"Цветная революция" для США

14:21 26.08.2020 Используют ли русские свой шанс, чтобы поквитаться за разрушение СССР?



Сивков Константин



В США сегодня сложились все предпосылки разрушительного социального взрыва, который принято называть "цветной революцией". В свое время (с 1981 года) американцы не стали мучиться совестью, использовав кризисные явления в Советском Союзе ради того, чтобы нас сокрушить и развалить. Не пришло ли время для ответной "любезности"?



Змей кусает свой хвост



Американские демократы располагают полноценным и беспрецедентно мощным арсеналом средств ведения гибридной войны. Отработав его на других странах, теперь они применяют его на своей же территории, уподобляюсь той змее, что вцепилась в собственный хвост. Они готовы разжечь гибридную войну у родных пенатов ради сокрушения трампизма как политического феномена, даже если за это придется заплатить существованием Соединенных Штатов.



Сразу отмечу, что таков один из возможных (и самый негативный для Америки и всего мира) вариант развития ситуации. Более мягких сценариев разрешения внутриамериканского кризиса много больше. Но интересен, конечно, самый острый вариант.



Мы уже проводили анализ сил, могущих стать разрушителями Соединенных Штатов. Это две ведущие противоборствующие группировки американской элиты. Первая отражает интересы национального капитала, а вторая – транснациональных структур. При этом последняя в случае победы Трампа может пойти далеко – вплоть до инициирования распада США.



Можно предположить, что в случае победы Джо Байдена трамписты-националисты вряд ли предпримут действия, целенаправленно ведущие к разрушению США. А вот торжество Дональда Трампа может привести к тому, что сторонники американской Демпартии на такие действия пойдут вполне осмысленно. Ведь уже известно, что на случай выигранной Трампом президентской кампании демократы готовят четкий сценарий. Предполагается отказ признать законность его избрания. Затем пользуясь 12-й поправкой к конституции США, транснационалы хотят решением конгресса назначить на пост главы государства альтернативную фигуру. В случае неудачи попытки захвата власти таким путем выход из США "коалиции восставших" штатов (в числе которых уже называют Вашингтон, Орегон и Калифорнию). Противники нынешнего американского президента и трампистов в широком смысле уже достаточно хорошо организованы.



Все компоненты к драке готовы



Обратите внимание: большинство американских СМИ ведут против действующего президента целенаправленную и организованную кампанию по его дискредитации, мероприятия которой хорошо согласованы с действиями в других сферах. Говоря военным языком, на территории США противниками Трампа создана четко функционирующая группировка сил информационной войны. Она формирует идейно-духовную основу антитрампистской деятельности. Ее основу составляют соответствующие аналитически центры – те самые, что хорошо себя зарекомендовали при разрушении других стран. Эти структуры, владея ситуацией в США, используют для борьбы против Трампа наиболее болезненные для американского общества противоречия. Прежде всего они делают акцент на расовом расколе американского общества. Важным направлением является активизация классовой борьбы низов против верхов, а также либерализма против традиционных американских ценностей. И надо отметить, что работают они успешно: в идеологическом отношении антитрамписты имеют явное превосходство.



"Американские демократы располагают полноценным и беспрецедентно мощным арсеналом средств ведения гибридной войны. Отработав его на других странах, теперь они применяют его на своей же территории. Уподобляясь той змее, что вцепилась в собственный хвост. Они готовы разжечь гибридную войну у родных пенатов ради сокрушения трампизма как политического феномена, даже если за это придется заплатить существованием Соединенных Штатов"



