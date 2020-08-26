Стратегическое безобразие. Минск - последний звонок Путину, - М.Калашников

11:42 26.08.2020 Без ясных представлений о будущем, без идеологии команда Путина обречена быть игрушкой внешних сил. Минск как предвестие



На самом деле американцы даже не скрывали, что нанесут Кремлю ответный удар именно в Белоруссии. В мае 2019 года вышел доклад RAND-корпорации Extending Russia. Competing from advantageous ground (можно перевести как "Растягивая Россию. Противостояние с выгодных позиций"). Именно там РБ и называлась самым выгодным направлением для действий США и Запада.



Опять команда Владимира Путина не владеет инициативой: враг играет с ней, как кот с мышью. Кремль вынужден лишь реагировать на действия Запада, будучи бессильным навязать ему свои условия борьбы. Причина одна: у президента РФ (как и у Лукашенко) нет своего образа Будущего, последовательной идеологии. А коль нет – то нет и возможности повести свою партию, поставив хозяев Америки в положение вечно реагирующих. Плохое положение в условиях IV мировой, гибридной. Вослед за Белой Русью внутренний взрыв зреет и в РФ.



Суррогаты проигрывают

Если вы откроете 350-страничный документ RAND и прочтете его в подлиннике, то увидите, как перебираются варианты геополитических ответов Москве. Дескать, в Сирии русские пускай возятся, своими руками разбираясь с исламскими радикалами. Это даже выгодно США. В Закавказье и Средней Азии раскачка ситуации обойдется Вашингтону дороже, чем Москве контрмеры. А вот Белоруссия – самое оно.



Уже видно, что ситуация в РБ продолжит ухудшаться, причем даже если Лукашенко и удастся усидеть, придушив протесты. Любой удар мирового кризиса моментально приведет к эскалации антилукашенковских прозападных выступлений в Белоруссии. И не надо уповать на развал Соединенных Штатов – они точно пробуют выскочить из ловушки, вызывая распады других стран. РФ в сем смысле – мишень удобная, и удары по ней можно наносить через ее ближайшего соседа. Что и делается, причем вполне успешно: команда Путина пребывает в явном замешательстве.



"Чтобы навязать противнику свою Большую Игру необходимо в собственной голове иметь и четкую систему идей (идеологию), и ясный образ того Будущего, к коему ты ведешь вверенную тебе страну"

Почему? Чтобы навязать противнику свою Большую Игру, необходимо в собственной голове иметь и четкую систему идей (идеологию), и ясный образ того Будущего, к коему ты ведешь вверенную тебе страну. Уже многим ясно, что нынешний миропорядок разрушается на глазах, но тем важнее понимать, что ты желаешь построить взамен и прежде всего у себя дома. Такой образ должен быть плотью и кровью лидера, плодом его исканий, тем, за что он жизнь свою готов отдать. Здесь нельзя ничего заказать "за бабло" прикормленным интеллектуалам. Ибо написанное ими скользнет мимо, не оставив и следа. Нет, идеология вместе с обликом страстно желаемой цели должна быть выстрадана самим вождем народа, рождена его воображением. Когда такое имеется, ты видишь уязвимые точки врага и знаешь, как справиться с теми вызовами, перед коими другие спасовали. Да и союзников к себе притягиваешь прочно. А нет образа Будущего – выходит стратегическое безОбразие. И вечные поражения.



Система идей и свои образы желаемого грядущего имелись у Сталина и Рузвельта. Ими – пускай черными и зловещими – обладали Гитлер и Муссолини. Знали, куда вести свои народы, и Ли Кван Ю в Сингапуре, и Дэн Сяопин в Китае. А вот ведают ли то Путин и Лукашенко? Ведь оба предлагают жалкие суррогаты идеологий: в Москве – патриотизм, в Минске – независимость. Что, в общем, одно и то же.



Но ради чего ваш патриотизм с суверенитетом? Вы к какой цели ведете своих сограждан? В какой мир, какой Град на холме? Нет ответа. Кроме желания во что бы то ни стало не лишиться власти. Вот и предлагаются низам не яркие идеи, способные зажечь умы и сердца, а суррогаты, прикрывающие власть спесивой, вороватой бюрократии.



Фальшивки же всегда проигрывают. Даже если тебе противостоят США, сами охваченные кризисом. Даже если оттуда предлагают довольно убогий набор либеральных штампов.



О важности "неважного"

Ожидать того, что Путин и Лукашенко породят свою идеологию, не приходится. У них словно некая аллергия на нее, почему-то названная прагматизмом. Если один за четверть века, а второй за 20 лет ничего не создали, то ничего и не будет. Не считать же образом Будущего популистскую "сборную солянку" из наспех состряпанных поправок в Конституцию РФ!



И Путину, и Лукашенко много лет твердили о важности идеологии, но оба отмахивались от нее, как от чего-то несущественного. Мол, хотят подоить бюджет всякие "яйцеголовые" умники, которые сами заработать не в силах. Ну вот и пришла расплата. У Лукашенко уже явно, а у Путина пока послабее, но началось исчезновение низовой поддержки. Базовый электорат уходит. Выясняется, что людям нужен смысл жизни. То, к чему необходимо стремиться. Свое царство справедливости и свободы, куда страстно хочется войти. Ради чего можно и лишения претерпеть. А смысла-то и нет.



Как, в общем, и контрстратегии в геополитической борьбе. Даже изрядно разложенные Соединенные Штаты ломают построения Кремля. А команда Владимира Владимировича ничего не доводит до конца. Помните, как льстивые пропагандисты воспевали "путинские вилки"? Мол, президент РФ берется за ту или иную проблему, но оставляет ее в подвешенном положении и переходит к следующему "подвесу".



