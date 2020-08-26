Флорида и Техас в прицеле баллистического "Мученика Сулеймани"

14:23 26.08.2020 Венесуэла закупит новые иранские ракеты чтобы обойти собственную Конституцию. За пультами останутся персы



Сергей Ищенко



Мало какая новость из крошечной Колумбии способна поставить на уши Соединенные Штаты Америки. Эта - из числа таких, чрезвычайных военно-политических "редкостей".



Ее суть: по сведениям президента Колумбии Ивана Дука, которыми тот поделился с Euronews, правительство соседней с его страной Венесуэлы собирается приобрести в Иране баллистические ракеты большой дальности. "Хотя ракеты еще не доставлены в страну, однако контакты были установлены специально на уровне министра обороны Венесуэлы Владимира Падрино", - сказал Иван Дук.



Американцам, против которых только и может быть направлена подобная стратегическая инициатива Каракаса, такую новость можно было бы пропустить мимо ушей, посчитав ее "уткой" президента Дуки, напряженные отношения которого с Венесуэлой и ее нынешним президентом Мадурой хорошо известны. Но, похоже, на сей раз Вашингтону к грозному для него известию придется отнестись со всей серьезностью. Хотя бы потому, что от Венесуэлы до, скажем, штата Флорида всего около 2000 километров.



При этом переговоры об установке своих баллистических ракет большой дальности в Венесуэле Тегеран ведет как минимум с октября 2010 года. Тогда предварительная договоренность на этот счет стала итогом встречи прежних лидеров двух стран - Уго Чавеса и Махмуда Ахмадинежада.



Спустя полгода газета The Washington Times рассказала, что в феврале 2011 года инженеры из Khatam al-Anbia, строительной компании, которой владеет Корпус Стражей Исламской революции, уже прибыли на полуостров Парагуан у побережья Венесуэлы. По данным газеты Die Welt - в сопровождении Амира аль-Хадшисадеха, главы иранских Военно-Воздушных сил.



Вскоре, считают американцы, на полуострове началось строительство стартовых позиций для баллистических ракет Shahab 3s (дальность действия до 1300?1500 километров), Scud-Bs (до 285?330 километров) и Scud-Cs (до 300, 500 и 700 километров в зависимости от модификации). До сих пор в открытой печати не появлялось сведений, что возведение стартовых позиций завершено. Вероятно, только поэтому Штаты еще не подняли по этому поводу скандал на весь мир. А еще потому, что ни один из перечисленных образцов иранских вооружений непосредственно до территории США с Парагуана дотянуться пока не в состоянии.



Но тут вот что особенно важно. Иран продолжает в лихорадочном темпе работать над созданием все новых и новых ракет. И добивается на этом поприще все более и более значительных успехов.



Как засвидетельствовала телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на государственное телевидение ИРИ, на днях Тегеран продемонстрировал миру свои новейшие разработки в этой области - баллистическую и крылатую ракеты. Первая очень красноречиво для США персами названа "Мученик Касем Сулеймани". Вторая - "Мученик Абу Махди аль-Мухандис".



Оба увековеченных в названиях новейших ракет деятеля - очень популярные в своей стране иранские военачальники. Генерал-лейтенант Сулеймани руководил предназначенным для операций за пределами Ирана спецподразделением "Аль-Кудс" в составе Корпуса Стражей Исламской революции.



Абу Махди аль-Мухандис занимал должность заместителя руководителя коалиции Сил народной мобилизации. Оба погибли в один и тот же день, 3 января 2020 года, от точечного ракетного удара с американского беспилотника близ аэропорта Багдада.



Поэтому намек, адресованный персами Вашингтону, более чем прозрачен: подходит давно обещанный Тегераном час мести! Не исключено, что теперь вовсе не "Шахабы" и не сильно устаревшие "Скады" с полуострова Парагуан скоро нацелят в сторону Штатов. А куда более современные "Мученик Касем Сулеймани" и "Мученик Абу Махди аль-Мухандис".



Да, максимальной дальности их полета все равно не хватает, чтобы жители штатов Флорида или Техас плохо спали по ночам даже и со снотворным. Потому что этот важнейший тактико-технический показатель по аннотации Тегерана у них соответственно - 1400 и 1000 километров. Все равно - пока маловато будет.



Но вот что показательно. "Аль-Джазира" приводит такое очень симптоматичное и явно угрожающее Америке высказывание президента Ирана Хасана Рухани на презентации нового оружия: "Ракеты, особенно крылатые, имеют очень большое значение для нас. Тот факт, что мы увеличили дальность действия с 300 километров до 1000 километров менее чем за два года, является большим достижением".



И совершенно не похоже, будто Рухани блефует. Еще в 2011 году, когда появились первые сообщения о начале строительства в Венесуэле иранской ракетной базы, Международный институт стратегических исследований (со штаб-квартирой в Лондоне) предупредил: "Иранские контрмеры состоят в создании стратегической базы на Южноамериканском континенте - в наиболее уязвимом месте Соединенных Штатов".



И далее он же: Иран демонстрирует "сильные успехи" в своих попытках наладить выпуск ракет с большим радиусом действия, "с предполагаемой целью обеспечить возможность доставки ядерных боеголовок".