Другой компонентой этой группировки является "комплекс распространения" – масштабная система, охватывающая весь спектр механизмов трансляции информации. От мощнейших телерадиоканалов и прессы, сферы искусства и культуры, многообразных некоммерческих и негосударственных организаций до распространителей слухов в Интернете, популярнейших блогеров. Все это контролируется в основном противниками Трампа. Они широко представлены в органах власти США. Это прежде всего фракции Демпартии в сенате и конгрессе. Причем в последнем демократы доминируют. Госдеп, ФБР и ЦРУ, судя по характеру проявления их деятельности, тоже находятся под определяющим влиянием демократов. Власти почти половины американских штатов представлют оппозицию к действующему президенту и часто открыто препятствуют выполнению его указов и распоряжений. В ВС США также далеко не все готовы беспрекословно выполнять приказы Верховного главнокомандующего. Можно сказать, что второй важный элемент сил гибридной войны демократов – группировка контроля власти в США уже существует в полном объеме. Причем даже более мощная, чем это было в других странах, ставших жертвами американской гибридной агрессии.



Политическая оппозиция трампистам в Америке также внушительна. Скажем, собственно Демпартия США. Кроме нее имеется значительное количество мелких партий и общественных движений, отражающих в той или иной степени интересы транснационального финансового капитала. Против Трампа работают экологические партии и движения. Жесткими противниками действующего американского президента стали общественно-политические организации цветного населения Америки. Противостоят трампизму как наиболее яркому выразителю интересов и защитнику крупной американской буржуазии партии и движения "красной" направленности – от радикально коммунистических (фактически троцкистских) до умеренно социалистических. Для примера возьмем социалистическое крыло Демпартии США и движение "Социалисты Америки", очень серьезно укрепившие свои позиции в обществе с середины нулевых годов XXI века.



Таким образом, еще один важный элемент сил гибридной войны – группировка политической оппозиции представлена в заатлантической республике в полном объеме и причем куда масштабнее, чем в любой из стран, ранее переживших "цветную революцию". Доминирующая в конгрессе Демпартия открыто объявила, что в случае победы на выборах Дональда Трампа она создаст альтернативный ему центр власти, формируя в Соединенных Штатах ситуацию двоевластия.



Однако надо отметить, что неоднородность этой группировки делает ее внутренне противоречивой. В ней выделяются три основные ветви: собственно демократическая, "расовая" (ведущая политическую борьбу по расовым основаниям) и "красная". Причем в активной протестной массе первая из них отнюдь не господствует. Сегодня они вместе действуют против Трампа. Но уже хорошо видно, что "расовые" и "красные" политические группировки слабо контролируются демократами. А это означает, что с нарастанием социальной напряженности в стране (с определенного момента) контроль за ними будет утрачен полностью и они станут задавать политическую американскую повестку, опираясь на активные протестные слои. К чему это приведет и что с этим делать демократам в случае успеха в деле устранения Трампа – большой вопрос.



Противники трампистов опираются на мощную экономическую базу. Это прежде всего транснациональная финансовая олигархия и связанные с ней банковские структуры в самих Соединенных Штатах. Их возможности по дестабилизации американской экономики действиями как внутри самих Штатов, так и на международной арене огромны. Но базируясь в основном на территории США, они сильно ограничены в выборе методов борьбы и вынуждены действовать неявно, чтобы не дать повода для преследования официальными властями.



Большинство наиболее крупных представителей IT-бизнеса, будучи тесно связанными с транснациональными элитами, являются одними из главных спонсоров антитрамповской оппозиции. Примерно такую же позицию занимает и большинство американского шоу-бизнеса, особенно крупного. Таким образом, надо констатировать, что в случае победы Трампа на выборах 2020 года у его противников останется мощная экономическая база, способная обеспечить масштабные протестные движения и разрушительные процессы. Вплоть до распада Штатов.



Оппозиция готова взять в руки оружие



Беспрецедентна по мощи и масштабу (в сравнении с другими странами, пережившими "цветные революции") и силовая компонента оппозиционных трампистам сил. Это определяется рядом особенностей американского государства и общества. Прежде всего президент США не имеет полномочий для управления местной полицией и национальной гвардией. Соединения и части последней находятся в подчинении властей штатов. А полиция по большей части подчиняется местному начальству. Поэтому заявления мэра Чикаго (черного трансгендера) о том, что она не допустит федеральные войска на территорию города, имеет вполне серьезную силовую основу. В населенных пунктах и штатах, подконтрольным демократам и их союзникам, их официальные силовые структуры вполне могут при определенных условиях перейти к прямому противостоянию с силами федерального подчинения. Примером того, к чему это может привести, может служить судьба Югославии, где территориальные войска выступили на стороне сепаратистов против регулярной армии этой федеративной республики.



