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В Висконсине третий день не могут подавить афро-восстание. Введен режим ЧС, горят десятки зданий
09:06 26.08.2020

В Висконсине объявили ЧС после волнений, вызванных стрельбой полиции в афроамериканца

Беспорядки в Висконсине, начавшиеся после стрельбы полицейский в афроамериканца.

Губернатор Висконсина ввел режим чрезвычайной ситуации; в городе Кеноша готовятся к третьей ночи волнений, которые вспыхнули после публикации видеозаписи, запечатлевшей стрельбу полиции в афроамериканца. Обстоятельства стрельбы все еще остаются неясными, 29-летний Джейкоб Блейк парализован и "борется за жизнь" в больнице после нескольких выстрелов, заявили 25 августа его семья и адвокаты.

Губернатор Висконсина Тони Эверс объявил ЧС, сообщив об отправке дополнительных сил Национальной гвардии после двух ночей беспорядков в городе с населением 100 тысяч человек, расположенном между Милуоки и Чикаго на озере Мичиган.

На пресс-конференции 25 августа родители Блейка выразили сожаление по поводу стрельбы, осудив две ночи грабежей, вандализма и поджогов, в результате которых были разрушены десятки зданий.

"Они выстрелили в моего сына семь раз. Семь раз! Как будто он не имеет значения, - заявил журналистам отец афроамериканца, Джейкоб Блейк-старший. - Мой сын имеет значение. Он человек, и он имеет значение".

Мать Блейка Джулия Джексон сказала, что ее сын "борется за свою жизнь", но осудила насилие в городе. "Если бы Джейкоб знал, что происходит насилие и разрушение, он был бы очень недоволен", - сказала она.

Источник - rus.azattyk.org
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