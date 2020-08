Американские горки. Возьмут ли демократы реванш у Трампа? - Александр Домрин

21:09 26.08.2020



(Фильм "В бой идут одни старики")



Ровно пять лет назад, в августе 2015 года, в "Завтра" была опубликована статья, посвященная только что вступившему в президентскую избирательную гонку эксцентричному миллиардеру Дональду Дж. Трампу. Название статьи не было оригинальным: "Трамп-пам-пам!" Но в ней, видимо, впервые в российской печати содержался неожиданный для большинства экспертов прогноз о победе Трампа на предстоявших через 15 месяцев выборах президента.



Проведший долгие годы в США некогда российский политолог Н.В. Злобин (тема кандидатской диссертации в СССР: "Совершенствование научного управления социальным развитием трудового коллектива в условиях развитого социализма: на примере Волжского автомобильного завода им. 50-летия СССР и Автомобильного завода им. Ленинского Комсомола") уже на девятой странице своей книжки "Кто есть кто в команде Трампа?" (М.: Издательство "Э", 2017) утверждает, что "за год" до инаугурации Трампа "никто из авторитетных (выделено мной. - А.Д.) политиков, политических экспертов, журналистов и социологов (тут целый набор профессий. - А.Д.) как в США, так и в мире (выделено мной. - А.Д.) не предполагал, что именно Трамп окажется победителем длительной президентской гонки".



В той памятной статье я, в частности - не "авторитетно", если верить Н.В. Злобину - писал: Трамп "слишком ярок, а партийная машина отсекает крайности… Однако на сегодняшний момент самое яркое пятно в политической жизни США - безусловно, Дональд Трамп. И он этого лидерства абсолютно заслуживает".



С аналогичным прогнозом я выступал в англоязычной прессе, в англоязычных социальных сетях. Тогда это было расценено в диапазоне от некомпетентности до издевательства, а его автор, который до того в течение (в общей сложности) более 10 лет преподавал в американских университетах и защитил докторскую диссертацию в Школе права Пенсильванского университета (Филадельфия), альма-матер Дональда Трампа, фактически получил "черную метку": приглашать преподавать в США меня тут же перестали.



Как мне откровенно написал знакомый юрист и политолог из Вашингтона: "За 60 поездок в Америку ты так ничего и не понял о нашей стране. Этот "оранжевый парень" (orange guy) никогда не станет президентом. У него нет никаких шансов! Твой прогноз оскорбителен (offensive)!". А школа права известного университета, который должен был стать моим одиннадцатым американским университетом отозвала свое приглашение под надуманным предлогом: "Мы не уверены, что на ваш курс запишутся студенты". (В десяти предыдущих университетах, где я преподавал, проблем с пустыми классами никогда не было). Вот вам и свобода слова!



Впрочем, в этом нет ничего удивительного. Согласно результатам июльского опроса Института Катона (Cato Institute) в Вашингтоне, более 62% американцев боятся высказывать свои политические взгляды. В 2017 году с данным утверждением согласились 58% граждан США. При этом 77% ответивших на вопрос положительно являются республиканцами, 59% - "независимыми", а 52% - сторонниками Демократической партии. (В опросе принимали участие две тысячи человек).



Почему боятся? В частности, из-за опасения потерять работу. Так, 50% либералов выступают за увольнение коллег-сторонников Трампа; 36% консерваторов приветствуют увольнение сторонников Байдена; 32% американцев боятся потерять работу из-за своих политических взглядов. Данная тенденция особенно характерна для молодых американцев. Молодые (до 30 лет) либералы – боевой отряд Демократической партии, "антифы", BLM – в два раза чаще выступают за увольнение коллег-сторонников Трампа, чем демократы старше 55 лет.



Угроза потерять работу за свои убеждения более чем реальна. 12 июня стало известно, что профессора Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Гордона Кляйна отстранили от занятий, после того как он справедливо отказался упростить экзамены для темнокожих студентов.



Нет ничего удивительного в том, что последняя книга 2003 года восхитительного Хантера С. Томпсона называлась "Царство страха" (Kingdom of Fear)! Книга была посвящена не Северной Корее и не Ирану! И уж тем более не России! "Царство страха" - это горький комментарий Томпсона к уходящему Американскому веку.



