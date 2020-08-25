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Дорога в никуда... Туркмены ударно строят афганский участок ЖД ТАТ (Афган-Турция)
11:31 27.08.2020

Туркменистан строит афганский участок железной дороги ТАТ
Редакция
25 августа 2020

22 августа во время заседания Кабинета министров Туркменистана вице-премьер по транспорту связи и промышленности Байрамгелди Овезов доложил президенту Гурбангулы Бердымухамедову о ходе строительства отрезка железной дороги Акина-Андхой на территории Афганистана, передает госинформагентство ТДХ.

Овезов напомнил, что строительство ведет агентство "Türkmendemirýollary" ("Туркменские железные дороги"). Согласно условиям контракта, заключенного с афганской Venco Imtiaz Construction Company, LLC, туркменские строители проведут "определенный объем" земельных работ и поставят необходимые материалы.

Бердымухамедов в свою очередь заявил, что железнодорожная ветка станет частью транспортно-транзитного проекта коридора Афганистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Турция.

"Строительство железной дороги на афганской территории ведется за счет средств туркменской стороны и при этом используются наши кадровые и материальные ресурсы", – заявил президент.

Напомним, что изначально ветки Атамырат-Ымамназар (Туркменистан) – Акина (Афганистан) и Акина – Андхой должны были стать частью железной дороги Туркменистан-Афганистан-Таджикистан, однако теперь Таджикистан упоминается только как конечный пункт, планирующийся достроить "в перспективе".

В 2017 году между Туркменистаном и Таджикистаном возник конфликт из-за нежелания Душанбе строить свой участок железной дороги. После того как возобновилось движение поездов между Таджикистаном и Узбекистаном, необходимость в ветке ТАТ для Душанбе отпала. Посол Таджикистана в Узбекистане заявил, что таджикская сторона намерена "отложить до лучших времен" идею строительства железной дороги через Афганистан. Заявление возмутило туркменский МИД, который выразил свое "непонимание".

В июле 2019 года Таджикистан и Афганистан согласовали маршрут железной дороги и началась работа над технико-экономическим обоснованием таджикского участка, которое планировалось завершить к концу года.

Источник - hronikatm.com
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