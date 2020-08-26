Кыргызы за полгода перевели из России в Кыргызстан миллиард долларов

22:54 26.08.2020

В январе - июне 2020 года трудовые мигранты перечислили в Кыргызстан посредством различных систем денежных переводов около $977,3 млн (72 млрд 725 млн рублей). Об этом сообщает национальный банк республики.



По сравнению я аналогичным периодом 2019 года объем денежных переводов из-за рубежа снизился на 13,2% или почти на 149,2 млн (11 млрд 100 млн рублей).



При этом 97,6% от общей суммы денежных переводов или около $953,6 млн (70 млрд 962 млн рублей) поступило от кыргызстанцев, работающих в России.



А из других стран-участниц СНГ - еще $3 млн (223 млн рублей).



Также за полгода в Кыргызстан из стран дальнего зарубежья переведено около $20,7 млн (1 млрд 540 млн рублей), в том числе из США - лишь около $9,9 млн (735 млн рублей).



Отметим, что сумма денег, перечисленных трудовыми мигрантами за полгода в Кыргызстан, сопоставима с доходами бюджета республики за тот же срок. Об этом сообщает "Рамблер".