В душной атмосфере современной политкорректной Америки, когда опасно выступать даже с правоцентристских позиций и за свободу выражения мнений, революционным прозвучало заявление, сделанное Дональдом Трампом в июле этого года в эфире телеканала Fox News. Трамп отказался признать, что флаг Конфедерации является расистским, и раскритиковал тех, кто пытается его запретить. "Когда люди гордо размахивают флагом Конфедерации, речь не идет о расизме. Они любят свой флаг, он представляет юг страны", заявил Трамп, подчеркнув, что флаг Конфедерации никак не оскорбляет его лично. Также президент США отметил, что выступает против запретов на вывешивание флагов Конфедерации.



Речи участников только что прошедшего предвыборного съезда Демократической партии, выдвинувшим для участия в выборах 3 ноября связку Джо Байден – Камала Харрис, убедительно показали, что демократы-клинтоноиды жаждут реванша. Как и четыре года назад, они повторяли все те же обвинения Трампа и его сторонников в расизме, гомофобии, сексизме и прочих "измах". Неправда! За Трампа голосуют те, кто устал от политкорректности, приведшей к тому, что меньшинства в США несправедливо оказываются в более привилегированном положении. Голосуют занятые в реальном секторе рабочие, фермеры, нефтяники, ковбои. Голосует армия и полиция, которую демократы заставляют вставать на колени. Все те, кто выступает против того, чтобы налоги, которые с них дерет федеральное правительство, уходили на пособия цветным бездельникам, которых даже работать нельзя заставить, не рискуя быть обвиненными в расизме.



Здоровые чувства здорового американского большинства не приемлют однополых браков и протестуют против превращения их великой страны в европейскую помойку мультикультурализма.



"Давайте вернем себе страну и снова будем вести мир за собой!", - вещает Джо Байден, фактически провозглашая новую либерал-интервенционистскую программу его будущей администрации. А вы у мира об этом спросили?



Любопытно, что пока демократы проводили свой полностью виртуальный съезд, Дональд Трамп проводил предвыборные мероприятия в исключительно важных штатах: в Миннесоте, Висконсине и Пенсильвании. В последнем штате президент выступил в округе Лакауанна, в котором родился Джо Байден.



По свидетельству очевидцев, мероприятия Трампа были очные, живые, хотя на них и принимались меры по социальному дистанцированию.



Президент назвал Байдена "марионеткой радикальных левых, которые поклялись разрушить американский образ жизни". О возможной победе Байдена он сказал так: "Представьте, какой хаос придет в ваш город и каждый город Америки! У вас не будет закона и порядка".



Закон и порядок, о которых говорит Трамп, уже становится проблемой для Демократической партии. В том числе, для демократов Нью-Йорка. В пятницу, 15 августа профсоюз полиции главного города страны (NYPD), представляющий 24 тысячи полицейских, официально высказался в поддержку Трампа! Процитирую президента профсоюза Пэта Линча: "Я 36 лет на этой работе, 21 из которых являюсь президентом этой славной организации. Я не могу припомнить, чтобы за все это время мы высказывались в поддержку какого-либо президента. Вот насколько это важно!"



Полицейские Нью-Йорка не желают вставать на колени перед бандитами и погромщиками.



Традиционной мантрой демократов является обвинение Трампа в том, что он расколол Америку. Да, Америка расколота! "Америка Трампа" и "Америка Клинтон-Обамы-Байдена" - это, по сути, две разные страны, между которыми сейчас идет самая настоящая гражданская война, грозящая еще большим обострением после президентских выборов.



Но только раскол этот произошел значительно раньше!



Одна цитата: "Сухим, гнусавым, подленьким, язвительным, ядовитым, понукающим голосом типичной ораторши-республиканки она вещала: "Человек, который грудью встретит университетских радикалов и грабителей на улицах и скажет им: "Повиновение законам!" Звучит, как сегодняшний номер "Нью-Йорк таймс". Вот только цитата принадлежит Норману Мейлеру, описывающему в своей книге "Майами и осада Чикаго" предвыборный съезд Республиканской партии… 1968 года. А упоминаемый "человек" - это Ричард Никсон. Еще до Мейлера другой автор – Стадс Теркел – в 1967 году выпустил свою книгу "Улица разделения: Америка". А до Теркела другой автор – Энн Брейден – в 1955 году опубликовала документальную повесть "Стена отчуждения". Список можно продолжать до бесконечности…



Общеизвестно, что 97% корпоративных СМИ в США работают на Демократическую партию, агитируют против Трампа.



