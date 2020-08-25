В Висконсине третий день не могут подавить афро-восстание. Введен режим ЧС, горят десятки зданий

09:06 26.08.2020

В Висконсине объявили ЧС после волнений, вызванных стрельбой полиции в афроамериканца



Беспорядки в Висконсине, начавшиеся после стрельбы полицейский в афроамериканца.



Губернатор Висконсина ввел режим чрезвычайной ситуации; в городе Кеноша готовятся к третьей ночи волнений, которые вспыхнули после публикации видеозаписи, запечатлевшей стрельбу полиции в афроамериканца. Обстоятельства стрельбы все еще остаются неясными, 29-летний Джейкоб Блейк парализован и "борется за жизнь" в больнице после нескольких выстрелов, заявили 25 августа его семья и адвокаты.



Губернатор Висконсина Тони Эверс объявил ЧС, сообщив об отправке дополнительных сил Национальной гвардии после двух ночей беспорядков в городе с населением 100 тысяч человек, расположенном между Милуоки и Чикаго на озере Мичиган.



На пресс-конференции 25 августа родители Блейка выразили сожаление по поводу стрельбы, осудив две ночи грабежей, вандализма и поджогов, в результате которых были разрушены десятки зданий.



"Они выстрелили в моего сына семь раз. Семь раз! Как будто он не имеет значения, - заявил журналистам отец афроамериканца, Джейкоб Блейк-старший. - Мой сын имеет значение. Он человек, и он имеет значение".



Мать Блейка Джулия Джексон сказала, что ее сын "борется за свою жизнь", но осудила насилие в городе. "Если бы Джейкоб знал, что происходит насилие и разрушение, он был бы очень недоволен", - сказала она.