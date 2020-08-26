Эмомали Рахмон выдвинут кандидатом в президенты Таджикистана

01:13 27.08.2020

Президентские выборы в Таджикистане состоятся 11 октября.



Действующего президента республики в очередной раз в кандидаты на пост главы государства выдвинула Федерация независимых профсоюзов Таджикистана.



В Душанбе сегодня прошел очередной съезд Федерации независимых профсоюзов Таджикистана, на котором действующий президент Эмомали Рахмон был выдвинут кандидатом в президенты республики, в очередной раз.



Таким образом, на сегодняшний день своих кандидатов в президенты выдвинули Федерация независимых профсоюзов страны, и четыре из семи политических партий.



Кандидатом от Аграрной партии выдвинут лидер партии Рустам Латифзода.



Социалистическая партия выдвинула своего председателя Абдухалима Гаффорова.



Также своего лидера Саиджафара Усмонзода выдвинула Демократическая партия Таджикистана.



Партия экономических реформ Таджикистана тоже выдвинула в кандидаты своего лидера Рустама Рахматзода (Кудратова).



В начале сентября своих кандидатов на предвыборных съездах выдвинут Коммунистическая партия и правящая Народно-Демократическая партия страны.



Между тем, лидер Социал-демократической партии Таджикистана Рахматилло Зойиров решил не выдвигать свою кандидатуру на пост президента Таджикистана.



Президентские выборы в Таджикистане состоятся 11 октября.



Аваз Юлдашев