"Цветная революция" для США



А еще в США развиты ЧВК. Об их мощи можно судить по печально знаменитой Black Water численностью несколько десятков тысяч человек, обладающих весьма высоким уровнем боевой подготовки. Эти формирования готовы исполнять любые приказы – главное, чтобы хорошо платили. А раскошеливаться банковские структуры готовы очень щедро, намного больше, чем это может сделать президент Америки с его госбюджетом. И хотя сегодня американские ЧВК в основном работают по заказу Пентагона или ЦРУ, с переходом демократов к активным действиям по свержению Трампа, многие из них могут вполне начать действовать в интересах оппозиции. Тем более что ЦРУ и отчасти ФБР – их кураторы и заказчики – похоже, поддерживают противников нынешнего президента США. Так что и американские ЧВК в значительной своей части могут составить силовую компоненту "цветной революции". А еще есть и военизированные формирования разных общественных движений и партий, по большей части маргинальных. Созданы они на определенной идейной, религиозной или расовой основе, например "Черные пантеры" или милиционные отряды белых расистов. Такие ополчения активно включатся в политическую борьбу.



В США на руках у населения большое количество оружия, в том числе и автоматического. Имеется в частном пользовании и бронетехника, пусть и устаревшая. Значительная часть граждан состоит в разнообразных стрелковых и охотничьих обществах, представляющих, по сути дела, отряды территориальной самообороны. Конечно, средств борьбы с современным вооружением, в частности с танками и самолетами, у них не так много, но ведь численность вооруженного населения Америки огромна. Противники Трампа будут в силах развернуть против федералов полномасштабную партизанскую войну, прежде всего в "оппозиционных" штатах.



Вряд ли останутся в стороне от внутреннего вооруженного конфликта в США другие государства и их граждане. Основу иностранной силовой компоненты американской оппозиции могут составить иррегулярные вооруженные формирования из иностранцев, в частности членов транснациональных политических и террористических организаций. Подтянутся и иностранные ЧВК. Следует ожидать активной поддержки противников Трампа со стороны иностранных спецслужб. Прежде всего это государства, для которых трампистский курс несет серьезные проблемы, например от Китая, который к тому же располагает в США многочисленной диаспорой.



Таким образом, противники Трампа и трампистской Америки в целом обладают огромным экономическим, информационным, идеологическим и силовым потенциалом тому, чем располагает президент США. А по ряду направлений – превосходящим возможности Белого дома. Их состав и структура аналогичны тем, которые применялись американцами для гибридной агрессии против других стран. Цели, провозглашенные противниками Трампа, аналогичны тем, которые ставили перед собой организаторы "цветных революций" в других странах. По этой причине можно уверенно говорить, что в случае переизбрания Дональда Трампа его противники предпримут в США попытку осуществить "цветную революцию", которая при успехе может привести к распаду американского государства.



Опора американского бунта



Социальная база "цветной революции" в США представлена той частью населения страны, которая недовольна своим положением или направленностью развития государства и общества. А значит, готова активно влиять доступными им средствами на внутреннюю политику. По отношению к "цветной революции" в США можно выделить три основные группы протестного американского населения.



