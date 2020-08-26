"Ответочка" за генерала: Боевиков в Сирии умыли кровью

01:12 27.08.2020

Русские военные знают, что такое "око за око"



Виктор Сокирко

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Геннадий Шорохов



Вряд ли это можно назвать стечением обстоятельств или заранее спланированной операцией, но именно с 18 августа, когда в Сирии при подрыве на фугасе погиб военный советник генерал-майор Вячеслав Гладких, активизировались действия ВКС РФ. Причем большей частью именно в том регионе, где погиб генерал. По боевикам ударили из всех "стволов", сообщалось, что были задействованы и корабли ВМФ, которые нанесли удар из Средиземного моря крылатыми ракетами "Калибр" по ключевым позициям террористов в глубине провинции Идлиб.



На счет "Калибров" официального подтверждения не последовало, но вот обычно молчаливое и скупое на предоставлении информации по боевым действиям в Сирии российское Минобороны, выдало сейчас достаточно подробное сообщение: "Ударами авиации ВКС России и ВВС Сирии, огнем артиллерии и действиями разведывательно-поисковых групп специального назначения в районе „белой пустыни" ликвидировано 327 боевиков, уничтожено 134 укрытия, 17 наблюдательных пунктов, 7 складов с материальными средствами и 5 подземных хранилищ вооружения и боеприпасов".



Также отмечается, что "разрозненные банды" в этом районе "пополняются боевиками, прошедшими специальную подготовку на юге и юго-востоке Сирии на оккупированных США территориях зоны Эт-Танф и сирийского Заевфратья". Минобороны намерено продолжить операцию по очистке "белой пустыни" от остатков бандгрупп "до полного уничтожения действующих там подконтрольных США вооруженных отрядов".



Здесь можно обратить внимание на точность цифр в сообщении Минобороны. Со складами и укрытиями все понятно - точность ударов авиации, да и крылатых ракет тоже, обычно подтверждаются средствами объективного контроля (глава информационного ведомства МО генерал Игорь Конашенков любит демонстрировать такие "картинки"). Как посчитали уничтоженных боевиков в таком количестве? Здесь можно предположить, что вслед за ударами с воздуха и огня артиллерии, на "зачистку" территории пошли спецназовцы и так называемые "вагнеровцы", которые добили уцелевших, а заодно, поставив мелком крестики на трупах, их пересчитали.



Такой вот своеобразный отчет по боевым действиям в период с 18 по 24 августа, который иначе как местью за погибшего генерала Гладких не назовешь. А еще это мощное предупреждение как самим боевикам, так и их покровителям, в том числе из США, что "ответочка" за потери среди российских военнослужащих непременно прилетит. Ну, и "жировка" по счетам для убедительности прилагается.



Здесь можно вспомнить, что месть за сбитые в Сирии самолеты и вертолеты следовала всегда, хотя об этом не особо распространялись. Например, за сбитый штурмовик Су-25СМ майора Романа Филипова (летчик подорвал себя гранатой, будучи окруженным боевиками после приземления на парашюте), ответили ракетно-бомбовыми ударами и несколькими операциями в районе падения самолета. Были уничтожены десятки боевиков и их командиров.



Могло бы показаться, что без ответа остался случай с атакой истребителя F-16 ВВС Турции на российский фронтовой бомбардировщик Су-24М, произошедший в ноябре 2015 года. Экипаж сбитого самолета катапультировался, командир подполковник Олег Пешков тогда погиб во время приземления на парашюте в результате обстрела с земли, штурман капитан Константин Мурахтин приземлился вне зоны обстрела и был эвакуирован сирийским спецназом на авиабазу "Хмеймим".



Так вот, туркам все-таки пришлось за это ответить, пусть и опосредованно. Турция, ввязавшись в военную кампанию в Идлибе на северо-востоке Сирии (с 1марта - операция "Весенний щит), понесла там серьезные потери в живой силе, численность погибших превышает сотню военнослужащих. 34 из них были ликвидированы авиаударом ВКС России по турецкому укрепленному пункту. Президент Эрдоган провел совещание в Анкаре по этому поводу, однако претензий России не выставил.



О том, что русские умеют мстить, хорошо помнят и американцы, которым сейчас Минобороны РФ сделало тонкий намек на их деятельность в Сирии, связанную с подготовкой террористов. Здесь можно вспомнить случай, как советские летчики ответили на сбитый истребителями F-86 ВВС США пассажирский лайнер Ил-12 над Китаем 27 июля 1953 года. Война в Корее в то время уже была завершена, советские авиационные полки отправились домой и вроде как мир, по крайней мере, в воздухе. И тут такой коварный удар по гражданскому самолету, на борту которого находилось несколько десятков пассажиров.



