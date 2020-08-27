"Запад примется за дестабилизацию обстановки в Казахстане", - политолог Сатановский

13:14 27.08.2020

"До удара по России Запад направит усилия на Казахстан" - политолог СатановскийФото - Южный Федеральный

Запад систематически "работает" над теми государствами, что окружают РФ.



События в Белоруссии являются лишь одной из ступеней, чтобы поближе подобраться к России, уверен российский эксперт Евгений Сатановский. Об этом сообщает Южный Федеральный.



- Однако до удара по нашей стране, Запад примется за дестабилизацию обстановки в Казахстане, - заявил он.

Российский политолог отметил, что Запад систематически "работает" над теми государствами, что окружают РФ. Он приводит в пример Украину, Грузию, Прибалтику. Попытками оторвать от России еще одну страну, Сатановский окрестил протесты в Беларуси.



Как отмечает сетевое издание Lentachel.ru, ссылаясь на выступпление Сатановского в эфире "Вести FM", "неготовность России к жесткой реакции лишь подталкивает Запад к еще более наглым действиям"литолог, отметил по.



Политолог отмечает, что прежде чем ударить непосредственно по РФ, тандем Америки и ее европейских союзников, направит свои усилия на Казахстан. Ведь, чтобы приступить к России, потребуется разгромить не только Беларусь, уверен Сатановский. Он заявляет, что нет никаких сомнений, что так и будет, и ни Лавров, ни Шойгу в этом не окажутся виноваты.