1. Потенциальные сторонники "цветной революции". Это преимущественно группы населения с выраженной космополитической и либеральной идейной позицией, а также не имеющие какой-либо идейной позиции, но неудовлетворенные своим материальным положением и социальным статусом. Причем настолько, что готовы рисковать жизнью ради качественного улучшения своего материального и социального положения. Основу этой группы составляют низы американского общества, социально активная часть относительно обеспеченного цветного населения, радикальные американские социалисты и коммунисты преимущественно троцкистского толка, а также "традиционные" сепаратисты, уже давно исповедующие идею отделения от США. Например, Калифорнии и Техаса. Активными сторонниками "цветной революции" в США будут молодежные организации, исповедующие различные формы идей противопоставления поколений.



2. Относительно нейтральные протестные слои. К их числу относятся те, кто с началом противостояния оппозиции и структур власти займет выжидательную позицию, не участвуя в различных акциях демонстративного и силового характера, проводимых организаторами протестов. Вместе с тем они будут дистанцироваться от действий власти, особенно силового характера. Таковы преимущественно аполитичные слои населения, не вполне удовлетворенные своим положением, но не готовые рисковать головами, участвуя в борьбе против сохраняющей потенциал власти. В частности, это не особо успешные представители малого и отчасти среднего бизнеса, особенно из числа цветного населения, а также низкооплачиваемые наемные работники. Однако когда они увидят явные признаки начала процесса разрушения США в ходе "цветной революции", большинство из них станут ее активными противниками.



3. Протестные слои – потенциальные противники "цветной революции". К их числу относятся те слои населения, которые будучи не в полной мере согласными с курсом избранного президента, в условиях, когда станет очевидной угроза разрушения Америки, в той или иной форме поддержат усилия власти по подавлению мятежа.



Это преимущественно группы с выраженной государственнической позицией, имеющие достаточный уровень политической образованности, чтобы выделять реальных врагов американской государственности, в том числе и под различными масками. Их протест направлен главным образом против тех действий власти, которые, несмотря на декларируемые цели, объективно ведут к снижению могущества США. Соответственно с переходом противников Трампа к действиям, ставящим под угрозу целостность американского государства, эти силы примут участие по предотвращению разрушительных процессов самостоятельно или во взаимодействии с властью.



Таким образом, в Соединенных Штатах реально сложились все предпосылки разрушительного для этой страны социального взрыва. Надо заметить, что в США всегда существовало противоборство республиканцев и демократов, опирающихся на свои социальную базу и организационные структуры. Однако до 2016 года эта борьба носила демонстративный характер (борьба нанайских мальчиков), поскольку обе эти ведущие группировки политического олимпа США оставались инструментом в руках транснациональных элит. Тем не менее все организационные инструменты противоборства у них имелись. С приходом к власти Дональда Трампа, отражающего интересы национального капитала США, противостояние демократов и трампистов стала настоящим и чрезвычайно жестким. Вероятной динамике "цветной революции" в США будет посвящена одна из следующих статей.



Константин Сивков,

заместитель президента РАРАН по информационной политике,доктор военных наук



От редакции

В сем анализе нет ответа на очень важный вопрос: а существует ли у господ Глобалов (транснациональной элиты) замена Соединенным Штатам? Им есть куда перебраться после их распада? Есть ли для них еще одно логово, обладающее научно-технической, промышленной и военной мощью США, равно как и эмиссионным центром мировой валюты (аналогом доллара)? Пока альтернативы североамериканской "штаб-квартире" ТНК не существует. Китай транснационалов попросту схарчит. Он считает, что его элита намного древнее и круче и англосаксов, и евреев, а именно Поднебесная – центр мира. ЕС в упадке, РФ лишена многих компонентов глобальной мощи.



В таких условиях транснационалы, развалив Америку, покончат жизнь самоубийством. Тем более что заодно они собственноручно уничтожат важнейший инструмент своего господства – долларовую систему. А коллапс одной из двух крупнейших экономик планеты повергнет все человечество в такой тяжелейший спад, что везде восторжествуют ярые националисты, антиглобалисты-протекционисты и коммунисты. В этом мире глобалисты не выживут.



Интересно, решатся ли они на развал США?



Опубликовано в выпуске № 31 (844) за 18 августа 2020 года Источник - ВПК

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