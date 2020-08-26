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Немецкие врачи-убийцы колют Навалычу холинэстеразу. Докторы Менгеле...
11:38 27.08.2020

В Германии рассказали, где применяют вещества, найденные у Навального
Спектр их использования весьма широкий

Вещества из группы ингибиторов холинэстеразы, которыми, как считают немецкие врачи, отравился, применяются в ряде областей, среди них лечение болезни Альцгеймера, борьба с насекомыми-вредителями и антидот при отравлении алкоголем и мухоморами, но конкретные выводы будут сделаны позже, заявили в федеральном институте лекарственных средств и изделий медицинского назначения (BFARM).

Ранее в клинике Charite заявили, что Навальный мог быть отравлен веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, но точно определить вещество пока не получилось. Сложно комментировать использование данных веществ в области токсикологии, подчеркнули в институте.

В предоставленных федеральным институтом оценки рисков BfR материалах говорится, что найденные у Навального вещества содержат органофосфаты, в частности, паратион, которые применяются для изготовления инсектицидов. Речь идет о токсикологически значимых величинах.

Напомним, что ранее лечившие Навального омские врачи опровергли, что у Навального могли содержаться ингибиторы холинэстеразы. В Кремле тем временем заявили, что пока у Навального не будет найден конкретный яд, оказавший на него воздействие, говорить об отравлении нельзя.

Автор: КИРИЛЛ РУСАКОВ

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Чем на самом деле болел Навальный
Почему скрывается, что у видного оппозиционера панкреатит?

Пока "отравленного" российского оппозиционера лечат в берлинской клинике, у профессиональных врачей возникают вопросы о состоянии пациента в предыдущие месяцы и годы.

На сегодняшний день картина такая: из Германии раздаются голоса о "возможном отравлении" российского блогера и оппозиционера Алексея Навального, а в России дипломатично предлагают сначала разобраться с анализами и диагнозом. Но за скобками всего этого накала страстей остаются 5 важных вопросов. Каких же?

Вопрос первый. Может быть, главный. И, казалось бы, самый простой. Как оказалось, у Алексея Навального имелся диагноз и до "отравления". У оппозиционера был хронический панкреатит. Почему до сих пор никто об этом не сказал? В обычной ситуации это могло быть врачебной тайной, но сейчас, когда по поводу здоровья Навального разгорается чуть ли не международный скандал, не время хранить такие тайны.

Острый панкреатит – это воспаление поджелудочной железы. В кровь вбрасывается избыток инсулина. Что приводит к гликемической коме. С потерей сознания.

Вопрос второй. Тоже важный. Кто лечил оппозиционера от панкреатита - чем, где и как? Это происходило в частных российских клиниках, у конкретных специалистов "на дому" или в элитных зарубежных медучреждениях?

Не секрет, что врачом по образованию в близком окружении оппозиционера является Анастасия Васильева. Правда, офтальмологом. Лечить глаза и врачевать поджелудочную – не совсем одно и то же. Но земля русская богата талантами…

Вопрос третий, вытекающий из второго. Во время поездок за рубеж Навальный вообще обращался к местным врачам? И если да – то с какими жалобами и какие лекарства получал?

Вопрос четвертый. Если оппозиционер боролся с лишним весом – а он этого не скрывал – то какие диеты использовал и знал ли, что при панкреатите интенсивная сгонка лишних килограммов, мягко говоря, не рекомендуется? Также современные диеты часто сопровождаются приемом некоторых препаратов "для стимулирования успеха" и его "закрепления".

Наконец, вопрос пятый. Кто в поездках оппозиционера отвечал за то, что он ест и пьет – его ближайшие помощники, его "лечащий врач" или он сам? И как осуществлялся контроль за "безопасностью продуктов и напитков" в условиях командировок.

Вопросов много. Окружению Алексея Навального ни могут показаться неудобными, не ко времени. Но ответы хотели бы знать многие. И теперь уже не только в нашей стране, но и за ее пределами.

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Источник - московский комсомолец
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