Бишкек. Кража золота в Службе наркоконтроля. ГКНБ задержал начальника управления

12:13 26.08.2020

26 августа 2020, Бишкек - Аида ДЖУМАШОВА



В рамках расследуемого уголовного дела по факту кражи вещественных доказательств сотрудниками милиции задержан начальник управления Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков по городу Бишкеку, подполковник милиции Б.А. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.



Уточняется, что задержанный водворен в ИВС СИЗО ГКНБ.



"По факту ГСУ ГКНБ начато досудебное производство по статье "Злоупотребление должностным положением" и "Кража" УК КР. В настоящее время по указанным фактам ГСУ ГКНБ проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий", - сообщили в ГКНБ.



Напомним, ранее сотрудников СБНОН задержали по факту кражи вещественных доказательств. Известно, что милиционеры должны были сдать золото на ответственное хранение, однако этого не было сделано. В ходе обыска у подозреваемых было обнаружено несколько граммов героина.