Православный социализм? Об образе будущего, - М.Хазин

09:35 26.08.2020

И снова о "православном социализме"

с догматиками нам не по пути

Михаил Хазин



Реакция на мою предыдущую статью была очень яркая, а потому нужно продолжать.



Отметим два обстоятельства.



- Первое. За исключением тех, кто явно ошибся адресом (им нужно на "Эхо Москвы"), все поддержали логику, что те люди, которые хотят свергнуть Лукашенко, только потому, что он "надоел" – идиоты. Собственно, особенно сильно это относится к молодежи, которая 90-е годы не видела и просто не понимает, какова альтернатива. А идиоты они потому что не хотят смотреть по сторонам и видеть Украину.



Впрочем, у них есть ощущение, что они "особенные" и "талантливые" и поэтому денег заработают (например, за счет программирования). Как показывает опыт, талантливых – всего 5% и они работают, а не валяют дурака. Я, кстати, не исключаю, что на Украине хорошо жить тем, у кого деньги есть, а на фашистскую пропаганду им наплевать. Напоминаю, что многие евреи на той же Украине не собирались эвакуироваться в 1941 году по банальной причине: в 1918 году их немцы защищали от петлюровцев и прочих "самостийных" (отметим, кстати, что батька Махно особо еврейскими погромами не отличался и даже имел в своей армии еврейские части). Поэтому плевать на националистическую пропаганду можно, конечно, но только какое-то время. Немцы это хорошо знают.



- Второе. Само сочетание слов "православный социализм" вызывает, подчас просто какую-то дикую ненависть. Причем с обеих сторон, оно не нравится и "настоящим" марксистам, и "настоящим" православным. Напомнимню, что Ленин был страшным противником догматического марксизма (другое дело, что он очень не любил тех, кто его критиковал), как и Сталин. И в этом смысле "настоящим" марксистам я рекомендую немножко подумать. А если думать не получается, то это вовсе и не марксисты, а догматики, с которыми нам не по пути.



С православными труднее… У них есть железобетонный аргумент: поскольку, мол, мы не воцерковленные, то просто ничего не понимаем. Как раз все иначе, ровно потому, что мы не воцерковленные, мы не ставим ритуал выше содержания. А вера, все-таки, это содержание, а не форма. Отметим, что форму придумали довольно давно, в средние века, для того чтобы контролировать процессы в массах и отличать "своих" от "чужих", а сейчас, все-таки, времена другие. С точки зрения, развития российского общества самое главное, как раз, именно приверженность ценностям. В конце концов, самые отпетые либералы, которые, с точки зрения христианства, откровенные сатанисты, отлично ходят в храмы и даже получают какие-то там церковные награды за большие пожертвования. От этого не переставая быть сатанистами.



Отвадив (на бумаге, разумеется, в реальности они будут гадить и дальше) основных конкурентов, переходим к более конкретным обстоятельствам. Как показал опыт СССР, ценностная база социализма (которая с православной совпадает в деталях) сама по себе не воспроизводится. То есть ритуальная часть была отработана, может быть даже не хуже, чем в церкви, но люди все чаще и чаще отходили в сторону. Почему? Мне кажется, что дело в том, что, с точки зрения, догматического марксизма его ценности были основаны на науке. Причем, общественной.



И люди слабые начинали размышлять: что лучше, написать донос на начальника (или украсть научный результат у аспиранта) или отказаться и проиграть социальную схватку… Ради чего? Ради научных принципов? Которые тебе впаривают тупые пропагандисты с сомнительными интеллектуальными и человеческими качествами? Смешно, право слово. Особенно если учесть, что тяга к повышению социального статуса прописана в куда более древних областях мозга, чем ценностные принципы.



Для того чтобы осознать собственную значимость и ценность, нужно преодолеть этот, крайне древний, эгоизм. Кому-то это сделать чуть проще, чем другим (как писал в свое время В.П.Эфроимсон, какой-то процент альтруистов генетически заложен в популяции, иначе она просто вымрет), но все равно, для того чтобы строить социализм, то есть общество, в котором индивид получает блага за счет того, что работает на общество в целом нужно "наступить на горло собственной песне". А это требует несколько более серьезных оснований, чем социальная наука. Которая, тем более, имеет альтернативные концепции.



И вот тут-то авраамические религии (которые в базе активно борются с эгоизмом) должны сыграть принципиально важную роль. Они не должны вмешиваться в экономический процесс (что всех очень волнует), но должны заниматься воспитанием человека. Причем – человека современного. С этим, к слову, у традиционных конфессий проблемы, особенно у ислама, который, если ему дать свободу, воспитывает человека VII века, не позднее. Мохаммад жил долго и успел описать нормы общежития, в которых ни интернета, ни эмансипации не было. И как теперь с этим быть?



Именно по этой причине я и говорю о православном (или исламском) социализме. Социализм нужен для реализации экономической модели, контуры которой описаны в последней главе "Воспоминаний о будущем". Думаю, что нужно ее описать более подробно и я постараюсь это сделать в ближайшем будущем.



Но суть, в общем, понятна: то, что можно перевести в инфраструктуру общественной экономики, должно принадлежать обществу (через государство). Все остальное может и, должно быть, в частной или общественной собственности. И, да, нельзя, чтобы частник получал прибыль за счет общественной собственности.



Все остальное выстраивается, в общем, достаточно автоматически. Впрочем, про это я, как и обещал, скоро напишу.