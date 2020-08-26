На одного казахстанца приходится 1 миллион тенге задолженности?

00:56 27.08.2020

Пандемия COVID-19 внесла свои коррективы в экономическую ситуацию в Казахстане, однако уровень закредитованности казахстанцев и до карантинных ограничений и кризиса был высоким. Сейчас же именно физлица, скорее всего, станут источником головной боли для казахстанских коммерческих банков. Как соотносится зарплата рядового казахстанца с уровнем закредитованности в разных регионах Казахстана, и чем сегодняшняя ситуация это обернется для экономики страны – в материале Егора ВАСИЛЬЕВА



Финансирование экономики в Казахстане снижается, в то время как потребительские займы уже практически сравнялись по объемам с кредитами юрлиц. Так, суммарный объем кредитования казахстанскими банками экономики и населения на конец июня 2020 года составил 13 триллионов 927,1 миллиарда тенге (более 30 млрд $), уменьшившись за месяц на 0,3%. При этом объем кредитов юридическим лицам уменьшился на 2%, до 7 триллионов 141 миллиарда тенге (около 16 млрд $), а вот кредиты физическим лицам увеличились на 1,5%, до 6 триллионов 786,1 тенге миллиарда тенге (около 14 млрд $).



Кто брал кредиты?



На конец 2019 года общий объем выданных в стране кредитов составлял те же самые 13,9 триллиона тенге, но тогда доля корпоративных кредитов составляла 52% от общего объема займов, теперь же она практически сравнялась с объемами кредитования населения. Рост потребительских кредитов внутри общей суммы продолжается с 2018 года – тогда общий объем кредитов составил 13,8 триллиона, но бизнес и производство в 2018 году заняли 7,8 триллиона тенге, а физические лица взяли кредитов на сумму 5,3 триллиона тенге. То есть на протяжении последних двух лет общий объем выданных казахстанскими банками кредитов не изменился, но произошло внутреннее перераспределение этой суммы в пользу займов физлиц. Говоря о качестве кредитного портфеля, в Национальном Банке Казахстана отмечают снижение доли безнадежных займов с просрочкой более 90 дней с 9,4% в мае 2020-го до 9% в июне текущего года от совокупного размера кредитного портфеля. Но тут проблема в том, что основное снижение задолженности приходится на корпоративный сектор, население же, которое все более активно занимает у банков, свою просрочку не снижает. А учитывая, что, по данным исполнительного директора Первого кредитного бюро Асем Нургалиевой, в настоящее время около 80% заемщиков в Казахстане имеют задолженность по беззалоговым кредитам размером в среднем 300 тысяч тенге, именно физлица могут стать источником головной боли для казахстанских коммерческих банков. "Если брать все кредиты казахстанцев, включая автокредиты и ипотеку, то на одного жителя страны приходится 1 миллион тенге задолженности", –говорит Нургалиева.

"Конечно, если сравнить эту цифру со средней зарплатой, которая в марте в стране составляла 204 тысячи тенге (486$), можно прийти к выводу, что казахстанцы перекредитованы. Но если исходить из того, что 80% заемщиков имеют задолженность по беззалоговым займам не более 300 тысяч тенге (715$), то очевидно, что мы пока не можем говорить о проблеме закредитованности казахстанцев", – отмечает исполнительный директор Первого кредитного бюро.



Действительно ли средняя зарплата равна среднему уровню кредита?



Тут стоит отметить, что средняя зарплата в Казахстане по данным правительства по итогам июля увеличилась даже в сравнении с весенними данными Нургалиевой и составила 212 тысяч тенге в месяц (505$), подтянувшись к среднему размеру потребкредита в 300 тысяч тенге. Но здесь следует учитывать сразу несколько нюансов: во-первых, этот показатель берется до социальных и налоговых вычетов, то есть на руки казахстанцы в среднем получают меньше 200 тысяч тенге. Во-вторых, считает финансовый эксперт Расул Рысмамбетов, при исчислении среднего дохода в стране необходимо вычитать из этого показателя доходы самых богатых и самых бедных слоев населения – и тогда, по его расчетам, ежемесячный доход на руки в стране составляет от 100 до 110 тысяч тенге, то есть вдвое меньше официального показателя. "Есть еще и региональный разрез доходов, – продолжает Рысмамбетов. – Самая высокая медианная зарплата в Алматы, Нур-Султане, Атырауской области, в остальных регионах средняя зарплата ниже 100 тыс. тенге (238$). При этом минимальный прожиточный минимум в Казахстане, по официальной статистике, составляет 31 тысячу тенге на человека. Если сопоставить этот показатель с расходами казахстанцев, в том числе - и по обслуживанию кредитов, то это какая-то фантастическая сумма", – считает он. Региональный срез средних зарплат действительно показателен: согласно официальным данным, во втором квартале 2020 года самая высокая средняя оплата труда наблюдается в Атырауской области – 386 тысяч 400 тенге (922$), в прошлом году она равнялась в регионе 325 тысячам тенге (775$). На втором месте находится Мангыстауская область со средней зарплатой в 317 тысяч 700 тенге, что почти на 30 тысяч больше, чем в прошлом году. В Нур-Султане среднемесячная оплата труда равна 282 тысячам 500 тенге, уменьшившись по сравнению с 2019 годом на 5 тысяч тенге. В Алматы во втором квартале она составила 238 тысяч 700 тенге, что почти на 9 тысяч больше, чем в прошлом году. Ну, а далее следует металлургический и угольный Карагандинский регион – 200 тысяч 600 тенге, в Западно-Казахстанской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Актюбинской, Туркестанской и Алматинской областях средняя зарплата находится в диапазоне от 190 до 165 тысяч тенге. Самая низкая среднемесячная зарплата в Северо-Казахстанской области – 159 тысяч 300 тенге, в последней тройке по уровню средних зарплат также расположились Жамбылская область и город Шымкент – 162 тысячи и 164 тысячи 200 тенге соответственно.



Продолжение следует...