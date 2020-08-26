Назначен новый ректор УзГУМЯ - Улубек Азизов

22:10 26.08.2020

Ректором Узбекского государственного университета мировых языков (УзГУМЯ) назначен Улубек Ботирович Азизов. Об этом "Газете.uz" сообщили в пресс-службе вуза.



Улугбек Азизов родился в 1979 году в Ташкенте. В 2000 году окончился УзГУМЯ, в 2009 - магистратуру Университета Цукубы (Япония) и в 2015 - докторантуру в Эрфуртском университете (Германия).



В разные годы работал преподавателем и заместителем декана в УзГУМЯ, научным сотрудником Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте, третьим секретарем Управления по делам США и стран Америки Министерства иностранных дел Узбекистана и старшим преподавателем в Академии государственного управления при президенте.



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С 2016 года занимал должность проректора - директора Республиканского научно-практического центра развития инновационных методик обучения иностранным языкам при УзГУМЯ.



Прежний ректор вуза Ганишер Рахимов был освобожден от должности в связи с назначением ректором Денауского института предпринимательства и педагогики Самаркандского государственного университета.