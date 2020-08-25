У бабы Лизы отнимают британский трон. Засиделась, мхом поросла.., - Le Figaro

10:03 27.08.2020

25 августа 2020 г.

Сеголен Форгар | Le Figaro



Елизавета II готова уступить свой трон? Знаки множатся

"(...) Никогда еще такой слух не был настолько правдоподобным: королева Елизавета II вот-вот поклонится и уйдет. После 68 лет правления британская государыня, отметившая свое 94-летие 21 апреля, возлагает все больше и больше обязанностей на своего наследника принца Чарльза.



По ту сторону Ла-Манша подобные домыслы возникли уже давно. Несколько лет эта тема регулярно подпитывада страницы британских таблоидов. Но теперь контекст изменился, и есть несколько указаний на то, что для королевы настал момент отказаться от своей короны", - пишет журналистка Le Figaro Сеголен Форгар.



"Первый знак: говорят, что Ее Величество Королева приняла решение навсегда поселиться в Виндзорском замке. Как сообщает издание The Times, королева Англии уехала из Букингемского дворца для того, чтобы максимально избежать заражения коронавирусом. По правде говоря, принца Уэльского к трону значительно приблизила пандемия Covid-19. По той причине, что Елизавета II, которая при своих передвижениях проходит сквозь толпы людей, оказывается слишком уязвимой для вируса во время своих официальных выступлений", - говорится в статье. "Если она заразится вирусом, это может стать фатальным, а также подвергнуть опасности принца Филиппа", - отметил в июне королевский биограф Эндрю Мортон в колонке The Telegraph. "Это ужасно печально, но я не представляю, как королева могла бы возобновить свою работу. Covid-19 не исчезнет в ближайшее время и будет оставаться с нами в течение нескольких месяцев, если не лет", - добавил он.



"Второй и не менее важный знак: принц Чарльз не продлил контракт на аренду своей фермы экологически чистых продуктов Home Farm. Для британской прессы нет сомнений: это объявление от 18 августа доказывает, что сын Елизаветы II готовится к восшествию на престол", - отмечает автор статьи.



"(...) Третий знак: Елизавете II почти 95 лет. И если верить экспертам по британской монархии, то королева может отойти от дел в свой следующий день рождения. Фактически это произошло бы в том же возрасте, когда ее муж принц Филипп объявил о завершении исполнения своих общественных обязанностей в качестве члена королевской семьи", - сообщает журналистка.



"(...) Между тем, и речи быть не может о том, чтобы властительница отреклась от престола. Представляется очевидным, что Елизавета II никогда не откажется от своих королевских прерогатив: она королева Соединенного Королевства и умрет на троне", - пишет Le Figaro.



"(...) Все же некоторые специалисты по монархии сходятся во мнении о том, что королева, вероятно, "начнет период регентства". В течение этого времени она передаст "полноту полномочий" своему сыну. "Один высокопоставленный чиновник сказал мне, что королева уделяла много внимания вопросу о своей кончине и думала о том, что если она доживет до 95 лет, то рассмотрит возможность передать факел Чарльзу", - писал в 2018 году Роберт Джобсон в своей книге "Чарльз в семьдесят". Ответ мы узнаем через несколько месяцев", - резюмирует автор публикации.



Источник: Le Figaro