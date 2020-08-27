В Европе задумались об ответе на экспансию американского СПГ, - П.Искендеров

11:05 27.08.2020

ПЕТР ИСКЕНДЕРОВ | 27.08.2020



Когда разумные аргументы не работают...



Несмотря на беспрецедентное давление США на европейских участников проекта "Северный поток – 2", "Газпром" планирует достроить газопровод. Об этом представитель российской компании сообщил на инвестиционной конференции "ВТБ Капитал Инвестиции". "Мы сохраняем свои планы по достройке газопровода "Северный поток – 2" и ведем для этого необходимую работу", – подтвердили в "Газпроме". Представитель компании отметил, что пока он может сообщить только это, поскольку на проект оказывается "значительное давление".



Строительство газопровода Северный поток-2



Давление на участников проекта "Северный поток – 2" со стороны администрации США оказывает консолидирующее влияние на европейцев, укрепляя их общность в противостоянии Вашингтона по вопросу об энергоснабжении Европы. А это может иметь далеко идущие последствия, выходящие за рамки энергетической сферы. Не случайно беспрецедентно большое количество государств-членов Европейского союза – 24 из 27 – подписали коллективную ноту протеста, направленную в Госдепартамент США в связи с намерением администрации президента Трампа помешать завершению строительства трубопровода "Северный поток - 2".



Авторы ноты протеста подчеркивают, что экстерриториальные санкции США нарушают международное право. Как отмечается в документе, европейская политика должна определяться в Евросоюзе. Должна, но не определяется.



В Европе все больше стран и политиков понимают, каковы подлинные причины действий США в отношении проекта "Северный поток – 2". В Вашингтоне рассматривают срыв строительства газопровода из России в Германию как главный рычаг внеэкономического принуждения, с помощью которого можно заставить Евросоюз покупать более дорогой американский сжиженный природный газ (СПГ), отказавшись от более выгодного для Европы российского трубопроводного газа.



Строительство газопровода Северный поток-2



Европе невыгоден СПГ из США, так как технология его добычи в Соединенных Штатах "сама по себе дороже", подчеркнул на днях министр энергетики, инфраструктуры и цифровых технологий немецкой земли Мекленбург – Передняя Померания Кристиан Пегель. Дополнительно повышают стоимость американского газа необходимость его конвертации и сложная логистика поставок.



"Никто не желает дальнейшего обострения санкций и контрсанкций, но когда разумные аргументы не работают, нам, возможно, есть смысл хотя бы обдумать возможность встречных мер", – отмечает Der Spiegel: "Например, мы могли бы повысить таможенные пошлины на американский СПГ. Кроме того, будет непросто объяснить немецким налогоплательщикам, зачем нам платить миллиарды и миллиарды долларов за американские истребители F-18, если в то же самое время США ставят под угрозу существование немецких компаний. И почему кто-то, открыто пытающийся шантажировать европейские предприятия, до сих пор имеет право въезда на территорию Европейского союза? Если мы не отреагируем на это, то превратимся из союзников в вассалов".



Следует отметить и еще один важный аспект углубляющегося противостояния Старого Света и Нового Света по вопросу об источниках энергоресурсов для Европы. Речь идет о конфликте, лежащем на стыке геополитики, бизнеса и международного права, здесь своего рода модель противоречий, разделяющих ведущие западные державы. Это связано со значением самого проекта и степенью его интеграции в европейский бизнес, имея в виду участие в проекте ведущих энергетических компаний Германии, Австрии, Франции, Великобритании и Нидерландов. Как отмечает российский эксперт по международному праву Антон Именнов, "невозможно представить жесткие санкции в отношении глобальных многомиллиардных компаний – это добьет мировую экономику, которая и так испытывает сложности из-за коронавируса…. Проект "Северного потока – 2" защищен не столько своими лоббистами в Вашингтоне, сколько самим своим масштабом и проникновением в мировую экономику".



Дальнейшее развитие событий вокруг проекта "Северный поток – 2" будет в значительной степени определяться двумя ключевыми обстоятельствами: внутриполитической ситуацией в США с приближением ноябрьских президентских выборов (а там все очень напряженно) и способностью Евросоюза реализовать собственный эффективный механизм защиты европейских компаний от экстерриториальных санкций, известный как "Блокирующий регламент ЕС". Этот регламент был разработан в 2018 году в ответ на выход США из ядерной сделки с Ираном и восстановление американских санкций против Тегерана. В ближайшее время европейский блокирующий регламент должен быть расширен, закреплен и одобрен на уровне глав государств и правительств стран-членов Европейского союза.



Строительство газопровода Северный поток-2



В пользу завершения проекта "Северный поток – 2" говорят и тенденции на мировых энергетических рынках, связанные с прогнозируемым восстановлением спроса на энергоресурсы на фоне преодоления последствий срыва, вызванного распространением COVID-19. "Рано или поздно эта ситуация пройдет, и мировая экономика будет расти", – сказал В. Путин.



А это означает, что борьба на энергетических рынках еще больше обострится и европейцам придется отстаивать свои интересы в вопросах газоснабжения не в союзе, а в противостоянии с Соединенными Штатами.