КазБюрократия. Система слишком слаба, чтобы меняться, - Д.Ашимбаев

08:06 26.08.2020

Данияр Ашимбаев: Система слишком слаба, чтобы меняться

"...Положение дел в этих секторах говорит о системных проблемах в госуправлении. Однако их ревизия подразумевает под собой, во-первых, признание ошибочности проводившегося ранее курса, во-вторых, ужесточения контроля, в-третьих, выработки альтернативных подходов"



kazvedomosti.kz, 25 августа



Перед стартом нового политического сезона своими прогнозами с "Ведомостями Казахстана" делится известный политолог, главный редактор биографической энциклопедии "Кто есть Кто в Казахстане" Данияр Ашимбаев.



ДИСКУССИЙ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ НЕ ПРЕДВИДИТСЯ

- Данияр Рахманович, предстоящий политический сезон обещает быть крайне насыщенным. Символическим стартом его послужит Послание президента. Ожидается, что глава государства объявит о новом пакете реформ – политических, экономических, госаппарата. Какими, на ваш экспертный взгляд, будут месседжи президента?

- Послание традиционно воспринимается в качестве одного из базовых документов госполитики. Сегодня на фоне обострения политической ситуации у наших партнеров – я имею в виду, конечно же, Беларусь – возникают завышенные ожидания относительно новой волны демократизации.

Вместе с тем опыт подсказывает, что в целом существенного прорыва от такого формата, как Послание, ожидать не стоит. Существует ряд объективных ограничений для реформ. Мы явственно видим, что власть не готова к широкомасштабным изменениям. И, возможно, в них нет необходимости.

Начнем с того, что у нас есть блок проблем, которые ярко проявили пандемия Covid-19 и карантин. Критическая ситуация, безусловно, сложилась в здравоохранении. Реформы, которым Казахстан следовал в этой сфере дюжину лет, показали свою порочность. Коммерциализация здравоохранения не оправдала возложенных на нее ожиданий, а в условиях карантина и вовсе дала отрицательные результаты.

Есть проблемы с реформированием системы образования – при этом, как известно, на решение проблем в этой сфере выделялись и продолжают выделяться огромные бюджеты, однако кардинальным образом переломить ситуацию многочисленные реализуемые программы не в состоянии.

Таким образом, положение дел в этих секторах говорит о системных проблемах в госуправлении. Однако их ревизия подразумевает под собой, во-первых, признание ошибочности проводившегося ранее курса, во-вторых, ужесточения контроля, в-третьих, выработки альтернативных подходов.

Представляется, что на данный момент в государственном аппарате нет устойчивого желания проводить системные реформы в экономике. Из этого следует, что смена экономического курса и принципиальные изменения в управлении экономикой, как минимум не прогнозируются.

Все люди, которые отвечают за этот процесс, – выходцы из той системы, которая сложилась на сегодняшний день. И в изменении текущего статус-кво никто не заинтересован. Ожидать некоего прорыва от этой команды – наивно.

Аналогично в политической сфере. На данный момент власть не собирается дискутировать относительно изменений в Конституцию, стараясь выжать максимум возможного из существующей политико-правовой системы. Чего-то эпохального в этой сфере в ближайшее время ожидать не следует.

То же самое касается и реформ госуправления. Столько моделей реорганизации уже было опробовано, что придумать в этой сфере что-то новое представляется достаточно проблематичным. Определенные ожидания в этой сфере есть, но на нечто сверхординарное рассчитывать не приходится.

К тому же страна только выходит из карантинной лихорадки, которая показала массу недостатков в работе и министерств, и ряда акиматов, и госаппарата в целом. На этом фоне втягиваться в дальнейшее реформирование, да еще и с учетом начинающейся избирательной кампании, было бы само по себе опасно. Кадровый потенциал госаппарата слишком слаб, чтобы вести работу сразу на два фронта.



У ОБЩЕСТВА НЕТ МЕХАНИЗМА КОНТРОЛЯ НАД ГОСАППАРАТОМ

- Какие системные проблемы в госаппарате, на ваш взгляд, являются наиболее разрушительными?

- Серьезные сбои в системе госуправления связаны с распределением ответственности и подконтрольностью власти. Особенно тревожным выглядит состояние дел в таких жизненно важных сферах, как здравоохранение, образование и цифровизация.

Мы столкнулись с тем, что государственные институты в критической ситуации не просто работают плохо, а практически недееспособны. И это касается работы большого количества министерств и акиматов, что говорит о том, что плохо работает власть в целом.

Повторюсь, что главный вопрос – это подконтрольность власти. Большинство принимаемых решений, мягко говоря, не выдерживает никакой критики. В то же время выясняется, что у общества нет абсолютно никаких механизмов влияния на госаппарат с целью если не заставить его работать лучше, то хотя бы проконтролировать его деятельность на законных основаниях.

Это объясняет, почему так сильно ожидание реформ именно в этой сфере. В какой-то степени на это должно ответить новое Послание президента. Однако опять-таки ожидать от него нечто кардинального, пожалуй, не следует.

Возможно, будут объявлены отдельные политические реформы и реформы госуправления. Хотя, повторюсь, за годы независимости было опробовано все возможное в этой сфере. Поэтому нечто принципиально новое сформулировать крайне сложно.

На мой взгляд, самый важный вопрос в этой сфере – это повышение эффективности и контроль за качеством работы. А насколько я понял, желающих обсуждать эту тему в госаппарате не так-то много.



СИСТЕМА НЕ СПОСОБНА КОНТРОЛИРОВАТЬ САМА СЕБЯ

- О каких в этой связи реформах, собственно говоря, может идти речь? Выборность акимов?

- На самом деле все гораздо прозаичнее. Существуют госпрограммы, которые, собственно, и регулируют различные сферы общественной жизни. Сегодня реализация госпрограмм абсолютно бесконтрольна. То, как они планируются, уже вызывает массу вопросов, не говоря о том, что по мере реализации в них вносится множество корректив.

Какой-либо отчетности – даже формальной – по завершении реализации госпрограммы не предусмотрено. Бюджеты, как программ, ведомств, так и республиканский, просто подгоняются под факт. Многократно озвученные в отчетах Счетного комитета нарушения никак не комментируются и повторяются из года в год.

Реформы госсектора экономики по большому счету не планируются. По сути, сегодня мы наблюдаем, как госаппарат практически бесконтрольно принимает массу решений в важных для жизни общества сферах, однако исполнение этих решений никто не контролирует и никаких уроков из всего этого не извлекается.

Возможно, если бы все эти программы работали хотя бы на 50%, положение дел в стране обстояло куда лучше, и проблем было намного меньше.

Общество просто не в состоянии оценить, как эта работа организована, потому что в самой системе нет абсолютно никаких контрольных показателей. Система попросту неспособна контролировать сама себя. Таким образом, непонятно, как происходит планирование, и непонятно, как происходит контроль. При этом все мы прекрасно видим, как происходит реализация.

Однако пока, как известно, каких-либо решительных шагов по повышению контроля за работой госорганов со стороны либо маслихатов, либо общественности, либо иных структур не предпринимается. Поэтому прорыва в этой сфере я бы в настоящий момент не ожидал.



Продолжение следует