Что, по сути, с фактами в руках на днях в очередной раз и доказал президент Ирана. Следовательно, если дело так пойдет и дальше - города и веси Соединенных Штатов могут оказаться под прицелом персидских ракет буквально через несколько лет.



Впрочем, очевидно желая усыпить бдительность Вашингтона, официальные власти Венесуэлы старательно отгораживаются даже от самой идеи строительства иранской военной базы на своей земле. Ссылаются при этом на собственную Конституцию, которая прямо и недвусмысленно запрещает создавать в стране подобные объекты. Поэтому в ответ на обеспокоенные публикации, появившиеся на Западе в 2011 году, вице-президент Венесуэлы Элиас Хагуа назвал их "утками", "сфабриковаными в лабораториях грязной войны американского империализма в стремлении найти предлог для нападения на Венесуэлу, которая располагает крупнейшими в мире запасами нефти".



Действительно, в Конституции Венесуэлы запрет на сей счет имеется. Но разве его нельзя обойти? Очень может быть, что нынешняя попытка Венесуэлы приобрести у своего ближайшего стратегического союзника иранские баллистические ракеты - как раз такой случай. Ведь тогда на полуострове Парагуан все же появятся те самые ракеты, для которых уже построены стартовые позиции. Формально это оружие будет под управлением венесуэльских военных. Но за пульты точно сядут персидские инструкторы.



В общем - та же роковая для США штуковина, только вид - сбоку. Потому что любой ценой взять на прицел американские города для Тегерана - важнейшая стратегическая задача. К решению которой он абсолютно открыто стремится уже не одно десятилетие.



Вспомнить хотя бы неоднократные обещания иранских адмиралов послать свои боевые корабли с крылатыми ракетами к Атлантическому побережью США. Первым о такой задаче, поставленной руководством страны перед иранским флотом в сентябре 2012 года от имени Тегерана заявил контр-адмирал Хабиболла Сайяри. Таким образом, считает флотоводец, будут создан отличный противовес корабельным соединениям ВМС США, давно на постоянной основе несущим боевую службу в Персидском заливе.



Тогда Саяри добавил: "Корабли, которые отправятся в миссию, будут снабжены ракетами Noor, дальность полета которых - 200 километров". Такая дальность по нынешним временам, откровенно говоря, тоже выглядит довольно хилой. Но ведь и оборонно-промышленный комплекс персов отнюдь не стоит на месте.



Если у Тегерана недавно появилась крылатая ракета "Мученик Абу Махди аль-Мухандис" с дальностью стрельбы до 1000 километров - сделать ее корабельный вариант не столь уж и сложная штука.



И вот тогда действительно, предположим, иранские фрегаты УРО типа Moudge с "Мучеником Абу Махди аль-Мухандисом" станут представлять серьезную угрозу для значительной части территории США. Если, конечно, преодолеют Индийский и Атлантический океаны и примутся патрулировать побережье Америки.



Но согласитесь: ракетная база в Венесуэле, ракетные корабли ВМС Ирана вблизи Штатов - что это в ближайшей перспективе, как ни новый Карибский кризис? Понятно, каковым в таком случае станет главное требование возмущенной американской общественности: "Вбомбить эту Венесуэлу в каменный век!". Насколько такое по силам Пентагону?



Не знаю, не знаю… Усилиями, прежде всего, России эта небольшая по площади страна к сегодняшнему дню успела обзавестись сильнейшей на ее континенте противовоздушной обороной. В ее основе, как минимум, два дивизиона ЗРС-300ВМ (24 ЗРК), по дивизиону комплексов средней дальности "Бук-М2Э" (12 комплексов) и ЗРК "Тор" (12 комплексов). А также - неизвестное количество хоть и старых, но недавно модернизированных ЗРК средней дальности С-125 "Печора".



Кроме того, в наличии у венесуэльцев в общей сложности свыше 440 орудий зенитной артиллерии, в том числе и около 200 зенитных установок Зу-23?2. Их дополняют в большом количестве имеющиеся в армии ПЗРК "Игла", французские ПЗРК "Мистраль", а также шведских ПЗРК RBS-70.



Не забудем и о четыре эскадрильях вполне современных многоцелевых истребителей Су-30МКВ общей численностью в 22 самолета.



В общем, это солидная сила, "вбомбить" которую без больших потерь у США при всем их техническом и количественном превосходстве точно не получится. Как не получилось у англичан с куда более слабой в смысле ПВО Аргентиной во время войны за Фолкленды.



Напомню: во время той давней (апрель-июнь 1982 года) битвы флот Ее величества лишился двух эскадренных миноносцев Типа 42 (HMS Sheffield и HMS Coventry), двух фрегатов, десантного корабля, десантного судна и контейнеровоза.



Попытка разгрома Венесуэлы с воздуха и с моря Штатам вряд ли обойдется дешевле. Но они давно уже позабыли о таких потерях за короткий временной промежуток. Поскольку не несли их со времен Перл-Харбора.



Вот увидите: изнеженная Америка просто не позволит Трампу начинать войну, которую придется выигрывать подобной ценой. А санкции? Венесуэла и так в них, как дворовая собака в репейнике. Как, впрочем, и Иран. Источник - СвободнаяПресса

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