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|Казахстан купил у России вакцину "Спутник V"
10:11 26.08.2020
Казахстан и Россия подписали соглашение о взаимопонимании между Российским фондом прямых инвестиций и "СК-Фармация" о выделении гарантированного объема вакцины "Спутник V" от коронавирусной инфекции после прохождения всех стадий испытаний. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра Казахстана.
Необходимый объем для Казахстана готов произвести Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи. При этом, иммунизация для казахстанцев, входящих в группы риска, будет проводиться на бесплатной и добровольной основе и возможна только после прохождения вакциной всех стадий клинических испытаний.
Соглашение подписано в рамках рабочего визита делегации правительства Казахстана в Россию. На встрече стороны обсудили актуальные вопросы промышленной кооперации, приобретения и применения вакцины от COVID-19 для бесплатной и добровольной иммунизации населения при условии проведения всех клинических испытаний.
В рамках визита также прошли переговоры министра здравоохранения Казахстана Алексея Цоя и министра здравоохранения России Михаила Мурашко о взаимодействии в борьбе с распространением коронавируса, по результатам подписан протокол о дальнейшем сотрудничестве между ведомствами.