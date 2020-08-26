Жуля и Муля. Дочери кремлевского шептуна (Пескова) будут торговать шкурками шанхайского барса

06:42 27.08.2020

Дочь Пескова будет торговать шкурами и кожей

Алексей Иванов



Instagram-блогер(ка) Лиза Пескова, дочь пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова, 24 августа зарегистрировала новую компанию "Лиза и Саша".



В качестве направлений деятельности фирмы указаны производство одежды из кожи, спецодежды, меховых изделий, нательного белья, оптовая торговля шкурами и кожей.



ООО "Лиза и Саша" зарегистрировано в Москве в бизнес-центре "Атмосфера" (стоимость аренды одного квадратного метра под офис составляет от 25 тысяч рублей в год) рядом со станцией метро "Менделеевская".



Двадцатидвухлетняя Елизавета числится генеральным директором и единственным собственником компании.



А что за "Саша"? Это 20-летняя гражданка USA Александра Жулина, поп-певица (под псевдонимом Алексия) и студентка факультета международных экономических отношений МГИМО. Сводная сестра Лизы. Дочь нынешней жены Дмитрия Пескова фигуристки Татьяны Навки от брака с тренером по фигурному катанию Александром Жулиным.



Пескова, Жулина

Если Саша Жулина родилась в Нью-Йорке, то Лиза Пескова - в Анкаре, где тогда работал Песков-старший. С нулевых обитает во Франции, успела поучиться в интернате в Нормандии, школе Ecole des Roches в Париже, московском Институте стран Азии и Африки и парижской бизнес-школе, обзавелась дипломом маркетолога, прошла полугодовую стажировку в Louis Vuitton и полугодовую стажировку в Европарламенте, поступила в магистратуру МГИМО на факультет международных отношений. Различные ресурсы сообщали о британском (либо французском - как у мамы Екатерины Солоцинской, бывшей супруги Пескова) гражданстве Елизаветы; сама девушка такую информацию опровергла. В начале 2017-го она стала советником по молодежному предпринимательству Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма в России "АВАНТИ". Вскоре завела подружек из среды московской либеральной оппозиции, летом 2017-го замечена в штабе будущего мундепа Люси Штейн. В 2019 году презентовала собственную коллекцию одежды, а также мелькнула на антипутинской либер-акции, писала в блоге на сайте "Эха Москвы" о "беспределе со стороны силовиков". Накропала письмо с требованием "пересмотреть дела политзаключенных". В январе 2020-го дала нашумевшее интервью Forbes: поведала о "мирных митингующих в Москве" (которые всего лишь "создают некоммерческие организации, движения, стремятся принять участие во власти"), повторила тезис о "конкретном беспределе от правоохранительных органов", заявила о своем скептическом отношении к слову "патриот" ("Так как я считаю себя космополитом, как и многие миллениалы. Я считаю себя человеком мира, и если я что-то хочу делать, то я делаю это не для какой-то страны. Я вообще родилась в Турции, жила во Франции, то есть у меня нет какой-то любимой страны") и посетовала, что "в России очень много псевдопатриотов, которые кричат "Крым наш"...". В марте Лиза зарегистрировала компанию Speransa Digital&Communications в сфере digital-маркетинга и консалтинга, став единоличным владельцем оной. Вместе с Ассоциациеи выпускников МГИМО и российским секретариатом Трианонского Диалога запустила проект конкурса профессиональных студенческих стажировок в европейских структурах (Брюссель, Страсбург). Является вице-президентом НКО "Фонд развития франко-русских исторических инициатив". Называет себя "человеком мира" и "приверженцем демократических ценностей", объясняет, что ее точка зрения не сопадает "с мнением большинства". Призналась на днях в Instagram: "Люблю все мрачное (любимый мультик - "Труп Невесты" Тима Бертона) и зачастую тону в бесконечном потоке мыслей о бытии и мироздании. Часто гружусь, поэтому и люблю выплескивать все на бумагу от руки. Говорю на англииском, французском и собираюсь продолжить учить турецкий и арабский. Помешана на здоровои форме и уходах за собой. 7 лет занималась бальными и латино-американскими танцами, один раз даже выступала в Тодесе, но продолжила заниматься с партнером. Основным талантом всегда было рисование, но творчество давно ушло на второй план. Социально-политические вопросы меня интересуют больше".



Вечером 26 августа Лиза Пескова подтвердила РБК достоверность сведений о создании ООО "Лиза и Саша": "Да, мы с Сашей занимаемся совместным брендом. Не хотели раскрывать никаких подробностей и держали все в секрете, но произошел слив информации, так как зарегистрированная компания появилась в общем доступе. Речь идет не только о бренде одежды. Ничего более комментировать не будем, все новости после запуска".