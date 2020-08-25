США проиграли битву за Иран в Совбезе ООН, - "Къ"

07:23 26.08.2020

Им не удалось запустить механизм возврата санкций в отношении Тегерана



США проиграли схватку за возвращение санкций в отношении Ирана. Председательствующая в Совете Безопасности ООН Индонезия отказалась предпринимать какие-либо процедурные шаги на основании американского запроса из-за отсутствия консенсуса среди членов Совбеза. Российские дипломаты говорят о важной победе международного сообщества. Однако об окончательном поражении Вашингтона говорить еще рано.



Представитель председательствующей в этом месяце в Совбезе ООН Индонезии Диан Джани заявил во вторник, что "не в состоянии предпринимать дальнейшие действия" в связи с запросом США применить механизм snap back, то есть вернуть жесткие международные санкции ООН в отношении Ирана. Причина - отсутствие консенсуса среди 15 членов Совбеза. Слова господина Джани прозвучали во время заседания Совбеза по Ближнему Востоку в ответ на запрос России и Китая. "Я получил письма от многих стран-членов. Мне ясно, что есть одна страна, которая выступает с определенной позицией, в то время как значительное число стран имеют противоречащее мнение",- сказал он.



"Это очень важно, что председатель Совбеза четко сказал, что с учетом позиции подавляющего большинства членов СБ ООН о незаконности механизма snap back он не в состоянии продвигать эту процедуру. Это означает - НЕТ snap back",- сообщил в своем аккаунте в Twitter первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Именно российские, а также китайские дипломаты делали все возможное, чтобы сорвать планы США.



Еще до того, как стало известно решение председателя СБ ООН, Иран заявил о "стопроцентном провале политики давления США".

"""Максимальное давление"" (так США характеризуют свои действия в отношении Ирана.- "Ъ") провалилось на все 100%. Так думают все. Для чего это максимальное давление было нужно? Они хотели вынудить правительство Ирана сесть за стол переговоров",- заявил во вторник президент Исламской Республики Хасан Роухани. Он также добавил, что "следующее правительство США, кто бы там ни был - республиканцы или кто-то другой,- обязательно будет думать о новом пути решения" противоречий с Тегераном.



Напомним, в прошлый четверг госсекретарь США Майк Помпео лично передал в Совет Безопасности ООН документы о неисполнении Ираном своих обязательств в рамках ядерной сделки - Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), подписанного в 2015 году пятью членами СБ ООН, а также Германией и Ираном и закрепленного резолюцией Совбеза 2231.



Тем самым Вашингтон надеялся запустить процесс восстановления санкций ООН против Тегерана и полностью разрушить СВПД.

Решение пойти на эти меры США приняли после провала попытки провести через СБ ООН резолюцию о продлении оружейного эмбарго - ограничительного режима на поставки вооружений Ирану, который был частью СВПД и резолюции 2231. Действие этого режима истекает 18 октября, после чего Иран сможет закупать вооружения, например, у России и Китая без согласования с Совбезом. Американцы считают, что это приведет к значительной дестабилизации региона. Но в итоге за продление оружейного эмбарго выступили только сами США и Доминиканская Республика. Против - Россия и Китай, остальные 11 членов СБ воздержались.



Не сумев добиться продления оружейного эмбарго, США надеялись при помощи задействования механизма snap back восстановить все международные антииранские санкции, действовавшие до заключения ядерной сделки. Но и в этом они потерпели поражение. В пятницу, то есть на следующий день после официального обращения США в ООН и встреч Майкла Помпео с Дианом Джани и генсеком ООН Антониу Гутерришем, все члены СБ ООН, за исключением Индонезии и самих США, выразили свое несогласие с планами Вашингтона. Они сочли, что США не вправе выносить решение по выполнению Ираном условий ядерной сделки, поскольку сами вышли из нее еще в мае 2018 года.



Однако власти США утверждают, что страна сохранила за собой статус участника сделки, так как по-прежнему значится в резолюции Совбеза ООН 2231 среди "государств-участников СВПД".

"Думаю, что это мудрый шаг с учетом позиции большинства членов совета",- немедленно отреагировал на слова Диана Джани постпред РФ Василий Небензя и добавил, что это же большинство считает необходимым сохранить СВПД. Он также выразил надежду, что Вашингтон больше не будет следовать по пути, который "не только незаконен, но попросту не приведет к достижению результата, которого ожидали США".



Заседание Совбеза проходило в видеоформате. При этом на нем изначально не собирались обсуждать иранскую ядерную программу. Но две попытки России созвать по этому вопросу специальное - открытое или закрытое - заседание США заблокировали. А потому Россия и Китай подняли вопрос о нелегитимности действий США в ходе мероприятия по другой теме.



Представители других стран подтвердили свое несогласие с действиями США.



Мы не поддерживаем предложение запуска snap back в данный момент, так как это будет несовместимо с нашими общими усилиями по сохранению иранской ядерной сделки",- сказал заместитель постпреда Великобритании Джеймс Раской.



В то же время он выразил традиционное для Лондона согласие с обеспокоенностью США из-за возможности закупок Ираном оружия после истечения действия разрешительного режима.



Постпред США при ООН Келли Крафт в свою очередь обвинила совет в отсутствии "смелости и этики". "Позвольте мне просто прояснить это по-настоящему: администрация (Дональда.- "Ъ") Трампа не боится оказаться в меньшинстве по этому вопросу. Я только сожалею, что другие члены этого совета сбились с верного пути и теперь оказались в компании террористов",- объявила Келли Крафт. При этом она не забыла отпустить укол в адрес Москвы и Пекина: "Россия и Китай торжествуют от неспособности этого совета принимать решения".



Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф об односторонний выход США из СВПД

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф об односторонний выход США из СВПД

Но отказ членов Совета Безопасности или его нынешнего председателя запускать по запросу США механизм snap back не означает, что сторонники сохранения иранской ядерной сделки одержали окончательную победу. У Вашингтона есть еще варианты действий. Например, США могут либо сами, либо через одну из стран-членов совета (наиболее слабое звено - Доминиканская Республика) внести на рассмотрение Совбеза проект резолюции о том, что иранская ядерная сделка по-прежнему остается в силе. А потом сделать беспрецедентный ход, наложив вето на собственную резолюцию.



Это превратит процедуру в абсолютный фарс, но позволит американской стороне добиться своей цели - похоронить СВПД.

Или же американцы выждут 30 дней с момента подачи своего запроса о запуске механизма восстановления санкций, а потом просто заявят, что санкции вновь вступили в силу, что бы ни говорили другие. В результате может сложиться парадоксальная ситуация. Международное сообщество будет утверждать, что санкций ООН в отношении Ирана нет, однако США будут наказывать всех, кто посмеет эти "несуществующие" санкции нарушить. Скажем, решит Россия или Китай поставить Ирану те или иные вооружения или иные ранее подпадавшие под санкции товары, а США внесут соответствующие российские и китайские компании в черный список, что может в значительной степени осложнить их работу. Отстоять свою правоту России и Китаю в такой ситуации просто будет негде.



Помимо негативных последствий для Ирана и его партнеров эта ситуация чревата тем, что Совбез ООН окончательно перестанет считаться ключевым органом урегулирования международных противоречий. Россия и ее единомышленники одержали тактическую победу, не дав США с наскока реализовать свой план. Но в долгосрочной перспективе у этой схватки, скорее всего, не будет победителей. Проиграют все.



Марианна Беленькая, Елена Черненко

"Коммерсантъ" от 25.08.2020,