Вот что пишет мой русский знакомый, работающий дальнобойщиком в Северной Америке и гоняющий свой трейлер от Канады до Мексики: "Я в Канаде живу. Так как американская связь дешевле, симкарта у меня штатовская. Когда смотрю ютуб, просмотр довольно часто прерывается предвыборной рекламой Байдена. При чем ее нельзя выключить и обязан просмотреть до конца… Ради полноты картины стоит добавить, что за вчерашний день рекламный ролик Трампа мне показали аж два раза. И как вы уже могли догадаться, его можно было пропустить после первой же секунды".



А вот что пишет другой русский знакомый, живущий в США: "Въехав в Калифорнию из Аризоны, я буквально в течение полутора часов встретил: 1. Два боевых флага Конфедерации; 2. Протестующих с лозунгами за Дональда Трампа; 3. Огромное количество синих флагов "Trump 2020" на фасадах домов. Левые СМИ замалчивают настоящий уровень поддержки президента! Особенно в "синих" (т.е. "демократических. - А.Д.) штатах".



Нет ничего удивительного в том, что еще в ходе избирательной кампании 2015-2016 гг. многие американцы стали расшифровывать название телеканала CNN как "Clinton News Network". Накануне предыдущих выборов Newsweek успел отпечатать и разослать по газетным киоскам 125 тысяч экземпляров журнала, посвященного победе Хиллари. Ничего не изменилось за последние пять лет!



Следует признать печальное состояние официальной американистики в России. Провал большинства экспертов, включая целый академический институт, проспавших революцию Трампа, объясняется целым рядом причин, главными из которых являются интеллектуальная лень, незнание и непонимание объекта своего исследования - Америки. Обескураживает нежелание многих экспертов видеть проблемы реальной Америки за ее глянцевой обложкой.



Во время преподавания в США можно было бы ограничить круг моего общения исключительно высоколобыми академиками. Но, если ты действительно хочешь понять Америку, возникает много вопросов.



Почему порядка 90% профессоров на юридических факультетах в американских университетах составляют исключительно либералы, члены Демократической партии? Потому что республиканцы - невежды или по какой-то другой причине?



Почему в 1996 году мой научный руководитель, профессор Пенсильванского университета, сын спичрайтера президента-республиканца Эйзенхауэра доверился мне и сказал, что на проходивших в те дни президентских выборах голосовал за республиканца Боба Доула против демократа Билла Клинтона? Сказал только мне, русскому, под большим секретом, потому что боялся подвергнуться остракизму со стороны своих коллег.



Почему из примерно 60 профессоров-юристов другого замечательного, Айовского, университета все демократы-либералы, кроме одного мормона-республиканца (мормоны почти всегда республиканцы) и еще одного члена партии "зеленых"?



Предыдущий декан лишился своего поста из-за судебного иска, поданного против университета профессором, которого не взяли на работу только из-за того, что она является членом Республиканской партии. Кто-то – наверное, опять русские хакеры – слил ей переписку между профессорами Школы права, в которой они обсуждали ее кандидатуру: "С ее квалификацией нет проблем, но она республиканка!" Чем вам не запрет на профессии?



При этом мои друзья - айовские фермеры, местные работяги и секретарши тех же самых высоколобых профессоров - голосуют за республиканцев. Так кто из них представляет настоящую, коренную, глубинную Америку, американский heartland? (В 2016-м Айова отдала Трампу 51,8% голосов, а Хиллари только 42,2%.)



Трамп и его избиратели вскрыли гнойник, болевую точку, раковую опухоль своей страны. За Трампа голосуют те, кто не желает жить в "прекрасном новом мире" либерального тоталитаризма.



Победа Трампа означала поражение русофобов на русофобской периферии России. В частности, не оправдались надежды киевской хунты на то, что "Хиллари придет, порядок наведет!".



Победа Трампа также стала сильным ударом по "пятой колонне", либерал-экстремистам в нашей стране. Истерика в прямом эфире на "Эхе Москвы" началась уже в 5 часов утра в среду, 9 ноября, с первыми результатами выборов. (Хорошо это помню. С 6 до 10 утра 9 ноября комментировал в прямом эфире приходящие результаты выборов на телеканале Life).



