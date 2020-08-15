Как изменила Казахстан вторая волна коронавируса, - В.Волков

06:27 27.08.2020

15.08.2020

Виталий ВОЛКОВ, DW



Казахстан выходит из повторного карантинного режима, вызванного второй волной эпидемии COVID-19. Но к прежней жизни, считают опрошенные DW эксперты, страна вернется еще не скоро, если вернется вообще.



В Казахстане с 17 августа ожидается смягчение карантинных ограничений. Эти меры были введены 5 июля на две недели в связи со второй волной коронавируса, и президент страны Касым-Жомарт Токаев дважды их продлевал. Последний раз - до 17 августа. А 11 августа премьер-министр Аскар Мамин поручил правительству представить поэтапный план смягчения карантина. 12 августа объявлено о возможном возобновлении авиасообщения с рядом стран, в том числе - с Германией и Россией.



Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой заявляет, что статистика по коронавирусу позволяет говорить о том, что вторая волна эпидемии пошла на спад. При этом Минздрав продолжает вести раздельный подсчет случаев COVID-19 и так называемой "внебольничной пневмонии", или пневмонии с отрицательным ПЦР-анализом, хотя Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает в Казахстане такую пневмонию формой коронавируса. Именно эта болезнь в июле своей брутальностью вызвала шок в обществе и вынудила власти повторно вводить карантинные меры.



Игры со статистикой пандемии



"В наших условиях пневмония оказалась гораздо более летальной, чем сам коронавирус. Первоначальные данные, на которые ориентировалось общество, оказались заниженными. Была путаница со статистикой по вирусу и пневмонии. А когда их стали сводить вместе, то обнаружилось, что у нас большие проблемы", - поясняет политолог Айдос Сарым.



И теперь, по его описанию, казахстанцы живут в режиме ежедневных сводок с фронта. "Не хватает только Левитана, который своим знаменитым голосом торжественного объявлял о потерях и взятии высот, - говорит он. - Те данные, которые мы имеем сегодня - около ста тысяч заболевших - это уже реальная картина".



По оценке его российского коллеги Андрея Грозина, власть в Казахстане демонстрирует явную нерасторопность. "Имея немалую денежную подушку безопасности, можно было не тратить время на слабо продуманные карантинные меры весной, а подготовить больничный фонд, сделать запас фармацевтических средств. Многие считают, что что медицинское руководство Казахстана не вполне владеет ситуацией и играет со статистикой, пытается преуменьшить проблему, чтобы сбить явно нарастающее социальное недовольство", - отмечает руководитель отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ.



Коронавирус и казахстанские идеологемы



Летняя волна эпидемии всерьез повлияла на политическую жизнь в республике. "Самое главное, что сделал вирус - он обнулил прежние идеологемы. Казахстан уже не сможет утверждать, что он лидер региона и преуспевающая страна. Теперь приходится говорить о преодолении безработицы и нищеты", - констатирует Айдос Сарым.



Но полностью подсчитать ущерб, по его словам, можно будет только после того, как карантин будет окончательно снят. "А затем встанет вопрос: насколько эффективны предложенные властью экономические и социальные программы, - предсказывает политолог. - Пока прорывных проектов не видно. А те, что есть, либо сырые, либо сырьевые".



По информации Андрея Грозина, опаснейшая пневмония в Казахстане продолжает бушевать, хотя статистика и говорит о спаде эпидемии. И на этом фоне социальная ситуация в Казахстане сегодня - очень напряженная. "Практически в каждой семье кто-то заболел, кто-то из знакомых умер, кто-то заболеет завтра. Ситуация с социальной защищенностью неопределенная. Государство кидает населению какие-то деньги, но не всем, и не всегда", - говорит собеседник DW.



Он считает, что от белорусского сценария "казахстанское общество удерживает сохранившаяся с благополучных времен "жировая прослойка" и привычка, что власть - это нечто сакральное". Но если не удастся справиться с ростом числа умерших, любая искра может, по его оценке, перерасти во взрыв.



