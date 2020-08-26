Богатейший буржуй Вселенной Безос "стоит" уже $200 млрд

20:38 26.08.2020

Богатейший человек мира побил исторический рекорд размером своего состояния



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Впервые в истории состояние богатейшего человека мира превысило отметку в $200 млрд, сообщается в рейтинге Forbes Real-Time.



Обладателем столь крупной суммы является бессменный лидер списка Forbes - основатель ритейл-гиганта Amazon Джефф Безос, который разбогател еще больше благодаря росту онлайн-продаж во время пандемии.



Отмечается, что "юбилейная" высота была зафиксирована не надолго - на фоне резкого роста акций Amazon по итогам вторника. Цена одной бумаги подскочила на 1,18%, до $3346,49.



Вскоре ситуация на рынке стабилизировалась, а состояние Безоса вернулось не к такой "круглой", но все еще довольно внушительной цифре в $199,7 млрд.