Для России победа Хиллари в 2016-м, равно как победа Байдена в 2020-м, означали бы возвращение "макфоловщины". Напомню, что первым, кто открыто использовал термин "агенты перемен" применительно к российской "либеральной диссидентуре", был Майкл Макфол. О необходимости оказать всемерную поддержку "агентам перемен" в России Макфол заявил еще 12 апреля 2000 г. в своем экспертном выступлении "Президентские выборы в России 2000 года и их значение для демократии в России и американо-российских отношений" (Russia’s 2000 Presidential Elections: Implications for Russian Democracy and U.S.-Russian Relations) в сенатском комитете по международным делам. Среди "агентов перемен" Макфол конкретно называл такого "героя в борьбе против советского коммунизма, как Сергей Ковалев" и Союз правых сил (СПС). В том же докладе, кстати, Макфол говорил о "Шамиле Басаеве, чеченском командире, который возглавил военную интервенцию в Дагестан для освобождения народа Дагестана от русского империализма". Заслуженно находящийся в "черном списке" в России, Макфол уже собирался работать в переходной администрации Хиллари, но, как говорится, не срослось.



Какие прогнозы выборов дают американские специалисты?



Профессор-политолог из Университета Стони Брук в Нью-Йорке (SUNY) Хельмут Норпот, правильно предсказавший победу Трампа за 8 месяцев до предыдущих выборов, только что опубликовал новое исследование, согласно которому Трамп не просто будет успешно переизбран на второй срок, а одержит тектоническую победу.



Модель Норпота основана на анализе множества факторов, но, главным образом, хода праймериз, поэтому ее называют "праймериз-моделью" или "первичной моделью". Согласно Норпоту, вероятность победы Трампа на выборах 3 ноября составляет 91%! Трамп возьмет 362 голоса выборщиков, а Байден – 176.



Любопытно, что, кроме выборов 2016-го, Норпот ретроспективно испытал свою модель на 25 предыдущих выборах президента США, и она дала правильный результат в 24 из них.



С другой стороны, Аллан Джей Лихтман, профессор Американского университета в Вашингтоне, американский политолог, специалист по истории политики и социальному прогнозированию, который на основании своей теории "13 ключей к Белому дому" предсказал итоги восьми последних президентских выборов в США начиная с 1984 г., за исключением 2000 г., когда он сделал ставку на победу демократа Альберта Гора, прогнозирует победу Байдена. Впрочем, о неминуемом импичменте Трампа Лихман заявил уже через день после его победы. Прогноз оказался ошибочным.



Большинство американцев уверены в том, что в случае избрания президентом Байден не отработает до конца даже первый срок.



Согласно опросу, проведенному агентством Rasmussen Reports и опубликованному 10 августа, граждане США вполне отдают себе отчет в том, что Байден - это не тот лидер, который идет в Белый Дом, чтобы управлять страной 8 лет. И даже 4 года.



59% избирателей, твердо вознамерившихся идти на выборы, убеждены, что до конца 4-летнего срока вице-президент заменит Байдена на высшем государственном посту. При этом лишь 14% респондентов выразили уверенность в том, что Джо пробудет в Овальном кабинете 4 года. Даже 49% демократов считают, что вице-президент Байдена станет президентом в ближайшие четыре года. В этом же уверены 73% республиканцев и 57% избирателей, не связанных ни с одной из основных партий.



Напомню, что 25-я поправка конституции США 1967 года предусматривает возможность отстранения президента от власти в случае его физической неспособности исполнять свои обязанности и о передаче должности вице-президенту. В случае победы демократов – от Байдена Харрис.



Последняя является новым проектом политтехнологов. Сначала был "черный проект" (Барак Обама), который сработал. Республиканцы в ответ предложили свой неудачный проект "сектант" (Митт Ромни). Вслед за "черным проектом" все те же кукловоды предложили "проект-тетка" (Хиллари Клинтон). Не сработал! Кого бы еще протащить в Белый дом? Камала Харрис в этом отношении идеальный проект – три в одном! – "тетка, афро-американка (по папе) плюс американка азиатского происхождения (по маме-индианке). Жаль, что не лесбиянка…



Между тем, маразм крепчал… И это я не о старике Байдене…



Мэрия Портленда (штат Орегон) оштрафовала федеральное правительство... за защиту здания федерального суда. Дело в том, что, по мнению властей мятежного города, агенты Министерства внутренней безопасности, защищавшие от бунтовщиков здание федерального суда, возвели вокруг него забор... не согласовав его с мэрией. Постройка (забор), таким образом, является незаконной. Федеральное правительство решением административной инспекции Портленда оштрафовано на 500 долларов за каждые 15 минут нахождения забора в городе. В общей сложности уже накопился штраф в 672 тыс. долларов.



Федерализм и независимость местной власти - конечно, "священные коровы" американской конституции, но это уже явно выходит за рамки.



Впрочем, сейчас в США все выходит за рамки. Политическая система страны пошла вразнос. Самое интересное начнется после 3 ноября. Источник - zavtra.ru

