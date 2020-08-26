БезВыборная мутотня. Старые политики штурмуют новый киргизский парламент

09:10 26.08.2020 Старые политики вновь стремятся попасть в парламент Кыргызстана

26.08.2020 | Евгений ПОГРЕБНЯК |



4 октября состоятся выборы в Жогорку Кенеш. Из 44 партий, подавших заявку для участия в выборах, больше 20 уже отсеялись. Остальные в условиях эпидемии с трудом провели съезды и составили предварительные списки. По мнение политологов, все партии являются собранием политиков без всякой идеологии, которые на каждые новые выборы в своем большинстве перебираются из одной партии в другую.



К 20 августа политики определились с политсилами, с которыми пойдут на выборы. Все партии составили предварительные партийные списки первой десятки и двадцатки кандидатов. Уже наметились группы фаворитов, которые вобрали в себя политических тяжеловесов и просто финансово состоятельных кандидатов. Не особо скрывая имеющийся за ними административный ресурс, они вполне могут стать партией власти вместо распавшейся СДПК.



В интервью "Ритму Евразии" политологи из Кыргызстана рассказали о подготовке партий к выборам и проблемах, коренящихся в отсутствии внятной идеологии у большинства политиков.



Пройдут в ЖК единицы



По мнению сопредседателя Клуба региональных экспертов "Пикир" Игоря Шестакова, преодолеть 7%-й барьер смогут всего три-четыре партии.



– Игорь Альбертович, каким образом партии будут вести избирательную кампанию в условиях карантина?



– Эти выборы войдут в историю Кыргызстана как самые необычные именно в организационном плане. Потому что выборы в условиях эпидемии у нас еще не проводились. Частично они будут иметь виртуальный характер. Съезды прошли не как обычно, иногда под открытым небом и с ограниченным присутствием прессы, очень скромно, одним словом.



И первая реакция на съезды, которую я видел в социальных сетях, это критика. В первую очередь из-за того, что снова много старых лиц в партийных списках. Есть персоны, которые до этого критиковались за, мягко говоря, неэффективную работу в государственных органах.



Также возмущение вызвали депутаты перебежчики, которые уже меняют третью, а то и больше партий, не придерживаясь никаких принципов, а пытаются любым путем попасть в партии, проходящие в парламент. В целом они оставили скептическое впечатление. Есть и положительные отзывы, но складывается впечатление, что это дело рук пиар-служб.



На сегодняшний день пока непонятно, как будут работать предвыборные штабы и как они будут вести работу с избирателями. Заказывать рекламу в СМИ, продвигать бренды своих партий в соцсетях, с этим все понятно, но фактическая работа – под вопросом.



Ранее у нас традиционно в предвыборную кампанию массово проводили концерты, встречи с избирателями. Кыргызстан – страна небольшая, и конечно, у представителей ведущих партий есть свой наработанный годами электорат. В общем-то, у нас на политической арене, начиная с 2010 года, как правило, одни и те же лица, которые хорошо узнаваемы и не нуждаются в особой рекламе.



– У каких партий высокие шансы преодолеть 7%-й порог?



– Сейчас сложно об этом говорить, все предварительные рейтинги обнулились после эпидемии. В том числе для региональных выборов, которые должны были пройти в Оше. Предварительно можно выделить три партии – "Кыргызстан", "Биримдик" и "Мекеним Кыргызстан".



Разница между прошлыми парламентскими выборами и нынешними в том, что в Жогорку Кенеш пройдут только три-четыре партии, а не шесть, как это было пять лет назад. В связи с этим повышается цена мандата.



Также нужно обратить внимание на еще одну особенность, а именно на заинтересованность электората в том, чтобы были решены проблемы в сфере здравоохранения. И не стоит забывать про 20-30 тыс. вернувшихся трудовых мигрантов, это те люди, которые отсутствовали раньше на выборах. Возможно, что до момента голосования Россия успеет открыть границы и на родину вернутся еще примерно 100 тыс. человек.



