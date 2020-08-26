Успеют ли негры разнести Америку до выборов? - Le Figaro

23:06 26.08.2020

26 августа 2020 г.

Адриан Жольмес | Le Figaro



Через три месяца после смерти Джорджа Флойда Америка потрясена очередным промахом полиции

"Видео, на котором белый полицейский стреляет в чернокожего мужчину, вызвало беспорядки и разожгло споры по поводу предполагаемого расизма со стороны американской полиции", - пишет корреспондент Le Figaro в Вашингтоне Адриан Жольмес.



"Новый случай жестокого обращения полиции с чернокожим подозреваемым, серьезно раненным в воскресенье во время ареста в городе Кеноша, штат Висконсин, вызвал беспорядки, которые продолжались две ночи подряд", - говорится в статье.



"(...) В воскресенье днем полицию Кеноши вызвали для вмешательства в дело о бытовом насилии. (...) На видеоролике, снятом свидетелем с другой стороны улицы, видно, как двое полицейских пытаются остановить чернокожего мужчину, который отказывается подчиниться. (...) Мужчина идет к своей машине в сопровождении двух полицейских, вытащивших пистолеты. Когда он открывает дверь со стороны водителя, чтобы сесть в машину или забрать какой-либо предмет, полицейский хватает его за майку и семь раз стреляет в спину. Вокруг машины кричат очевидцы. Мужчина, 29-летний Джейкоб Блейк, получил серьезные травмы и был госпитализирован. По словам его отца, его жизнь больше не в опасности, но у него парализованы ноги, хотя пока неизвестно, ли навсегда ли", - описывает журналист.



"(...) Джейкобу Блейку предъявили ордер на арест за сексуальное домогательство и семейное насилие. Адвокат по гражданским правам Бен Крамп, представляющий семью Блейка, сказал, что тот "просто пытался вмешаться в спор". Полицейских отстранили от должности, как это принято в подобных случаях, но их имена не разглашаются", - пишет Le Figaro.



"Видеоролик быстро распространился в социальных сетях и вызвал возмущение. Вечером в воскресенье сотни манифестантов вышли на улицы Кеноши. Акции протеста быстро переросли в столкновения с полицией возле места стрельбы. (...) Полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать протестующих, скандирующих "Нет справедливости, нет мира!" - один из лозунгов движения Black Lives Matter, "Жизни черных имеют значение").



"(...) В обстановке крайней напряженности вокруг расовых проблем и насилия со стороны полиции дело сразу же стало политическим. Висконсин является ключевым штатом на президентских выборах, и в нем очень сильно ощущается разделение на демократов и республиканцев", - комментирует Жольмес.



"Губернатор-демократ Висконсина Тони Эверс немедленно встал в позицию обвинения полиции, - говорится в публикации. "Хотя мы не знаем еще всех подробностей, мы точно уверены в том, что он не первый чернокожий мужчина или человек, в которого выстрелили, которого ранили или безжалостно убили представители правоохранительных органов у нас в штате или в стране", - сказал он. Эверс также пообещал потребовать действий от "местных выборных должностных лиц, которые слишком долго игнорировали расизм в нашем штате и в нашей стране". (...) Бен Виклер, секретарь Демократической партии в Висконсине, назвал этот случай "симптомом смертельной болезни превосходства белых и расизма, с которой необходимо бороться и победить".



"Джо Байден, кандидат в президенты от Демократической партии, сделавший из расовой справедливости одну из главных тем своей кампании, призвал к "немедленному, полноценному и прозрачному расследованию и к тому, чтобы полицейские ответили за свои действия". "Этим утром страна вновь просыпается с печалью и гневом из-за того, что еще один чернокожий американец стал жертвой применения чрезмерной силы. Эти выстрелы пробивают душу нашей нации", - прокомментировал Байден.



"Местные республиканские официальные лица и профсоюз полиции обвинили политиков-демократов в использовании этого дела для достижения своих целей и в принятии поспешных решений. "Как всегда, распространяемое в настоящее время видео не отражает всех тонкостей инцидента", - заявил в коммюнике Пит Дитес, глава профсоюза полицейских Кеноши. Он назвал заявление губернатора "совершенно безответственным". Республиканцы также осудили беспорядки и буйное поведение протестующих, что перекликается с темой закона и порядка, которую использует в своей кампании Дональд Трамп", - резюмирует Адриан Жольмес.



Источник: Le Figaro