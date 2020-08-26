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    Туркменистан   | 
В Ашхабаде идет строительство очередного монумента в круговой дорожной развязкеВ Ашхабаде идет строительство очередного монумента в круговой дорожной развязке
00:00 27.08.2020

Посол франции Франсуа Делаус опубликовал фотографии с места строительства монумента, который возводят в Ашхабаде в центре круговой дорожной развязки на пересечении проспектов имени Сапармурата Туркменбаши и Героя Атамурата Ниязова.

Напомним, что новый памятник в виде куба с восьмиконечными звездами на гранях, напоминающий ашхабадский загс, планируется сдать ко Дню независимости, который отметят в сентябре.

Возведением монумента занимается фирма "Nusay yollary", принадлежащая зятю президента. По крайней мере частично проект профинансируют местные бизнесмены – члены СППТ.

В конце июня президент Гурбангулы Бердымухамедов лично проконтролировал ход строительства перекрестка.

Монумент вошел в список значимых объектов, строительству которых отдан приоритет в условиях экономического кризиса.

Источник - Хроника Туркменистана
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1598475600
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