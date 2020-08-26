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Шеф протокола Трампа угрожал подчиненным казахской камчойШеф протокола Трампа угрожал подчиненным казахской камчой
01:15 27.08.2020

Как выяснилось, плеть была подарена чиновнику делегацией из Казахстана

Выпивал, ругался и махал кнутом - таким запомнили коллеги экс-главу протокола, пишет The Washington Post. Сейчас поведение Шона Лоурела расследует служба внутренней безопасности госдепартамента.

Когда Соединенные Штаты принимают иностранных лидеров и высокопоставленных лиц, мало кому известная служба в госдепартаменте отвечает за каждую деталь, от раскладки президентских поздравлений до рассадки гостей и составления меню. Офис главы протокола блюдет правила приличия и хранит традиции в целях подготовки успешных переговоров. Но именно в этой службе сотрудники пожаловались на внутренние нарушения этикета и протокола, допущенные назначенцами администрации президента Дональда Трампа.

Жалобы привели к расследованию со стороны внутренней службы госдепартамента, которая в мае подготовила отчет. Там говорилось, что бывший начальник протокола Шон Лоулер совершил то, что можно назвать "насилием на рабочем месте", а Кем Хендерсон, нынешний руководитель протокол, и Мэри-Кейт Фишер, ее заместитель, "не сообщили" о таком поведении, что "нарушает политику госдепартамента".

Согласно отчету, полученному The Washington Post, официальные лица работали в атмосфере криков, проклятий, "чрезмерного употребления алкоголя", а также запугивания и жестокого обращения.

"Г-н Лоулер обладал взрывным характером и регулярно бросал бумаги и папки, - говорится в отчете о его пребывании в должности с декабря 2017 года по июль 2019 года. - Несколько сотрудников сообщили, что он замахивался плетью в офисе и что, учитывая его поведение, эти действия заставили их опасаться физического вреда".

Кнут, называемый в отчете "плетью для верховой езды", кстати говоря, был подарен Лоулеру делегацией из Казахстана, сообщает издание. "От сотрудника поступила устная жалоба на этот хлыст, адресованная г-же Хендерсон, которая в ответ отнесла кнут в свой офис на хранение и проинформировала Лоулера, что он больше не должен носить плеть с собой ни при каких обстоятельствах", - говорится в отчете.

Общественность узнала о проблемах в службе протокола в июне 2019 года, после того как Лоулер был отстранен от работы из-за жалоб на его поведение, включая размахивание камчой. Сам экс-шеф прокола в ответ на обвинения заявил, что они "до смешного оскорбительны и не соответствуют действительности". Представитель госдепартамента добавил: "Возмутительно, что в прессу просочилась служебная записка по кадровым вопросам, в которой содержатся необоснованные обвинения".

При любой администрации работа в службе протокола связана с изнурительными переработками, частыми перелетами и соблюдением непривычных культурных норм других народов. Например, однажды по недосмотру протокола президент Барак Обама подарил премьер-министру Великобритании Гордону Брауну коробку DVD-дисков, закодированных для Соединенных Штатов и недоступных для просмотра в Великобритании, что было осмеяно в британских СМИ.

Но официальные лица, работавшие при обеих администрациях, заявили, что офис никогда не испытывал такого страха и нарушений в деятельности, как при Шоне Лоуреле.

Источник - forbes.kz
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