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Три в одном. В Душанбе пройдет праздник тыквы, дыни и арбуза
00:47 27.08.2020

Из-за пандемии все три праздника решили объединить

В торговом центре "Мехргон" 30 августа состоится праздник тыквы, дыни и арбуза. Фермеры со всех районов страны выставят на выставку-продажу свой урожай бахчевых.

Отмечается, что в связи с распространением коронавируса и риском заражения горожан, а также соблюдением рекомендаций республиканского штаба по противодействию распространения COVID-19, Минсельхоз принял решение в этом году провести эти праздники в один день, сообщает НИАТ "Ховар" со ссылкой на Министерство сельского хозяйства Таджикистана.

В этот же день будет организована ярмарка по продаже сельхозпродукции, которая позволит жителям и гостям столицы приобрести сельхозпродукцию по доступным ценам, сообщили в Минсельхозе.

В соответствии с указом президента от 13 декабря 2018 года о проведении фестивалей, выставок, праздников и конкурсов народных традиций и ремесел в Республике Таджикистан на 2019-2021 годы, в последнее воскресенье августа отмечается Праздник тыквы, в первую субботу сентября Праздник дыни и арбуза.

Эмомали Рахмон в августе 2019 года также подписал распоряжение об объявлении Праздника винограда и Праздника яблок.

В соответствии с ним, ежегодно в третью субботу августа будет проводиться Праздник винограда и в третью субботу сентября - яблок. Однако в этом году Праздник винограда еще не состоялся.

Бахманер Надиров

Источник - ASIA-Plus
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