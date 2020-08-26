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Тимур Зульфикаров заявил, что раздаст 2 млн рублей премии бедным людям Таджикистана
01:10 27.08.2020

Получивший премию "Звезды Содружества" в размере 2 млн. рублей русскоязычный таджикский поэт и прозаик Тимур Зульфикаров намерен раздать эти деньги бедным людям. Об этом "Азия-Плюс" сообщил сам поэт, который не скрывал свою радость, что стал лауреатом.

Межгосударственная премия "Звезды Содружества" состоит из денежного вознаграждения, диплома, почетного знака лауреата премии и удостоверения к нему. В каждой из номинаций присуждаются премии в размере 2 млн. рублей.

"В течение пяти лет я жил в очень большой бедности. У меня, как говорится, рваные туфли и майки. Я воспеваю дервешей, и сам им стал. В 84 года не очень приятно быть дервишем. Что касается премии, то вокруг меня много бедных людей, я просто помогу многим людям, которые живут очень плохо. Мне кажется, что деньги Бог дает людям, чтобы они помогали более бедным", - сказал Тимур Касымович.

Он поблагодарил президента Эмомали Рахмона за то, что он вернул его на родину:

"Я рад и очень благодарен нашему президенту, благодаря которому я вообще вернулся на родину. Я всегда ощущаю его внимание ко мне. Великая литература всегда протекает про великих правителях", - сказал поэт.

Он отметил, что не будет тратить деньги на то, чтобы напечатать свои книги:

"Я против того, чтобы автор на свои деньги печатал свои книги. Пусть другие печатают, а не автор",- отметил Зульфикаров.

Межгосударственная премия "Звезды Содружества" учреждена Советом по гуманитарному сотрудничеству государств-участников СНГ (СГС) и Межгосударственным фондом гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ (МФГС) в области науки и образования, культуры и искусства, гуманитарной деятельности.

Тимур Зульфикаров на днях отметил свое 84-летие. Мы побеседовали с поэтом в тот день, и узнали, как он отмечает свой праздник, как живет в период пандемии, что нового в его творчестве.

Мусо Бобоходжиев

Источник - ASIA-Plus
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