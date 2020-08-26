|14:24 Исчезающий вид: почему Латвия продолжает вымирать, - И.Кармазин
14:23 Флорида и Техас в прицеле баллистического "Мученика Сулеймани"
14:21 "Цветная революция" для США
14:20 Идеология или смерть!
12:17 Два пилота из Таджикистана погибли при крушении Ан-26 в Южном Судане
12:13 Бишкек. Кража золота в Службе наркоконтроля. ГКНБ задержал начальника управления
11:42 Стратегическое безобразие. Минск - последний звонок Путину, - М.Калашников
10:11 Казахстан купил у России вакцину "Спутник V"
09:35 Православный социализм? Об образе будущего, - М.Хазин
09:14 В Турции убит азербайджанский "вор в законе" Салифов. Нити тянутся в Узбекистан к Гафуру Р...
09:10 БезВыборная мутотня. Старые политики штурмуют новый киргизский парламент
09:06 В Висконсине третий день не могут подавить афро-восстание. Введен режим ЧС, горят десятки зданий
08:47 Гори, гори ясно... Черныши вновь с упоением жгут деловые кварталы Америки
08:06 КазБюрократия. Система слишком слаба, чтобы меняться, - Д.Ашимбаев
07:45 Как травить оппозицию, чтобы она осталась жива
07:28 33-летний Мирлан Парханов возглавил Госкомспорт Киргизии
07:23 США проиграли битву за Иран в Совбезе ООН, - "Къ"
06:47 40 миллионов жителей США оказались под угрозой выселения, - "Голос Америки"
00:20 О внешнем вмешательстве в американские выборы – мнимом и настоящем, - А.Мезяев
00:17 "Простые русские парни" Ротенберги стали богатейшей семьей России
00:16 Белорусские уроки: выводы для стран Центральной Азии
|Два пилота из Таджикистана погибли при крушении Ан-26 в Южном Судане
12:17 26.08.2020
В Южном Судане два пилота из Таджикистана Парвиз Кадыров и Мирсултон Мирахмедов погибли при крушении грузового самолета Ан-26, пишут местные СМИ со ссылкой на МИД Таджикистана.
Инцидент произошел 22 августа. Самолет авиакомпании South West Aviation, который направлялся в населенные пункты Вау и Авейль, рухнул через несколько минут после взлета из аэропорта Джубы.
По данным МИД Таджикистана, Кадыров улетел в Южный Судан работать вторым пилотом неделю назад. Его брат Хуршед обратился в министерство с просьбой доставить тело брата на родину.
Другой пилот – Мирсултон Мирахмедов – имеет российское гражданство.
По данным агентства Синьхуа, в результате крушения погибли 17 человек, в том числе два члена экипажа. Очевидцы рассказали журналистам, что спасатели достали одного человека из самолета живым и отправили его в больницу.