– Кризис из-за коронавируса, который обрушился на страну, и другие негативные факторы помогут оппозиции набрать дополнительные очки?



– Для начала нужно понять, а кто у нас оппозиция? В Кыргызстане никогда не было системной оппозиции, были люди, которые, уйдя из власти, хотят попасть туда снова, но уже с оппозиционной риторикой. У нас все-таки в большей степени доминируют политические центристы. Те партии, которые прошли в Жогорку Кенеш в 2015 году, почти все были центристскими, и оппозиция была представлена достаточно условно, по крайней мере до скандальной ситуации с Омурбеком Текебаевым (лидер оппозиционной парламентской фракции "Ата-Мекен"/"Отечество", в 2017 г. был приговорен к 8 годам заключения с конфискацией имущества по статье "коррупция").



Я думаю, что сегодня оппозиционные лозунги могут быть в тренде предвыборной кампании, общественность очень сильно критикует правительство. А действующий парламент заклеймили почти как врагов народа. Была запущена акция по сокращению числа нардепов до 30 человек, это желание было связанно именно с неэффективной работой действующего ЖК. Поэтому в оппозиции в первую очередь может оказаться электорат.



Не левые и не правые



По мнению политолога Эдиля Осмонбетова, несмотря на появление в партиях новых лиц, спонсоры и вожди у них остались прежними, а значит, мало что изменится.



– Эдиль Кубатович, как вы оцениваете подготовку партий к этим не совсем обычным выборам?



– Пока еще ни одна партия официально не зарегистрирована, нужно подождать, пока ЦИК одобрит предоставленные списки кандидатов, они еще могут измениться. Также им нужно заплатить 5 млн сомов залога, эту сумму не все соберут. Но уже сейчас есть несколько выделяющихся из общего ряда партий, которые несколько месяцев ведут подготовку к выборам на разных площадках. Кто-то в соцсетях, кто-то во время эпидемии помогал населению от лица партии (раздавал гуманитарную помощь).



В прошлые времена были партии, которые перед выборами проводили мощную рекламную кампанию. Сейчас пока такого нет, думаю, они в сентябре развернутся в полной мере на этом поприще. Пока же можно сказать, что есть две-три партии, которые пройдут в парламент, возможно, будет еще одна небольшая оппозиционная.



Мне кажется, что новый парламент будет такой же, как и в прошлом созыве, ничем не лучше. Просто взяли несколько новых имен, но самое главное – вожди и спонсоры остались прежними. Должны правила поменяться, сама система выборов. Есть общественный запрос на перемены, люди не верят политикам.



– Партии с какими идеями сейчас востребованы в обществе?



– У нас нет партий с четкой программой и идеологией, которые бы длительное время придерживались определенного курса. Даже старые партии страдают вождизмом, у них нет никаких идей.



Есть такой термин "политическая лодочка", это когда с помощью партии ты попадаешь в законодательный орган и ведешь такую политическую деятельность, какую хочешь. А партия лишь служит механизмом для того, чтобы туда попасть. В Кыргызстане невозможно разделить партии ни по программам, ни по взглядам. Какие из них на самом деле правые, левые, центристы – непонятно.



Многое будет зависеть от того, как партии сработают в сельской местности, именно там, а не в городах решится исход выборов. Взять хотя бы Кара-Суйский район, там живут 350 тыс. человек, что на 100 тысяч больше, чем во всей Нарынской области.



До официальной регистрации никто не хочет открывать карты, а когда будет дан старт избирательной кампании, мы их увидим, я не исключаю, с совершенно другой стороны.



– А как будет проходить предвыборная кампания?



– Сложно сказать, прецедентов в условиях карантина еще не было. Раньше кандидаты приезжали, собирали людей и лично проводили среди них агитацию. Во время пандемии люди не увидели помощи от политиков и, если сейчас они к ним придут, это будет лишь раздражать избирателей. Скорей всего агитация уйдет в онлайн, где-то будут работать от двери к двери, у политтехнологов методов много.



