Казахстан купил у России вакцину "Спутник V"

10:11 26.08.2020

Казахстан и Россия подписали соглашение о взаимопонимании между Российским фондом прямых инвестиций и "СК-Фармация" о выделении гарантированного объема вакцины "Спутник V" от коронавирусной инфекции после прохождения всех стадий испытаний. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра Казахстана.



Необходимый объем для Казахстана готов произвести Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи. При этом, иммунизация для казахстанцев, входящих в группы риска, будет проводиться на бесплатной и добровольной основе и возможна только после прохождения вакциной всех стадий клинических испытаний.



Соглашение подписано в рамках рабочего визита делегации правительства Казахстана в Россию. На встрече стороны обсудили актуальные вопросы промышленной кооперации, приобретения и применения вакцины от COVID-19 для бесплатной и добровольной иммунизации населения при условии проведения всех клинических испытаний.



В рамках визита также прошли переговоры министра здравоохранения Казахстана Алексея Цоя и министра здравоохранения России Михаила Мурашко о взаимодействии в борьбе с распространением коронавируса, по результатам подписан протокол о дальнейшем сотрудничестве между ведомствами.