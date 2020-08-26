ООН придумало Елбасы новый почетный титул - "Чемпион за мир, свободный от ядерных испытаний". Троллят?.

08:34 27.08.2020

В ООН объявили о присвоении нового статуса Назарбаеву

Он удостоился статуса "Чемпион за мир, свободный от ядерных испытаний".



Фото : Укибай27 августа 2020, 10:09

Первый Президент Казахстана – Елбасы Нурсултан Назарбаев удостоился статуса "Чемпион за мир, свободный от ядерных испытаний", передает zakon.kz.



Об этом было объявлено на Специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, организованной по случаю Международного дня действий против ядерных испытаний – 29 августа, сообщили в МИД РК.



Исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Лассина Зербо инициировал присвоение Нурсултану Назарбаеву нового статуса в знак признания особого исторического вклада Казахстана в период его руководства в глобальные усилия по построению безъядерного мира.



Беспрецедентное решение Елбасы о закрытии 29 августа 1991 года Семипалатинского ядерного полигона – одного из крупнейших в мире, было признано не только первым в истории человечества юридическим запретом на проведение ядерных испытаний, но и стало весомым основанием для учреждения Международного дня, - отмечают в МИД РК.



Казахстан первым в мире сделал реальный шаг к всеобщему ядерному разоружению. 29 августа 1991 года Указом Президента Казахской ССР Нурсултана Назарбаева был закрыт Семипалатинский полигон. Мировое сообщество считает, что это был беспрецедентный шаг и личный вклад Елбасы в глобальную международную безопасность.За сорок лет на полигоне прогремело 456 взрывов. Позже ученые подсчитают – мощность всех боеголовок в две с половиной тысячи раз превышала силу первой в истории человечества бомбы, сброшенной на японскую Хиросиму. От испытаний на Семипалатинском полигоне пострадало более полутора миллионов человек.



Нурсултан Назарбаев также обладает статусами Почетного Председателя Консультативной встречи глав государств Центральной Азии, Почетного председателя Совета сотрудничества тюркоязычных государств. Также он является "Почетным сенатором".