Еще одна проблема заключается в том, как проводить голосование на избирательных участках? Допустим, пришел человек с температурой 38°С. Его можно будет допустить к голосованию или нет? Если по инструкции надо будет не допустить на избирательный участок, то это же означает ограничение его конституционных прав, он может в суд подать за это. Ведь кто его знает, почему у человека температура, может, просто простудился. ЦИК должен так отработать порядок голосования, чтобы никто его не мог оспорить.



Ключ к победе – на малой родине



Политолог из Бишкека Алмаз Тажыбай считает, что наибольшие шансы избраться будут у тех партий, которые имеют наибольшие ресурсы и авторитет на малой родине.



– Сейчас очень трудно угадать, какая именно политическая партия пройдет в парламент страны, – говорит А. Тажыбай. – Безусловно, шанс есть у всех, но, судя по современной истории парламента всех шести созывов, больше имеют шансов те политические партии, у кого есть большие ресурсы.



Такие ресурсы составляют сами амбициозные политики с большим финансовым потенциалом, входящие в правящую политическую элиту, имеющие большие и широкие связи, опыт работы на госслужбе, тесные контакты с малой родиной. Чем больше в партиях таких людей, тем больше вероятность избраться в Жогорку Кенеш.



– Недавно сообщили, что известный политик Темир Сариев прервал свой союз с партией "Ата-Мекен" и объединился с партией "Бутун-Кыргызстан" другого политика Адахана Мадумарова. С чем это связано, по вашему мнению?



– В объединении партий в одном блоке или же уходе из объединения нет ничего нового, это нормальный процесс. Быть в составе различных партий и кочевать из одной в другую тоже не зазорно в наших условиях. А они коренным образом отличаются от условий в странах с большим опытом политической культуры, таких как США, страны Европы, Япония. Почти все наши известные политики побывали в составе различных политических движений и партий с 1990-х годов. Это естественно-эволюционный процесс в развитии политической культуры страны.



Все хотят быть победителями, и поэтому уход из объединений или, наоборот, слияния имеют прагматические цели. В большинстве своем лидеры крупных партий далеко не бедные личности, они имеют бизнес-активы и благодаря этому надолго остаются в политике. Бывший премьер-министр и лидер партии "Ак-Шумкара" Темир Сариев, который на парламентских выборах в 2010 году занял 7-е место из 29, не исключение в данном случае. Лидер партии "Бутун-Кыргызстан" Адахан Мадумаров даже без каких-либо больших денежных вливаний участвовал в президентских выборах в 2017 году и набрал 53 тыс. голосов, заняв третье место.



Чем больше политические партии имеют в своем составе состоятельных политиков и спонсоров, тем больше ресурс у партии для победы. Поэтому с большой охотой политические партии, в особенности без больших финансовых фондов, принимают в свои списки состоятельных кандидатов в депутаты.



Правда, когда приходят "кошельки" со стороны, нужно договариваться. Обычно договариваются по стратегии и тактике предвыборной гонки, но в первую очередь распределяют все "кресла" у власти, которые в случае победы приобретет партия – в парламенте, в будущем правительстве, а и порой и в местном самоуправлении.



Если о принципиальном не договорились, то, естественно, объединению не бывать. Возможно, в уходе Темира Сариева со своей партией в "Бутун-Кыргызстан" были и эти причины, но в любом случае был холодный расчет[1].



– А какой из партий будет симпатизировать президент и, возможно, негласно помогать?



– Должность президента не позволяет ему никому отдавать предпочтение и тем более благословения той или иной партии по крайней мере публично. Но это официально. Негласно же все годы независимости Кыргызстана президенты для укрепления своей авторитарной власти подчиняли всю политическую систему под себя в целях удержания и реализации своей власти.



Со своей стороны, провластные партии всегда защищали позиции главы государства и реализовывали интересы президента, какими бы они ни были. Такой статус-кво выгоден политическим силам, которые находятся у власти, так как от него они имеют свои дивиденды.



[1] На момент публикации стало известно, что Темир Сариев разорвал и этот союз, решив не участвовать в парламентских выборах. Источник - ritmeurasia.org

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