Гори, гори ясно... Черныши вновь с упоением жгут деловые кварталы Америки

08:47 26.08.2020

США снова охватили массовые беспорядки



Текст: Максим Макарычев



Соединенные Штаты оказались снова охвачены массовыми беспорядками после расстрела в городке Кеноша в штате Висконсин 29-летнего афроамериканца Джейкоба Блейка на глазах у трех его детей, ждавших отца на заднем сиденье в машине. Отец Блейка рассказал Chicago Sun-Times, что его сын парализован ниже пояса.

Полицейские в США при усмирении масс нередко переходят грань, отделяющую жесткость от жестокости.



Подожгли деловой квартал

Протестующие минувшей ночью подожгли здания, автомобили и большую часть делового района Кеноша, тем самым парализовав работу некоторых предприятий, сполна пострадавших от пандемии. В частности, сгорели два торговых магазина и магазин мебели известной в США торговой марки. Были подожжены и госучреждения, в том числе, здание исправительного управления штата Висконсин.



В Портленде снова вспыхнули столкновения манифестантов и полиции

Дым поднялся над центром города после того, как полиция в защитном снаряжении столкнулась с демонстрантами, нарушившими комендантский час. Он был объявлен властями Кеноши с вечера до рассвета в понедельник и во вторник. Беспорядки произошли недалеко от того места, где в воскресенье полиция выстрелила в Джейкоба Блейка, сообщает Reuters. За несколько часов до комендантского часа демонстрация, в основном мирная, переросла в жестокое столкновение в полицией, некоторые протестующие бросали в стражей порядка зажженные фейерверки. Местная полиция, при поддержке войск Национальной гвардии, применила слезоточивый газ, резиновые пули и дымовые шашки, чтобы разогнать толпу, которая, по словам очевидцев, выросла до нескольких сотен человек. Манифестанты, прижавшись плечом к плечу, скандировали - "Нет справедливости, нет мира!".



Тысячи американцев намерены во вторник собраться на акции протеста не только в Висконсине, но и в Портленде, штат Орегон, Сиэтле и Миннеаполисе. В Нью-Йорке демонстранты не оставляют попыток блокировать Бруклинский мост, что они уже безуспешно предпринимали минувшей ночью, встретив сопротивление полиции.



Выстрелы в спину

29-летний Блейк остается в отделении интенсивной терапии после хирургического вмешательства, и ему потребуются дополнительные операции, заявил во вторник ABC News адвокат по гражданским правам Бен Крамп, представляющий семью Блейков. По словам Крампа, Блейк, который пытался остановить драку между двумя женщинами, получил в спину четыре из семи выстрелов, произведенных одним офицером, на глазах у его сыновей в возрасте 3, 5 и 8 лет. "Вы можете только представить себе, какие психологические проблемы будут иметь эти дети до конца своей жизни", - сказал адвокат.



Почти 60 полицейских пострадали во время беспорядков в Сиэтле

На видео, сделанном соседом пострадавшего, видно, как Блейк, утихомирив женщин, идет к двери со стороны водителя своего внедорожника недалеко от двух офицеров, которые тем временем наставляют пистолеты ему в спину. После того, как он открывает дверь, раздается семь выстрелов, один из офицеров дергает его за рубашку. Остается неизвестным, что офицеры могли видеть в машине Блейка. По словам адвоката пострадавшего, что "не было никаких признаков того, что он был вооружен". Со своей стороны, очевидец происшествия, 22-летний Райсин Уайт, сказал, что видел, как Блейк дрался с тремя офицерами, и слышал, как они кричали: "Бросьте нож! Брось нож!" до того, как началась стрельба. Он сказал, что не видел ножа в руках Блейка. Обстоятельства инцидента расследуются министерством юстиции штата Висконсин, которое не разглашает никаких подробностей.



Активисты движения Black Lives Matter потребовали немедленного увольнения и ареста причастных к инциденту офицеров полиции Кеноши, по стандартной в США практике отправленных в административные отпуска. Кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден заявил, что офицеры должны быть привлечены к ответственности. Стрельба произошла через три месяца после смерти Джорджа Флойда в Миннеаполисе, которая спровоцировала общенациональные протесты против жестокости полиции и расизма. Инцидент в прибрежном городе Кеноша, с населением в 100 тысяч человек, расположенном посередине к северу от Чикаго и к югу от Милуоки, спровоцировал новую волну негодования и протестов в США, преимущественно среди чернокожего населения. Полиция Портленда объявила о беспорядках, которые начались в городе поздно вечером в понедельник и арестовала нескольких демонстрантов после того, как в офисе профсоюза полицейских произошел умышленный поджог. Полиция Сиэтла сообщила, что демонстранты подожгли несколько зданий в городе, в результате, как минимум, один человек арестован и один полицейский получил ранения. В Миннеаполисе протестующие, в том числе один человек, вооруженный винтовкой, остановили на улице бронированный полицейский автомобиль, и удерживали стражей порядка на мушке, пока те не расчистили дорогу слезоточивым газом.



Вину свалят на белых?

При этом пожары уничтожили ту часть делового района Кеноши, что принадлежит чернокожим, сказала одна из свидетельниц, добавив, что подстрекатели, которых она видела, были белыми. "Это делают люди из других городов. Мы ходим по этим магазинам с детства, а иногородние белые подожгли их", - сказала очевидец инцидентов. На изображениях в социальных сетях видны как белые, так и черные подстрекатели. Чернокожие люди, размахивая бейсбольными битами, разбивали светофоры и уличные фонари. Белые и черные мужчины разгромили и подожгли несколько машин. Один белый злоумышленник, катавшийся на скейтборде, облил правительственный грузовик бензином и поджег его. Хорошо вооруженные белые гражданские лица тем временем заблокировали охрану перед предприятиями.



В США выстрелившие в чернокожего полицейские отстранены от работы

Напряженность накалилась ранее в понедельник после того, как пресс-конференция с участием мэра Кеноши Джона Антармиана, которая первоначально должна была проводиться в центральном парке, была перенесена в здание общественной безопасности города. Сотни протестующих бросились к зданию, сорвали дверь с петель, прежде чем полиция в защитном снаряжении обстреляла толпу светошумовыми гранатами, попав, в том числе, в фотографа Associated Press.