Однако если создаешь вокруг себя столько брошенного на полпути, то все эти подвешенные "вилки" начинают срываться и падать на голову. Что сейчас, в общем, и происходит. Белорусский кризис для Кремля – только начало, продолжение неминуемо. В экономике Кремль успешно завел РФ в 12-летний застой, сохранив сырьевой базис и не использовав "тучные годы" для создания диверсифицированной промышленной базы. По большому счету отсюда и все прочие проблемы вытекают: обнищание граждан, их растущее недовольство, полностью сломанные социальные лифты, фарсовые "выборы" (где тебе предлагают лишь один и тот же набор марионеток власти). Отсюда же проистекает напряженность в регионах, коим в деиндустриализованной экономике просто не хватает средств. Уж и так видно, что как был ВВП РСФСР примерно полтора миллиарда долларов в 1989 году – примерно таким он остается и у РФ тридцать лет спустя. Переход экономического застоя в политическую турбулентность – вопрос только времени.



Люди больше не верят в красивые словеса с трибун. Им нужны реальные дела и зримая Великая Цель впереди. Невнятные разглагольствования о многополярном мире, духовных скрепах и патриотизме больше не устраивают электорат. Нужна идеология. Но она, увы, в ближайшее время не появится. По причине невероятного цинизма правящей "элиты" в РФ. Она ведь обожает делать вид и создавать пустые имитации. Кого она в силах воодушевить?



Не имея идеологии, наши незадачливые правители не могут выстроить и победоносной стратегии. Ну усидит Лукашенко сейчас – что дальше-то? Кремль останется с этаким "токсичным активом", с аналогом Мадуро на средних широтах. Нет стратегии – и Владимир Путин, все время выигрывая тактически, проигрывает в большем.



С-400 в Турции: "Триумф" и газ

Можно поздравить нашу "оборонку": Анкара готова закупить новую партию ЗРК С-400. Правда, непонятно, за какой счет и сколько.



"Контракт на поставку Турции дополнительной партии С-400 подписан, но Москве и Анкаре предстоит обсудить финансовую модель исполнения этого контракта", – сообщил глава Рособоронэкспорта Александр Михеев.



"Это уже по готовности наших партнеров окончательно решить процедурно вопрос, связанный с финансированием этого проекта", – сказал Михеев на международном военно-техническом форуме "АРМИЯ", отвечая на вопрос о том, начнется ли реализация контракта на поставку дополнительной партии С-400 Турции в 2021 году (https://m.interfax.ru/722902).



Стратегическое безобразие

Турция намерена разрабатывать морские месторождения природного газа и отказаться от его импорта из РФ. Фото: neftegaz.ru



Очевиден тактический успех. А стратегический? Прошлая поставка четырех дивизионов дала Москве 2,5 миллиарда долларов, причем отчасти это ее же кредит Анкаре. Допустим, новая продажа даст еще столько же. Но посмотрим на то, сколько турки зарабатывают на экспорте своих товаров в РФ. Только одежды они поставляют нам (берем итоги 2019-го) на полмиллиарда долларов в год. Судов и лодок – на четверть миллиарда. Обуви – на 116 миллионов долларов. Изделий из пластмасс – на 218 миллионов, котлов и механических устройств – более чем на полмиллиарда. Основную долю нашего экспорта дали углеводороды (сырье) – 61 процент. Доля машин и оборудования в российском вывозе-2019 в Турцию – всего два процента, тогда как в турецком ввозе к нам аналогичная продукция – 15 процентов. Еще 15 процентов – это текстиль, 14 процентов – транспортные средства. То есть структура торговли Турции с РФ напоминает взаимоотношения промышленно развитой метрополии с сырьевой колонией. Причем поставки ЗРК Анкара очень быстро "отобьет" за счет поставок промышленной продукции.



Налицо последствия громадной стратегической ошибки Кремля, отказавшегося от индустриализации РФ. Далее: более 17 миллиардов долларов потрачено на постройку газопроводной системы "Турецкий поток". Что в итоге? Турция резко сокращает закупки голубого топлива, при этом объявляя об открытии крупного месторождения на шельфе Черного моря (у границы с Болгарией), разработка коего позволит стране полностью отказаться от импорта русского природного газа.



И снова громадный просчет, порожденный стремлением команды Путина не перерабатывать глубоко газ у себя дома и не использовать его для производства готовой продукции, а гнать его на экспорт по трубам. Чтобы обеспечивать промышленный рост для других, строя не новую индустриальную Россию, а "энергетическую сверхдержаву" – сырьевой придаток развитого мира. Причем в итоге можно лишиться и турецкого рынка и попасть в зависимость от транзита, только теперь не от Киева, а от турок.



Идеологии новой индустриализации во имя национального возрождения нет, как нет и чертежа будущей русской цивилизации – вот вам и очередной потенциальный тупик. На шельфе Черного моря много газа, сие знали еще в СССР. А что команда Путина намерена делать, когда Турция примется за разработку морских месторождений и составит конкуренцию Москве на европейском газовом рынке?



Чем дальше, тем больше будет последствий верховного безыдейного безОбразия в РФ. Гляжу на сие с позиций русско-советского "римлянина", оказавшегося в варварском королевстве. Мне очевидно, что за Минском настанет черед Москвы. Теперь надо думать, как не допустить такого же обвала, как в 1991-м. Ибо впереди целая череда лихих лет…



Максим Калашников

Опубликовано в выпуске № 32 (845) за 25 августа 2020 года Источник - ВПК

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