Киргизский пример для Касым-Жомарта Токаева



Грозин обращает внимание на то, что летняя волна эпидемии с высокой смертностью - не сугубо казахстанский феномен. То же наблюдается в Киргизии, которая, по данным The New York Times, в конце второй декады июля оказалась мировым лидером по числу новых случаев и смертей за неделю.



"И в Киргизии критика президента Сооронбая Жеенбекова идет по нарастающей. Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву нужно приготовиться к чему-то подобному, учитывать опыт Киргизии, где так называемая внебольничная пневмония началась примерно на неделю раньше и привела к острым спорам в обществе о намеченных на 4 октября выборах, - отмечает Андрей Грозин. - Люди говорят: надо не выборы проводить, а заниматься эпидемией".



Ситуацию в Казахстане, по его оценке, усугубляет то обстоятельство, что страна не привыкла к подобным потрясениям. Падение цен на нефть, вирус и транзит власти вызвали рост пессимизма. "Сейчас по устоявшейся конструкции отношений рядового гражданина и государства нанесен сильнейший удар", - считает эксперт и обращает внимание на то, что президент Казахстана едва ли не первым из постсоветских лидеров отправил президенту России поздравление в связи с регистрацией "вакцины "Спутник V".



Сделано это из прагматических соображений, своих антивирусных ресурсов у Казахстана нет, и в Нурсултане рассчитывают получить российскую вакцину, полагает Грозин. Между тем заявленные Россией мощности производства по 5-10 миллионов недостаточны для самой России. Но, продолжает он, "в Нурсултане готовы хвататься за любую соломинку, поскольку власти надо в пожарном порядке демонстрировать обществу способность решать главную проблему".



Возможно, однако, что Касым-Жомарт Токаев все-таки надеется, что Москва сделает исключение для такого важного союзника, как Казахстан, и пришлет хоть что-то, полагает Андрей Грозин.



ТЕМ ВРЕМЕНЕМ



Пневмония вернула "двоевластие"?



Председатель Совета Безопасности встретился с Премьер-Министром Аскаром Маминым. Фото : primeminister.kz



На этой неделе Нурсултан Назарбаев заслушал доклад премьер-министра Казахстана Аскара Мамина об итогах экономического развития страны за семь месяцев текущего года, а также обсудил с ним план работы после преодоления "короновирусного кризиса",- сообщает телеграм-канал Uzyn Qulaq. Кроме того, несмотря на принятый "план поэтапного снятия карантинных мер" с 17 августа (экономика Казахстана просто не выдержит очередного карантина), Назарбаев, напротив, поручил правительству готовиться ко "второй волне" новой коронавирусной инфекции.



Все это, по мнению Uzyn Qulaq, свидетельствует о том, что елбасы после прохождения "посткоронавирусной терапии" и отдыха переходит к прямому управлению страной, минуя президента, которому отводится техническая роль.

Такая ситуация ставит Касыма-Жомарта Токаева в крайне щекотливое положение как внутри страны, так и в глазах президентов других стран, и возвращает в политическую повестку Казахстана понятие "двоевластия", считает Uzyn Qulaq. И на этом фоне лишь подтверждает свой недавний прогноз: Токаев, очевидно возмущенный подобным развитием событий, может раздумывать о предложения опального экс-премьер-министра РК Акежана Кажегельдина выступить "тандемом" в решении застаревших проблем страны, которая находится в глубоком застое. Этот прогноз российских аналитиков может быть основан на том, что они обладают информацией о процессе установления контактов между Токаевым и Кажегельдиным, не напрямую, а через третьих лиц. Кажегельдин, при этом, явно не претендует на должность президента, но будет готов выступить в качестве советника, во всяком случае, на первом этапе. Такой "тандем" обещает быть перспективным для выхода Казахстана из кризиса, заключает Uzyn Qulaq.