевой модели экономики, потому что эта модель ничего нам не принесет, кроме нарастающего отставания от лидеров мирового развития.



Но, чтобы изменить модель развития, мало реализовывать инфраструктурные проекты типа Крымского моста. Нужна новая высокотехнологичная индустриализация, нужно, чтобы большие деньги были вложены в промышленное строительство. Только тогда высокотехнологичные, промышленные и строительные корпорации в России будут иметь большую капитализацию, чем сырьевые. А сейчас даже реализация российских инфраструктурных проектов зависит от колебаний цен на нефть и газ на мировом рынке, поэтому даже трудно прогнозировать, будут ли все эти проекты реализованы в намеченные сроки. Впрочем, мы убеждены, что крупнейшие компании в стране должны быть государственными, а не частными. Это тоже важнейшее условие прогрессивного развития нашей страны в XXI веке, - подытожил депутат.