"Ответочка" прилетела через два дня. Американский Boeing RB-50G "Суперкрепость", переоборудованный под ведение авиаразведки, который летел вдоль границы СССР на Дальнем Востоке, был атакован советскими истребителями МиГ-17. Американских пилотов строго проинструктировали перед вылетом держаться от берега не ближе 12 морских миль, что они и соблюдали - в момент атаки "Суперкрепость" находилась в 40 милях от мыса Поворотный (Приморский край) в районе острова Аскольд.



Два истребителя буквально развалили американский самолет-разведчик на части ракетно-пушечным огнем. Из 17 членов экипажа выжить удалось лишь одному - его подобрал в воде американский корабль. Пилотов - капитана Александра Рыбакова и старшего лейтенанта Юрия Яблоновского, отомстивших американцам за сбитый Ил-12, наградили орденами Красного Знамени. А американцы хорошо запомнили этот урок и больше на пассажирские самолеты СССР и России не нападали.



- Есть такое понятие в военном, да и не только, лексиконе, как "ответный огонь", - говорит исполнительный секретарь Международного союза общественных объединений ветеранов "Боевое братство" Геннадий Шорохов. - Это не месть, не вендетта, не око за око, а именно применение оружия в ответ на агрессивные действия противника. Ответный огонь, как правило, должен быть более мощным, чтобы нанести неприятелю наибольший урон и отбить у него охоту к наступлению.



В том же Афганистане наши войска в случае обстрелов со стороны "духов" использовали все имеющиеся средства огневого поражения, в том числе "Грады", артиллерию, вертолеты, авиацию. У моджахедов такого тяжелого оружия не было и они предпочитали не вступать в открытый огневой контакт, а действовали из засад и активно использовали минирование.



Конечно, в случае гибели боевых товарищей, ответный огонь был особенно яростным и наказание противника порой носило жестокий характер - и кишлаки с лица земли стирали, и пленных старались не брать.



За время войны в Афганистане погибло три советских генерала - все они были летчиками. Это заместитель командующего ВВС Туркестанского военного округа Вадим Хахалов, заместитель главного военного советника Петр Шкидченко и советник командующего ВВС Афганистана Николай Власов.



Естественно, что проводились специальные операции, чтобы забрать их тела, наносились "удары возмездия" по тем районам, где они погибли. Так что нынешняя операция в Сирии с большим количеством уничтоженных боевиков, является ни чем иным как ответ на гибель генерала Вячеслава Долгих. Все правильно, по законам военного времени.



Вспомнилась и вот какая история "огня возмездия", свидетелем которой довелось стать в Афганистане автору этих строк. Командиру 103-й воздушно-десантной дивизии генерал-майору Павлу Грачеву (впоследствии ставшему министром обороны) 1 января 1988 года исполнилось 40 лет, то есть празднование Нового года плавно перетекло в день рождения комдива. Уж как он все это отмечал в компании своих заместителей и старших офицеров штаба 40-й армии доподлинно неизвестно (лейтенантов на такие мероприятия не приглашают), однако ранним утром первого января гарнизон содрогнулся от залпов "Градов". С территории 14-го городка, где базировался штаб дивизии, 350-й ПДП, 1179-й артполк и отдельные батальоны, огонь из реактивных установок прежде не открывался, а тут такое!



Потом выяснились подробности. Уже через несколько часов после полуночи, "поздравить" десантников решились и моджахеды, запустив по расположению дивизии два "эрэса" - реактивных снаряда, чего ранее себе не позволяли. Пульнули неудачно - один снаряд разорвался на территории автопарка, второй вообще не долетел даже до колючей проволоки ограждения. Однако взрывы услышали в гуляющей компании, и Грачев вопросительно посмотрел на начальника артиллерии.



Тот взялся за телефонную трубку и запросил наблюдателя на вышке (была такая на хлораторной, метров 15?20 высотой): "Сынок, пуски засек?". "Так точно!", - отрапортовал боец. То есть координаты были и Грачев, не поднимаясь из-за стола, приказал выкатить реактивную батарею на позицию и дать пару залпов "Градами" по тому месту, откуда прилетели "эрэсы". "Может, сорок? - уточнил начальник артиллерии. - Ну, в честь дня рождения". Грачев утвердительно кивнул головой и улыбнулся: "Чтобы запомнили".



К слову, это была обычная практика подавления огневых точек моджахедов, которые прозвали Грачева "злым Пашей" и старались уйти из района, узнав, что там будет проводиться боевая операция под его командованием. До отъезда Грачева на учебу в академию Генштаба, обстрелов 14-го городка в Кабуле больше не проводилось.