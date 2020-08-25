 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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33-летний Мирлан Парханов возглавил Госкомспорт Киргизии
07:28 26.08.2020

Мирлан Парханов назначен и. о. директора Госагентства физкультуры и спорта

Мирлан Парханов назначен исполняющим обязанности директора Госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта. Об этом сообщили в ведомстве.

Госагентства физкультуры и спорта
Фото Госагентства физкультуры и спорта. Мирлан Парханов назначен исполняющим обязанности директора ведомства
По его данным, распоряжение подписал премьер-министр Кубатбек Боронов. До этого госагентством руководил Канат Аманкулов, но его полномочия временно приостановили - он участвует в парламентских выборах.
Мирлан Парханов был заместителем директора ведомства. С 2015 по 2016 год был помощником вице-премьер-министра.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - 24.kg
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