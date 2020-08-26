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|Бишкек. Кража золота в Службе наркоконтроля. ГКНБ задержал начальника управления
12:13 26.08.2020
26 августа 2020, Бишкек - Аида ДЖУМАШОВА
В рамках расследуемого уголовного дела по факту кражи вещественных доказательств сотрудниками милиции задержан начальник управления Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков по городу Бишкеку, подполковник милиции Б.А. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.
Уточняется, что задержанный водворен в ИВС СИЗО ГКНБ.
"По факту ГСУ ГКНБ начато досудебное производство по статье "Злоупотребление должностным положением" и "Кража" УК КР. В настоящее время по указанным фактам ГСУ ГКНБ проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий", - сообщили в ГКНБ.
Напомним, ранее сотрудников СБНОН задержали по факту кражи вещественных доказательств. Известно, что милиционеры должны были сдать золото на ответственное хранение, однако этого не было сделано. В ходе обыска у подозреваемых было обнаружено несколько граммов героина.