О внешнем вмешательстве в американские выборы – мнимом и настоящем

00:20 26.08.2020

АЛЕКСАНДР МЕЗЯЕВ



Одиночество США в Совете Безопасности ООН обозначилось впервые



18 августа Сенат США опубликовал последний, пятый том доклада комитета по разведке о так называемом вмешательстве России в президентские выборы в Америке в 2016 году. Объем пятого тома бьет все рекорды – 966 страниц!



Доклад трактует о российских попытках воздействия на выборную инфраструктуру, об использовании для этого социальных сетей, о реакции правительства США, излагает оценки разведывательного сообщества США и говорит об опасности российских операций влияния.



Один из главных выводов доклада заключается в том, что Москва и лично президент Путин отдали приказ о захвате компьютерных сетей и аккаунтов Демократической партии с целью произвести утечку информации, которая повредила бы репутации Хиллари Клинтон. Комитет не рассматривал вопрос, соответствовала ли данная информация действительности, а лишь отметил, что Россия обеспечила утечку этой информации.



Имя Путина упоминается в докладе более пятисот раз, но не он главный герой сенатских расследователей. Главный герой – президент США Дональд Трамп, упоминаемый только в пятом томе 3000 (три тысячи!) раз.



Составители доклада комитета по разведке Сената США вбрасывают свое произведение с целью дискредитации не российского руководства, а главы действующей американской администрации. При этом доказательства обвинений либо смехотворны, либо замазаны черным: целые страницы и разделы доклада закрыты для доступа и практически нечитаемы.



Отчасти это связано с англосаксонской практикой досудебного соглашения обвиняемого с прокуратурой (сделкой со следствием). В разные годы в США расследование преступлений завершалось сделкой в 97% случаев. Это означает, что в случае отказа обвиняемого от признания вины без суда (а значит, без необходимости для прокуратуры что-либо доказывать) американские следователи не обладают необходимой квалификацией для убедительного следствия. Отсюда и замазанные "следственные" доклады, которые должны производить впечатление наличия огромного количества "секретных" доказательств. Отсюда и higly likely. Удивляться не надо.



Например, одним из главных обвиняемых назван руководитель президентской кампании Д. Трампа Пол Манафорт, бывший также советником президентских избирательных кампаний Джеральда Форда, Рональда Рейгана и Джорджа Буша. Расследуя его связи с Россией и Украиной, комитет заключает, что доступ Манафорта к политическим руководителям Украины и России высокого ранга и его готовность делиться информацией с лицами, связанными с российскими спецслужбами, представляли "серьезную контрразведывательную угрозу". Доказательства? Их много, но они секретны и потому замазаны. Там же, где не замазано, предлагаются маловразумительные скриншоты из Гугла и прочая ерунда.



На фото: доказательство утверждения сенатского доклада о том, что "ГРУ обладает множеством способов красть пароли"



"Ерундой" назвала американские доказательства официальный представитель МИД РФ, когда комментировала не сенатский доклад (в конце концов, это всего лишь парламентарии, что с них взять?), а документы Государственного департамента США, присланные на официальный запрос со стороны российских властей! Москва неоднократно предлагала Вашингтону направить ей официальные материалы и доказательства обвинений во вмешательстве. Москве отвечали, что "российские спецслужбы сами должны знать" или ссылались на социальные сети.



Комментируя подобного рода "доказательства" представитель МИД России сказала: "Прежде чем нам давать вот это все, все-таки можно было прокрутить это через свои спецслужбы? На днях госсекретарь США М. Помпео написал нам про коррупцию, деньги налогоплательщиков. Вы посчитайте деньги своих налогоплательщиков и задайте вопрос своим спецслужбам, чем они занимаются, если американские дипломаты выдают российским официальным лицам на высоком уровне такую ерунду".



В то же время президентские выборы в США 3 ноября 2020 года действительно становятся объектом все большего внешнего вмешательства. О грубом вмешательстве в американскую избирательную кампанию Международного уголовного суда мы уже писали. А вот что произошло несколько дней назад в Совете Безопасности ООН.



14 августа СБ проголосовал проект резолюции по пункту повестки дня "Нераспространение ядерного оружия", представленный Соединенными Штатами. За проект проголосовало два члена Совета: сами США и… Доминиканская Республика. Здесь главное не в том, что против проголосовали РФ и КНР (они довольно часто голосуют против совместно), главное в другом: США не были поддержаны другими странами Запада! Британия, Франция, Германия, Бельгия и еще семь делегаций воздержались.



Такое одиночество Соединенных Штатов Америки в СБ ООН (поддержка Доминиканской Республики только усилила удар) обозначилось впервые. Проект, представленный США, не получил ни одного голоса союзников! Не поддержала даже Эстония,



"признавая, что полное осуществление положений пункта 5 и подпунктов b) и e) пункта 6 приложения B к резолюции 2231 (2015) имеет существенно важное значение для поддержания международного мира и безопасности,



1. постановляет, действуя на основании статьи 41 Устава Организации Объединенных Наций, что пункт 5 и подпункты b) и e) пункта 6 приложения B к резолюции 2231 (2015) независимо от срока, указанного в каждом пункте или подпункте, будут применяться и далее до тех пор, пока Совет Безопасности не примет иного решения;



2. постановляет продолжать заниматься этим вопросом".



А ведь в 2015 году все эти страны голосовали и за резолюцию, и за приложения к ней. Так что категорического "нет" ни из Франции, ни из Германии, ни из Бельгии, ни из Британии прозвучать было не должно.



Приложение В к Резолюции СБ ООН № 2231 от 20 июля 2015 года регулирует вопросы контроля за иранской ядерной программой. В положениях этой резолюции нет ничего, что могло заставить западных членов Совбеза бросить коллективный вызов Соединенным Штатам.



И если бы США знали, что союзники их не поддержат, они бы ни за что не представили свой проект на голосование. А раз они проект на голосование вынесли, это означает только одно: согласие на поддержку американцам было дано, но не выполнено. Это беспрецедентная выходка. И направлена она на дискредитацию администрации Трампа. Это прямое международное отражение острейшей внутриполитической борьбы в США между противниками и сторонниками действующего президента.



На таком фоне публикация пятого тома сенатского расследования "российского вмешательства" стала фактором, отвлекающим внимание от реального внешнего вмешательства во внутренние дела США. Или фактором, проецирующим раскол Америки на международные отношения.