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ТаджМигранты в России жалуются на принудительную продажу справок о Covid-19 со стороны посольства
08:46 27.08.2020

Мусо Бобоходжиев, Asia-Plus

В посольстве говорят, что это рекомендации
Таджикские граждане перед посольство Таджикистана в Москве

Таджикские трудовые мигранты пожаловались в редакцию "Азия-Плюс" на то, что якобы посольство Таджикистана в России принудительно продает им справки об отсутствии коронавируса: они нужны для того, чтобы их пустили на самолет. В диппредставительстве говорят, что это лишь рекомендации.

Читатель "Азия-Плюс" прислал нам видео из Москвы, на котором запечатлена очередь мигрантов у лабораториии, где их заставляют сдавать анализы на коронавирус, чтобы они могли получить справку об отсутствии коронавируса для того, чтобы попасть на вывозной рейс.

"У нас берут мазок для анализа на коронавирус, но через полчаса, максимум, полтора, выдают справки об отсутствии Covid-19, и берут за это 2,5 тыс. рублей. В посольстве всех заставляют покупать справки именно в этой конторе", - написал отправивший видео мигрант, не пожелавший назвать свое имя.

В посольстве говорят, что это рекомендации
Мы решили прояснить ситуацию и обратились в посольство Таджикистана в России, где нам заявили, что они не заставляют граждан сдавать анализы и получать справки именно в этой лаборатории, а просто рекомендуют.

"Мы договорились с лабораторией Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора, чтобы они выдавали нашим гражданам справки после проведенного анализа", - сообщили в посольстве.
В посольстве также отметили, что в лаборатории берут мазок и выдают предварительную справку об отсутствии коронавируса.

"Граждане получают такую справку после сдачи анализов. В случае, если их тест окажется положительным, нас уведомят из лаборатории, что такой-то человек заражен коронавирусом, и мы снимем его с рейса. В лаборатории в обязательном порядке у всех граждан берут тест на коронавирус. И мы не заставляем граждан ходить в эту лабораторию для сдачи анализа, они могут протестироваться в любой другой лаборатории и получить справку", - отметили в посольстве.

Однако, отмечают в посольстве, есть риск, что справки эти окажутся фальшивыми.

"Граждане в первые дни часто приносили на рейс поддельные справки, купленные на Павелецком вокзале или на любом рынке Москвы за 1500 рублей, - сообщили в посольстве. - Как мы будем проверять их подлинность? Например, на западе на каждой такой справке есть штрихкод, и в аэропортах есть оборудование, посредством которого через штрихкод проверяется подлинность справки. В России такого оборудования в аэропортах нет. Поэтому мы и решили, чтобы все анализы для потенциальных пассажиров рейсов сдавались именно в лаборатории Роспотребнадзора", - отметили в посольстве.
В посольстве отметили, что "были бы рады, если кто-то предложит им любое конструктивное предложение для решения данного вопроса".

Напомним, что после принятия решения о допольнительных чартерных рейсах из России в Таджикистан, граждан стали пропускать на борт только со справкой об отсутствии коронавируса. По прибытию в Таджикистан с такой справкой граждане страны освобождаются от обязательного тестирования и направления на карантин.

Источник - asiaplustj.info
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