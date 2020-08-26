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Вторая волна эпидемии коронавируса началась в Испании
20:33 26.08.2020

Об этом заявили ученые.

В Испании началась вторая волна эпидемии коронавируса, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Но, как утверждает микробиолог, профессор медицинского факультета Университета Наварры Гильермо Мартинес де Техада, она будет мягче первой, и полного закрытия страны не будет.

Эпидемиологическая ситуация в Испании начала снова ухудшаться с июля. Общее число выявленных заражений с начала эпидемии там превысило 412 тысяч (второе место в Европе после России), умерли 28,9 тыс. человек.

Власти сообщают, что большинство выявленных в последнее время случаев - среди молодых людей (средний возраст – ниже 40 лет).

Премьер Испании Педро Санчес заявил, что развитие ситуации с заражениями "вызывает озабоченность", но заверил, что она "далека от той, которая была в середине марта". На всей территории страны введено обязательное ношение масок и другие санитарные меры.

Профессор Гильермо Мартинес считает, что в Испании уже началась вторая волна эпидемии, по крайней мере в ряде регионов.

После 15 мая выявлено больше случаев, чем до этой даты. Очевидно, идет вторая волна. Да, она другая – с более легкими случаями и с более молодыми заразившимся, потому что удается выявлять (новые случаи – ред.) благодаря отслеживанию. Если хотя бы половина контактов заразившегося человека выявляется, если случаи бессимптомные, это сильно сокращает возраст заразившихся. Раньше большую часть диагнозов ставили уже в больницах, и это были в основном люди старшего возраста. Сейчас выявляются случаи в обществе в целом, а не в больницах. Вирус к тому же ослаб, - говорит он.
Власти Испании делают ставку на массовое тестирование. С 15 по 21 августа было проведено 500 тысяч ПЦР-тестов, за один день – 22 августа – 64,4 тысячи. В больницах находятся 5688 пациентов с COVID-19.

Премьер Санчес заявил, что к отслеживанию возможных случаев заражения привлекут военных.

Второй жесткий карантин мы не можем себе позволить. Испания видела, как в других странах – с более мягким карантином – да, было плохо, но не так плохо, как прогнозировалось. Например, Швеция или США. Экономика США не упала так, как здесь, - Мартинес де Техада.
Он считает, что власти при введении новых ограничительных мер не пойдут на повторение весеннего сценария. Экономика не сможет еще раз выдержать такой удар.

Источник - РИА Новости
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1598463180
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