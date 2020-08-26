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"У нас полный хаос". Врач Тусупханов, записавший аудио о коронавирусе, скончался в Алматы
09:21 27.08.2020

В Алматы на 49-м году ушел из жизни Тусупханов Болат Асылханович - заведующий хирургическим отделением городской клинической больницы № 4. Именно он в июне стал автором эмоциональной аудиорассылки с просьбой беречь себя и родных от коронавируса, передает Tengrinews.kz.

О смерти врача сообщили в пресс-службе Управления общественного здоровья Алматы.

"Скоропостижная кончина Болата Тусупханова - это невосполнимая утрата для всего медицинского сообщества. Коллектив Управления общественного здоровья Алматы выражает глубокие соболезнования семье и близким Болата Асылхановича", - говорится в сообщении.

Так же в Управлении рассказали, что Болат Тусупханов находился в отпуске. Он уехал в Караганду навестить родителей. Предварительно, причиной смерти стало сердечно-сосудистой заболевание.

Болат Асылханович - талантливый хирург, врач высшей категории с 25-летним стажем работы. Он был уважаем в профессиональных кругах, специализировался на выполнении лапароскопических операций в хирургии, гинекологии, урологии, делал открытые операции на желудке, толстой кишке, желчных протоках, щитовидной железе.

Отмечается, что он шесть лет проработал в городской клинической больнице № 4 Алматы, а с 2018 года заведовал отделением хирургии. Коллеги помнят его как доброго, отзывчивого друга, хорошего организатора.

Как отметили в управлении, Болат Тусупханов продолжил дело родителей и в 1994 году с отличием окончил Карагандинский государственный медицинский институт. В 1996-м завершил учебу по профилю "клиническая ординатура" при кафедре общей хирургии КГМИ.

Практикуя общую хирургию, он постоянно совершенствовал навыки и углублял профессиональные знания.

Напомним, в июне Болат Тусупханов записал эмоциональное аудио с предупреждением о коронавирусе. Сообщение врача городской клинической больницы № 4 Алматы стали распространять в мессенджерах.

"У меня два хирурга заболели, которые контактировали с зараженными, работали. Один в реанимации лежал, еле-еле выкарабкался, второй сейчас залег. А сегодня заболел наш завкафедрой, мы втроем живем, можно сказать. Скорей всего, и мы инфицированы.

Больницы переполнены. У нас реанимация заполнена. Аппаратов не хватает. Это правда. Больных даже средней тяжести оставляют дома, их не забирают. Никто лекарств вам не даст. Поэтому еще раз говорю, берегите себя!

У нас полный хаос. Никто ничего не хочет делать, все отпустили ситуацию, боятся конфликта. Но что ослабили карантин, я не знаю, как назвать. У хирургов руки опускаются", - говорил в записи Болат Тусупханов.

Позже выяснилось, что сообщение было адресовано родным врача, но случайно попало в Сеть.

Источник - Tengrinews.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1598509260
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