Исчезающий вид: почему Латвия продолжает вымирать, - И.Кармазин

14:24 26.08.2020

Исчезающий вид: почему Латвия продолжает вымирать

Вместо школ появляются дома престарелых



Игорь Кармазин



Латвия вымирает. За годы независимости страна недосчиталась 700 тыс. граждан. Население стареет и переезжает в более благополучные страны. Только за первые месяцы 2020 года прибалтийскую республику покинули еще 5 тыс. человек. "Известия" разбирались в причинах и возможных последствиях демографического кризиса.



Рига и пустота



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За семь месяцев 2020 года в Латвии зарегистрирован 10 471 новорожденный. Это на 3% меньше, чем за такой же период прошлого года. Умерли 16 288 человек. Таким образом, с января по июль включительно количество умерших превысило число новорожденных на 5817 человек.



Для сравнения, в 2019 году численность населения сократилась на 12,3 тыс. человек. Всего за годы независимости Латвия потеряла треть жителей - вместо 2,7 млн человек в республике осталось 1,9 млн. Страна входит в десятку стран мира по темпам убыли, занимает по этому показателю второе место в Евросоюзе.



Интересно, что до обретения независимости численность неуклонно росла. Естественный прирост наблюдался даже в первые годы после Второй мировой войны. Рекордным он стал в 1961 году, антирекордным - в 1994 году. На советский период приходится и брачный пик. Больше всего свадеб сыграли в 1978 году, меньше всего - в 1992 году.



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Закономерное последствие депопуляции - деурбанизация. В трети латвийских населенных пунктов количество жителей не превышает 50 человек, еще в девяти поселках вообще не осталось жителей. В декабре 2019 года из-за сокращения пассажиропотока Латвийская железная дорога закрыла восемь железнодорожных станций. "Остановки больше не нужны. Людей нет, страна умирает. "Балтийский лев"… Успех", - грустно иронизировал депутат рижского самоуправления Игорь Кузьмук.



Быстрее всего численность населения сокращается на востоке Латвии - в регионе Латгалия. Растет только в Пририжском регионе. Демографы объясняют это тем, что именно сюда переезжают молодые жители Риги, которые не могут позволить себе покупку квартиры в латвийской столице.



Какое здесь безумие



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Одна из причин кризиса - старение населения. "Потенциальные родители не появились на свет в 1990-е. Но даже если бы появились, то чуда все равно бы не произошло. Латвийцы не готовы к африканскому уровню рождаемости, не готовы рожать по 4–5 детей", - говорит демограф Илмарс Межс.



Согласно данным Центрального статистического управления (ЦСУ) Латвии, средний возраст жителей республики неуклонно растет. "Хотим мы этого или не хотим, но жизнь такова, что мы стареем. Средний возраст в Латвии увеличился, мы постепенно становимся более зрелыми. Например, в 2000 году средний возраст составлял 38,3 года, сейчас - 42,7 лет. В 2030 году почти половина жителей будет старше 50 лет, а число работающих сократится на 20%", - говорит профессор Латвийского университета Зайга Кришьяне.



Характерный признак современной Латвии - переоборудование учебных заведений в дома престарелых. Например, в 2016 году переоборудовали школу в поселке Дзерве - к тому моменту в младших классах учебного заведения оставалось пять детей. В Яунгулбенской волости перепрофилировали не только школу, но и профессиональное училище. Если детей здесь не хватало, то пожилые люди стоят в очереди, некоторых отправляют в соседние самоуправления.



Другая причина кризиса - массовая миграция. После вступления Латвии в Евросоюз в 2004 году из республики выехали 360 тыс. человек, то есть каждый пятый житель. Чаще всего граждане переезжают в богатые европейские государства, где выше зарплаты и лучше социальная защита. При этом мигрируют в основном молодые люди репродуктивного возраста. "Молодежь убывает быстрее, чем население в целом. Если в 2009 году доля молодежи составляла 11%, то сейчас - 6,4% населения Латвии. Это второй самый низкий показатель в ЕС", - говорит заместитель директора департамента социальной статистики ЦСУ Байба Зукула.



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Уезжают и те, кто мог бы трудоустроиться в Латвии. Так, в 2019 году выяснилось, что только 13% выпускников медицинских вузов выходят на работу. Еще 40% продолжают учебу в резидентуре, а судьба 47% молодых специалистов неизвестна. Чиновники дипломатично заявили, что информация о них отсутствует. Эксперты пояснили, что пропавшие выпускники уехали за рубеж. При этом в самой Латвии остро не хватает не только врачей, но и медсестер.



Территория безлюдья



Власти страны осознают проблему, но переломить ситуацию не могут. С 2018 года в республике действует программа по возвращению мигрантов на родину. За три года уговорить удалось 17 тыс. человек, но треть из них после возвращения выехали из Латвии вновь. Сомневаются в правильности своего решения и те, кто остается в стране. "В Латвии низкие зарплаты, а налоги в полтора-два раза выше, чем в Великобритании. От тебя только требуют и требуют. Цены в магазинах такие же и даже выше. Вот и думайте, какое здесь безумие", - жалуется журналистам реэмигрантка Ивета Зиле.



Демографы прогнозируют, что к концу века в Латвии останется 0,5–1 млн жителей. "Страна вымирает без войн и катастроф. Так быстро не растворялось ни одно государство мира. Целые региональные центры превращаются в пустые города-призраки. Фактически в Латвии останутся только старые люди, жизнь которых будет, к сожалению, жалкой", - говорит журналист Янис Шкупелис.



Эксперты считают, что переломить ситуацию Риге крайне сложно.



- Демографическая политика очень инертна. Меры по стимулированию рождаемости в Латвии не дают результата. Через 2–3 поколения встанет вопрос о том, что некому поддерживать латвийскую государственность. Будет банально не хватать людей для функционирования госорганов, - отмечает в беседе с "Известиями" президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.



Руководитель Центра постсоветских исследований Института экономики РАН Леонид Вардомский говорит, что Латвия стала заложником собственной национальной политики.



- Демографию можно было бы выровнять за счет мигрантов. Но политики-националисты к этому не готовы. Не хотят принимать приезжих из дальнего зарубежья - арабов, африканцев. Не готовы даже смягчить правила для бывших соотечественников из Украины, Белоруссии. Это усугубляет кризис, - подчеркивает эксперт.