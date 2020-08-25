В Турции убит азербайджанский "вор в законе" Салифов. Нити тянутся в Узбекистан к Гафуру Р...

09:14 26.08.2020

Криминальный авторитет убит в Турции. Следы ведут в Центральную Азию?



Турецкая полиция расследует убийство влиятельного криминального авторитета, вора в законе международного преступного синдиката, выходца из Советского Союза. Куда ведут следы преступления?



Известие об убийстве небезызвестного криминального авторитета из Кавказского региона разнеслось по всему преступному миру бывшего Советского Союза, отголоски которого донеслись до предполагаемого узбекского вора в законе в Турции, племянника бывшего главы международной ассоциации любительского бокса.



Надир Салифов, известный по прозвищу Лоту Гули, предполагаемый член преступного сообщества воров в законе, был известен как главный криминальный авторитет России и Азербайджана.



Вечером 19 августа его застрелили в ресторане в Анталии, курорте на южном побережье Турции.



Источники в преступном мире сообщили, что убийцей был один из телохранителей Салифова.



На условиях анонимности эти источники сообщили Радио Свободная Европа / Радио Свобода, что телохранитель стоял позади Салифова и выстрелил в него четыре раза, в том числе как минимум один раз в затылок, когда тот играл в карты за столом.



Эти источники также сообщили Радио Свободная Европа / Радио Свобода, что убийца ранее вечером снял на мобильный телефон короткое видео, на котором можно видеть Салифова, и отправил его нескольким абонентам перед тем, как совершить убийство.



По их словам, телохранитель после выстрелов бежал из ресторана.



По сообщениям турецких СМИ, полиция задержала подозреваемого в тот же день на трассе Анталия - Денизли при попытке скрыться.



Власти Турции не назвали имени подозреваемого. Но источники Радио Свободная Европа / Радио Свобода говорят, что турецкая полиция конфисковала мобильный телефон подозреваемого и обнаружила, что он отправил видео с Салифовым как минимум четырем людям.



Все четверо, кому, предположительно, было отправлено видео, были задержаны турецкими властями для допроса. В их числе Равшан Мухиддинов по прозвищу Золотой, известный криминальный авторитет из Узбекистана и племянник Гафура Рахимова, опального экс-главы Международной ассоциации бокса (AIBA), разыскиваемого в Соединенных Штатах как предполагаемый главарь международной торговли наркотиками.



Мухиддинова задержали в Стамбуле в 3 часа ночи по местному времени 20 августа. Турецкая полиция допрашивала его на протяжении семи часов, после чего отпустила без предъявления обвинений.



Между тем, по сообщениям российских СМИ, агенты Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали одного из соратников Салифова в Сибири и после допроса освободили, не выдвинув какого-либо обвинения.



КРИМИНАЛЬНЫЕ КОРНИ



47-летний этнический азербайджанец Салифов родился в Грузии. Вскоре после его рождения родители переехали в Азербайджан.



Поднявшись на вершину азербайджанского криминального сообщества, он неоднократно был осужден в Баку по обвинениям в воровстве, бандитизме и похищении людей.



После осуждения в 1990-х годах Салифов провел 22 года в бакинской тюрьме, где, как утверждается, он продолжал отдавать распоряжения подчиненным, включая членов своего азербайджанского преступного клана в России.



К 2014 году Салифову удалось заполучить контроль над тремя крупными рынками в Москве. Российские власти возбудили несколько уголовных дел против Салифова в связи с похищениями людей и вымогательством в Москве и других регионах России.



Он также находился под следствием в России как занимающий высшее положение в преступной иерархии воров в законе - считается, что этого уровня он достиг после заключения в тюрьму в 2016 году крестного отца русской мафии и лидера воров в законе Захария Калашова, этнического езида из Грузии, по прозвищу Шакро Молодой.



"КОДЕКС ЭТИКИ" ВОРОВ В ЗАКОНЕ



Управление по контролю над иностранными активами министерства финансов США (OFAC) характеризует воров в законе как "евразийский преступный синдикат, связанный с длинным списком незаконной деятельности по всему миру" и заявляет, что он представляет угрозу для Соединенных Штатов и их союзников.



Воры в законе - родом из сталинских лагерей советских времен.



Как отмечает OFAC, после распада Советского Союза в 1991 году воры в законе распространили свое влияние не только по бывшим советским республикам, но и Европе и США, совершая различные преступления, в том числе отмывание денег, вымогательство, взяточничество, похищение людей и грабежи. Согласно управлению по контролю над иностранными активами министерства финансов США, члены синдиката "инициируются, или "коронуются"", продемонстрировав "идеальную" криминальную биографию, и дают присягу соблюдать кодекс. В кодексе прописано правило - жить исключительно за счет преступных доходов и поддерживать других воров в законе.



Источники со связями с преступным миром Центральной Азии сообщили Радио Свободная Европа / Радио Свобода, что Калашов вынес смертный приговор Салифову из своей российской тюремной камеры.



Они говорят, что Салифов нарушил "кодекс чести" воров в законе, нападая на соперничающих членов криминального мира в спорных ситуациях.



Рон СИНОВИЦ​, при подготовке статьи использовались материалы Узбекской службы РСЕ/РС.



Перевела с английского языка Алиса Вальсамаки.