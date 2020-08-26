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Китай почти на четверть сократил поставки газа из стран ЦА
22:22 26.08.2020

В июне импорт трубопроводного газа в Китай снизился до 3,032 млрд кубометров или на 23%, чем в июне прошлого года, сообщает Интерфакс со ссылкой на данные таможенной статистики КНР.

При этом закупки сжиженного газа увеличились на 4% по сравнению с июнем 2019 года.

По данным Интерфакса, две трети потребления Китай покрывает за счет сжиженного природного газа и лишь треть – за счет импорта по трубопроводам. После начала пандемии коронавируса закупки обоих типов газа снизились примерно на 20% в феврале-марте по сравнению с январем. Однако позднее объемы импорта СПГ увеличились, а поставки трубопроводного газа продолжили снижение.

Информагентство ВестиUz сообщило, что это сильно ударило по экспортерам трубопроводного газа – Казахстану, Туркменистану и Узбекистану.

"Эти страны лишись денег не только за сам резко подешевевший газ, но и за его транзит через свою территорию. Убытки исчисляются миллиардами долларов. Особенно пострадали Туркмения и Узбекистан", – пишет узбекское издание.

Предполагается, что это может быть последствием торговой войны США и Китая. Китай согласился увеличить закупки американского СПГ в обмен на отказ американцев повторно увеличивать таможенную пошлину на китайские товары.

Источник - hronikatm.com
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