Два пилота из Таджикистана погибли при крушении Ан-26 в Южном Судане

12:17 26.08.2020

В Южном Судане два пилота из Таджикистана Парвиз Кадыров и Мирсултон Мирахмедов погибли при крушении грузового самолета Ан-26, пишут местные СМИ со ссылкой на МИД Таджикистана.



Инцидент произошел 22 августа. Самолет авиакомпании South West Aviation, который направлялся в населенные пункты Вау и Авейль, рухнул через несколько минут после взлета из аэропорта Джубы.



По данным МИД Таджикистана, Кадыров улетел в Южный Судан работать вторым пилотом неделю назад. Его брат Хуршед обратился в министерство с просьбой доставить тело брата на родину.



Другой пилот – Мирсултон Мирахмедов – имеет российское гражданство.



По данным агентства Синьхуа, в результате крушения погибли 17 человек, в том числе два члена экипажа. Очевидцы рассказали журналистам, что спасатели достали одного человека из самолета живым и отправили его в больницу.