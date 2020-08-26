Особо верного шапрашты-генерала Аюбаева уволили из командующих "Силами специального назначения" Казахстана

21:17 26.08.2020

Аюбаев освобожден от должности заместителя начальника Службы госохраны

Распоряжение подписал глава государства.



Распоряжением главы государства Аюбаев Мухтар Акатович освобожден от должности заместителя начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан – Командующего Силами особого назначения, сообщает zakon.kz.



Аюбаев Мухтар родился 22 августа 1959 года в Алматинской области.



Образование, специальность (квалификация), лицензии:



· Джамбулский технологический институт легкой и пищевой промышленности (1981);



· Высшие курсы Комитета государственной безопасности СССР в г. Минске (1984-1985);



· Казахский гуманитарно-юридический университет (2005);



· Мастер спорта по вольной борьбе



Трудовой стаж:



· Помощник чабана колхоза имени Ильича Энбекшиказахского района Алма-Атинской области (1975-1976);



· Инструктор Кербулакского райкома ЛКСМК (1983-1984);



· ПО "Жетысу" (1985);



· Оперуполномоченный Пахтааральского РО, оперуполномоченный Сайрамского РО, оперуполномоченный Управления Комитета государственной безопасности по Чимкентской области (1985-1991);



· Старший оперуполномоченный, начальник секретариата Управления Комитета государственной безопасности по Талдыкорганской области (1991-1995);



· Начальник отделения, заместитель начальника отдела личной охраны Президента Республики Казахстан, заместитель начальника 1-го департамента Службы охраны Президента Республики Казахстан (1995-2002);



· Заместитель начальника Службы охраны Президента Республики Казахстан (2002-2004);



· Первый заместитель командующего Республиканской гвардией (12.2004-01.2006);



· Начальник 1-го департамента - заместитель начальника Службы охраны Президента Республики Казахстан (01.2006-03.2006);



· Начальник Службы охраны Президента Республики Казахстан (03.03.2006-03.2013);



· Командующий Республиканской гвардией Республики Казахстан (03.2013-04.2014)



· Заместитель начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан - Начальник Службы обороны объектов (04.2014-06.2019);



· Заместитель начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан - Командующий Силами особого назначения (с 06.2019)