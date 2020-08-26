|Особо верного шапрашты-генерала Аюбаева уволили из командующих "Силами специального назначения" Казахстана
21:17 26.08.2020
Аюбаев освобожден от должности заместителя начальника Службы госохраны
Распоряжение подписал глава государства.
Распоряжением главы государства Аюбаев Мухтар Акатович освобожден от должности заместителя начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан – Командующего Силами особого назначения, сообщает zakon.kz.
Аюбаев Мухтар родился 22 августа 1959 года в Алматинской области.
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
· Джамбулский технологический институт легкой и пищевой промышленности (1981);
· Высшие курсы Комитета государственной безопасности СССР в г. Минске (1984-1985);
· Казахский гуманитарно-юридический университет (2005);
· Мастер спорта по вольной борьбе
Трудовой стаж:
· Помощник чабана колхоза имени Ильича Энбекшиказахского района Алма-Атинской области (1975-1976);
· Инструктор Кербулакского райкома ЛКСМК (1983-1984);
· ПО "Жетысу" (1985);
· Оперуполномоченный Пахтааральского РО, оперуполномоченный Сайрамского РО, оперуполномоченный Управления Комитета государственной безопасности по Чимкентской области (1985-1991);
· Старший оперуполномоченный, начальник секретариата Управления Комитета государственной безопасности по Талдыкорганской области (1991-1995);
· Начальник отделения, заместитель начальника отдела личной охраны Президента Республики Казахстан, заместитель начальника 1-го департамента Службы охраны Президента Республики Казахстан (1995-2002);
· Заместитель начальника Службы охраны Президента Республики Казахстан (2002-2004);
· Первый заместитель командующего Республиканской гвардией (12.2004-01.2006);
· Начальник 1-го департамента - заместитель начальника Службы охраны Президента Республики Казахстан (01.2006-03.2006);
· Начальник Службы охраны Президента Республики Казахстан (03.03.2006-03.2013);
· Командующий Республиканской гвардией Республики Казахстан (03.2013-04.2014)
· Заместитель начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан - Начальник Службы обороны объектов (04.2014-06.2019);
· Заместитель начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан - Командующий Силами особого назначения (с 06.2019)