40 миллионов жителей США оказались под угрозой выселения, - "Голос Америки"

06:47 26.08.2020

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40 миллионов жителей США оказались под угрозой выселения

26 Август, 2020 09:00

Джули Табо



видео тут -

golos-ameriki.ru/a/5557638.html